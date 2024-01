Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 13 de enero de 2024

Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco qué le depara la semana del 8 al 13 de enero de 2024, su frase que lo empodera y el arcángel que lo estará guiando.

Aries

Segunda semana del mes de Enero, en estos días te ayudará tu palabra de poder que es vitalidad y fortalecimiento en tu vida mental y física, así que empieza un buen régimen de ejercicio y dieta que eso te ayudará a estar de lo mejor.

Días de estar con mucho trabajo pendiente y de ponerte al día con tus proyectos para este año que acaba de comenzar.

Recuerda que no debes de jugar con dos amores al mismo tiempo porque tarde o temprano se van a dar cuenta, así que trata ya de ser fiel en tus relaciones amorosas.

Tendrás un regalo que no esperabas, te haces unos arreglos de cirugía estética que vas a quedar de lo mejor. Ya no pienses tanto trata de empezar actuar en tu vida y ser lo que eres un exitoso.

Un amor del signo de Capricornio o Leo te habla de formalidad en tu vida, compras unos vuelos de avión para irte con tu familia de viaje, tus números de la suerte son 17 y 25, tu color de la abundancia es el verde y naranja, tu mejor día es el martes.

Tú Arcángel Metatron es que te guía en tu vida, recuerda que lo debes de llevar en tu pensamiento para que no te hagan nada en tu vida y que debes de invocarlo siempre que tengas dificultades y sobre todo cuando sientas la presencia del maligno cerca de ti para que te lo aleje y te recomienda prender una vela de color rojo fuerte y hacerte tu petición y será cumplida.

Tauro

Tu palabra mágica es la Verdad ante todo y Solución, es decir, buscar tu verdad en tu vida y darle solución a tus problemas que venías arrastrando de tiempo atrás sigue siempre para adelante.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 05 y 11, tu color es el blanco y rojo, días de estar con mucha prisa por estar ya pagando deudas y ponerte al corriente en tus gastos, recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy cauteloso con tus compras y sobre todo muy administrado.

Haces unos cambios en tu casa y compras unos muebles, decides cortarte el cabello y cambiar de look para este año que comienza.

Decides vender tu coche para comprar uno mas reciente, ya no pienses en lo que no es y más en el amor, tu decides con quien estar o quien no recuerda que lo más bonito de una pareja es la convivencia así trata de siempre buscar la felicidad.

El Arcángel Aries es que te guía en tu vida y significa el poder de Dios así que no dudes en invocarlo siempre que necesites una protección y un mensaje divino para que puedas salir adelante de cualquier problema, te recomienda siempre llevar una imagen del arcángel cerca de ti como protección y usar algo de plata en tu cartera como protección.

Géminis

Tu palabra de poder es Movimiento e Iniciación sin duda estas palabras te dicen que es el tiempo de moverse, es decir, cambiarse de casa o de trabajo que ahora que es la segunda semana de enero tienes el tiempo para hacerlo.

Tus números mágicos son 20 y 29, tu color es el naranja y azul, tus signos compatibles Libra, Acuario y Aries, tu día mágico es el jueves.

Días de estar con mucho trabajo recuerda que debes adminístrate más en todo lo laboral para que no tengas problemas con tus superiores y trata de ya no platicar tanto tu vida personal, recuerda que a tu signo lo rodean mucho los chismes así que te recomiendo ser mas discreto.

Ya no pelees tanto con tu pareja por eso te recomiendo llenarte de paciencia y disfrutar tu relación de pareja. Haces unos pagos para tu casa o departamento, ya no busques pretextos para adelgazar recuerda que todo esta en tu mente y siempre tu signo va lograr lo que se propone y es a tiempo de hacerlo.

Eres el más conquistador de zodiaco y eso siempre te va ayudar para estar en pareja.

El Arcángel Jofiel que su nombre significa que belleza de Dios es el ángel de la serenidad así que te recomiendo que siempre estás intranquilo o no sabes qué hacer ante un problema lo invoques para que con su fuerza espiritual te ayude a estar bien se recomienda siempre traer algo de plata para protección y prender una vela rojo y pedirle ayuda.

Cáncer

En esta segunda semana de enero tu palabra mágica es adelante, que sin duda te indica que va a ser uno de tus mejores años y que esta palabra te identifica mucho siempre para adelante y nunca retrocedas por nadie y por nada.

Tus números mágicos son 01 y 15, tu color de la abundancia es el rojo y naranja, tus signos compatibles es Piscis, Escorpio y Acuario, tu mejor dia es el lunes, tu Arcángel que te va a guiar en estos días es el Miguel, que te dice Atrévete a ser diferente y autentico trata de quitarte complejos que no te dejan ser feliz, que existe un mejor modo de hacer las cosas solo es cuestión de buscar la mejor opción en la vida que también necesitas una pausa para reflexionar para donde vas y que quiere ser en el futuro son momentos de madurez mental.

En estos días surgirá en tu signo las buenas ideas para tener un negocio propio y trabajar por tu cuenta así que no lo dudes y ponlo a funcionar.

Recibes una invitación para salir de viaje con tus amigos, ten cuidado con las traiciones de amores del pasado trata de quedar en paz con tus ex parejas. Te regalan una mascota.

Leo

Tu palabra de poder en esta segunda semana de enero es Nuevas Oportunidades, que sin duda me dice que es tu año de tener riqueza y reconocimiento en tu ambiente laboral que no lo dudes en hacer esos cambios que necesitas para ser el mejor en todo.

Tus números mágicos son 23 y 31, tu color es el azul y blanco, tu Arcángel que te va a guiar en esta semana es Gabriel, que te dice Fuerza Espiritual en todo lo que vayas a realizar en cuestión de trabajo y autocontrol, que sin duda te cae como anillo al dedo para por fin tratar de control tu temperamento.

Semana de estar muy feliz porque te sigue la buena suerte y eso te va a ayudar a renovar energías positivas y estar más fuerte. Recibes la invitación de irte de viaje con tu familia en semana santa tu planearlo que lo mejor es tener tiempo para los seres queridos, ten cuidado con problemas de estómago, trata de cambiar la alimentación y buscar un régimen de ejercicio, y más que ahora que empieza el año.

Cuidado con problemas de divorcio y pensión trata de llegar a un buen acuerdo en tu separación, decides volver a estudiar y eso te va a llevar a tener más conocimientos para tu negocio propio.

Virgo

En esta segunda semana de enero tu palabra de poder va ser Liberación y Poder, que sin duda te dice que te liberes del ataduras del pasado y ya emprendas a soltar y hacer un presente mejor y un futuro prometedor que sin duda lo vas a lograr tu mejor día es el miércoles.

Tus números mágicos son 09 y 18, tu color es el azul y rojo, tus signos compatibles son Capricornio, Sagitario y Géminis, tu Arcángel que te va ayudar y guiar en esta semana va a ser Rafael que te indica que la vida es maravillosa, que debes de vivirla que en cada instante y no desperdiciar tu tiempo en situaciones que no tiene solución.

También te dice que te viene un éxito en cuestión laboral y que la prosperidad se atrae con los pensamientos positivos y actos de ayuda hacia los demás.

Días de tener muchas presiones en cuestión de trabajo y juntas laboral trata de administrarte, más en todo lo que vayas a realizar para que no te estrés sin razón.

Recibe un reconcomiendo por cuestión de estudios y te ofrecen un trabajo en gobierno que va a ser muy importante, cuidado con migrañas y dolor de nuca trata de relajarte haciendo ejercicio y llevando una vida mas tranquila.

Libra

Tu palabra mágica es Potencial y Evolución, esto me dice que tu signo tiene un gran potencial para ser el líder en tu trabajo y en una campaña política, que no lo dudes que es el tiempo de crecer en lo profesional y nunca dejar de evolucionar en tu vida personal.

Tus números mágicos son 27 y 30, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles son Acuario, Piscis y Géminis, tu mejor dia es el lunes.

Días de estar con muchas problemas en tu trabajo, así que trata de calmarte y no caer en las provocaciones de tus compañeros y ser más discreto en tus proyectos de vida.

Ya no busques ese amor que se fue recuerda que todo lo que sucede es por algo así, no te deprimes por personas que no te valoran ya en estos días vendrá a tu vida un amor.

Haces unas mejoras para tu casa, recuerda que el libra le encanta vivir bien, piensas mucho en tener un bebé y recuerda que el Libra es el mejor padre así que no lo dudes es tiempo de hacer una familia.

El Arcángel Metatron que significa el Trono de Dios este arcángel te ayudar a comprender los decisiones que tomes en tu vida y pensar que todo lo que te sucede es porque Dios quiere que pase y siempre que tengas algún problema, invócalo que te ayudará de inmediato recuerda que es el arcángel de la renovación personal y el dejar el pasado atrás.

Escorpio

Tu palabra mágica es Confianza y Activación Personal , sin duda estas palabras te van a ayudar a ser el mejor en todo lo que te propongas, que deberás tener tu confianza al cien porciento en tu vida y ser muy activo en tu vida diaria.

Tus números mágicos son 19 y 28, tu color es el azul y blanco, tu mejor día es el jueves. Tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Leo.

Días de estar con muchas buenas noticias alrededor de tu signo, recuerda que estás en una buena época así que no lo dudes en cambiarte de trabajo a uno mejor para que tengas más solvencia económica.

Ten cuidado con las pérdidas o fraudes se mas prevenido en tu vida siempre lee lo que firmes. Cuídate de problemas de depresión, recuerda que tu signo es agua y eso lo hace siempre ser muy sensible así trata de salirte a caminar y tomar el sol que eso te va a ayudar mucho a estar mejor en este año que comienza.

El Arcángel Miguel que significa el fuego de Dios y te va a ayudar en la iluminación espiritual y lo puedes invocar cada vez que tengas un problema muy fuerte que él vendrá en tu ayuda y se recomienda traer algo de oro o plata en tu cuerpo y prender una vela roja como protección.

Sagitario

En la palabra de poder te Decisiones y Sabiduría que en esta año que comienza es primordial que tengas ya un plan de trabajo para que lo lleves a cabo y seas exitoso en todo lo que vayas a realizar y tomar decisiones aunque sea fuertes en tu vida.

Tus números mágicos son 02 y 06, tu color de la abundancia es el naranja y azul fuerte, tus signos compatibles son Aries, Leo y Libra, tu mejor día es el viernes.

Días de seguir con tus relaciones públicas y políticas para estar avanzando en tu carrera profesional, recuerda que tu signo domina todo lo relacionado a los temas de Administración pública y Empresarial.

Te cambias el look y te haces unas arreglos estéticos recuerda que tu signo es el más vanidoso del zodiaco y siempre se quiere ver de lo mejor en este año que comienza.

Trámites de sacar tu pasaporte y visa americana y hablas con un abogado para lo relacionado a papeles de migración. Pagas el seguro de tu carro y le mandas hacer su mantenimiento, te llega un bono por unas ventas y comisiones trata de hacer todos tus pagos en estos días.

Tu Arcángel Metatron que significa el que el trono de Dios y está encargado de la fuerza espiritual y riqueza que este arcángel te va a guiar en tu vida para que siempre reine la felicidad se recomienda invocarlo al prender una vela azul y hacer tu petición.

Capricornio

En tu palabra mágica te dice Actuar y Renovación, que sin duda es el momento de hacer los cambios necesarios en tu vida y más porque comienza el año y estas en tu mejor etapa de cumpleaños, así que no lo dudes y renovarse en todos los sentidos hacer ejercicio, estudiar un idioma y poner un negocio propio.

Tus números de la suerte son 14 y 16, tu color es el rojo y verde fuerte, tus signos compatibles Aries, Tauro y Virgo, tu mejor día el martes, días de estar con mucho trabajo y juntas con jefes para nuevos proyectos de este año.

Van a ser unos días de mucha felicidad alrededor de tu signo y más porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado.

Recuerda que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos, pero siempre trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te caigas en fraudes.

Ya estás preparando tus vacaciones para finales de este mes de enero. Tu Arcángel Rafael que significa la Curación de Dios y está encargado de la sabiduría del ser humano y este arcángel es tu protector y te va a ayudar a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida solo invócalo y prende una vela de color blanca y haces tu petición y si tienes alguna enfermedad te va ayudar a sanar.

Acuario

Tu palabra mágica es Fuerza Vital y Creación sin duda va ser un gran año para tu signo al momento que esta palabra te va a acompañar te dice que es la fuerza sin límites y la creación de un mejor vivir, así que aprovecha este tiempo en cuestión de cambio de trabajo y cambio de casa.

Tus números mágicos son 04 y 10, tu color es el amarillo y azul fuerte, tus signos compatibles Tauro, Géminis y Libra.

Días de estar con mucha energía positiva alrededor de ti y esto te va a ayudar para empezar a crecer más profesionalmente y tener más oportunidad de puestos mejor pagado.

Ten cuidado con tus problemas de enojos recuerda que el acuario como es volátil a veces dice palabras que lastiman mucho así que trata de tener más prudente y más con las personas que quieres en tu vida.

Haces unos cambios en tu apariencia para verte más jovial y saludable. En el amor te sentirás de lo mejor recuerda que eres el más apasionado del zodiaco y en esta semana se te va a dar ya una relación sentimental.

Trámites de pagos de tu licencia y pagos de tarjeta de crédito recuerda que tienes que empezar el año sin deudas.

El Arcángel Miguel que significa quién como Dios, que este arcángeles ésta encargado a solucionar todos los problemas del espíritu y quitarte los demonios que te rodean así que cada vez, que tengas un problema muy fuerte invocarlo que te va ayudar a solucionarlo se recomienda que prendas una vela de color rojo y hacer tu petición.

Piscis

Tu palabra mágica es Equilibrio y Prosperidad, sin duda son las palabras que estaba esperando tu signo para que en este año se cumpla todos sus proyectos que tenga en propósitos que serán logrados, que te llegará la prosperidad sin límites.

Tus números mágicos son 08 y 22 tu color de la abundancia es amarillo y azul, tus signos compatibles es Cáncer, Escorpio y Sagitario.

Días de estar con muchas presiones en todos los sentidos laboral por el comienzo de año por eso te recomiendo estar controlado y no alterarte en estos días.

Sigues con los cambios de casa y piensas en remodelarla en donde estas viviendo en este momento, yo sé que te acuerdas de alguien que ya no está contigo, pero estamos en la época de sanar el pasado así trata de hablarle a esa persona especial y decirle lo que sientes.

Ya no te desanimes tu solo en cuestiones de negocios, recuerda que como quiera se te va dar solo ten calma y trata de pintarlo de colores fuertes para atraer más la abundancia.

Semana de exámenes así aplícate estudiar más. El Ángel Uriel el ángel del fuego nuevo este ángel está destinado ayudar a ser humano a tomar las decisiones más importantes de su vida.

Se recomienda prender una vela de color rojo y hacerle una petición para que te ayude en cualquier problema legal o sentimental que te lo resolverá de inmediato y a la llegada de mucho dinero en tu vida.

