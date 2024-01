La inseguridad anima a juez a competir para fiscal del condado de Los Ángeles

La preocupación por el rumbo que ha tomado la inseguridad animó al juez Craig Mitchell, con casi 20 años de servir en la Corte Superior de Los Ángeles, a competir para ser fiscal del condado.

“Lo que he visto como juez en los últimos tres años, al ver resoluciones completamente inapropiadas, me ha forzado a competir para la oficina de la Fiscalía”, dijo el juez Mitchell en entrevista con La Opinión.

Señaló que hace tres semanas, le tocó el caso de un adulto mayor quien fue apuñalado 13 veces mientras esperaba el autobús.

“No hubo provocación para este crimen, no le dijo absolutamente nada al perpetrador. La víctima vino a verme para decirme, ‘juez, por qué le dan tan poco tiempo a esta persona que casi me mata’. Tuve que coincidir con él, porque el fiscal no le dio cargos por el agravante de usar un arma ni por intento de asesinato ni gran daño físico”.

Sin embargo, el juez dijo que le tuvo que decir a la víctima, que el problema no era con él sino con el fiscal.

Y mencionó también el caso de un hombre que estaba traficando con 20 kilos de metanfetaminas y solo le dieron tres días de cárcel. “Es obvio que considero eso como una locura”.

Comentó además el caso de un hombre con cuatro delitos serios violentos en un periodo de diez años, cada uno de los cuales involucró el uso de un arma de fuego, que llegó a su tribunal, con otro robo armado bajo sus hombros.

“Había planeado terminar mi carrera judicial y estaba empezando a ver folletos de viajes con mi esposa, pero al ser testigo de estas resoluciones, tuve que decirle a mi esposa, ‘querida, tenemos que poner esos planes en espera’ porque estoy muy preocupado por la seguridad y el bienestar de la gente del condado de Los Ángeles”.

El juez Mitchell dijo que hay muchas posibilidades de destituir a Gascón del cargo, ya que hay 13 candidatos que lo están desafiando.

“Por seguro en la elección de noviembre, vamos a tener un nuevo fiscal. Sí creo que Gascón puede ser derrotado”.

Craig Mitchell ha sido maestro, fiscal y juez. (Cortesía campaña Craig Mitchell)

¿Cuáles han sido los errores del fiscal Gascón?

“Hay muchas razones: Nunca ha procesado un solo caso en su vida; nunca ha seleccionado un jurado; nunca ha preparado a una víctima para testificar en un juicio. Así que en muchos sentidos, no entiende lo que es procesar un caso. Pienso que ha caído presa de una determinada ideología. Y creo que eso es profundamente defectuoso”.

Dijo que él es fundador del Club Skid Row Running para darle a la gente sin hogar una segunda oportunidad.

“Estoy comprometido a ayudar a la gente con sus adicciones y a que tengan éxito a largo plazo con la sobriedad; pero también estoy consciente de que a menos de que se creen incentivos dentro del sistema de justicia criminal para sacar a la gente de las drogas, se atienda su salud mental, esos problemas no se irán”.

Añadió que se requiere una tremenda cantidad de trabajo duro y compromiso para cambiar las vidas.

“No creo que George Gascon tenga ninguna idea de lo que significa llevar a una persona de la adicción a la sobriedad a largo plazo”.

¿Cuál sería la alternativa contra el encarcelamiento masivo?

“El encarcelamiento masivo es una preocupación seria. En el pasado se impusieron sentencias meticulosamente largas que deben terminar. Cada vez que me acercaba a una sentencia de prisión larga, declaraba en audiencia pública que la pena por asesinato en primer grado es de sólo 25 años. Así que lo primero que haría es echar un vistazo a algunas de las sentencias astronómicamente largas que considero inapropiadas”.

Sin embargo, enfatizó que lo más importante es eliminar el encarcelamiento masivo, y para eso habría que crear un sistema penitenciario que realmente prepare a las personas para dejar una vida respetuosa de la ley cuando sean liberadas.

“Gran parte del encarcelamiento masivo involucra a personas que regresan a prisión. Tenemos una tasa de reincidencia del 78%. El modelo escandinavo de reforma penitenciaria que el gobernador Newsom está proponiendo para San Quentin reduce esa tasa de reincidencia. De modo que tenemos que brindarle a la gente, la educación, las habilidades y el asesoramiento con programas de tratamiento para que cuando salgan, no regresen. Así es como necesitamos reducir la población carcelaria”.

Enfatizó que no hay nada que inventar porque hay modelos alrededor del mundo que están funcionando.

“El gobernador Newsom sabe lo que tenemos que hacer. Estamos trabajando con un programa en Norco State Prison en asociación con Pitzer College que manda a estudiantes dos veces a la semana, y que al final del programa, los presos ganan un diploma universitario en artes de Pitzer. Es increíblemente impresionante”.

Por tanto, señaló que si ponemos nuestras mentes a trabajar, podemos reducir drásticamente la reincidencia.

¿Qué lo hace diferente de los otros 12 candidatos?

“Por mucho, no hay ningún otro candidato con mi experiencia. He servido al condado de Los Ángeles por 45 años. Fui maestro de secundaria en South Los Angeles, en East La, y en la Secundaria Wilson de El Sereno por 17 años”.

Pero además dijo que fue fiscal en la oficina del Fiscal del condado por 11 años. “He procesado más casos de asesinatos que ningún otro fiscal; y por 18 años he sido juez de la Corte Superior”.

Así que – dijo – que ningún otro candidato tiene su experiencia judicial, y puede reclamar que lo ha hecho por 13 años.

Al mismo tiempo en los últimos 13 años, los lunes, jueves y sábados, ha estado en Skid Row trabajando con la gente sin hogar y adicta.

“Esto me ha dado una comprensión de las causas reales detrás de gran parte del crimen y de lo que debemos hacer para sacar a las personas de una circunstancia muy difícil. Así que he estado luchando para que lleven vidas constructivas. Los otros candidatos simplemente no tienen esa trayectoria y experiencia”.

¿Cuáles serían sus prioridades si ganara la elección?

“Mi principal prioridad sería promulgar políticas que mejoren la seguridad de las personas en nuestra comunidad. Los delincuentes en Los Ángeles entienden y perciben que pueden incurrir en ese tipo de robos como el que acaba de ocurrir en Compton; y que habrá pocas o ninguna consecuencia.

“Por lo que una de las primeras cosas que dejaré bastante clara, es que si victimizas a la gente, habrá consecuencias”.

Pero además – dijo – que va a restablecer una relación de trabajo positiva entre la oficina del fiscal de distrito y las autoridades policiacas.

“Hace dos semanas, Gascón designó como fiscal número dos, a un miembro muy respetado de la oficina del defensor público. Pero ella lo ha dejado bastante claro: quiere quitarle fondos a la policía, a quienes llama bárbaros, y tiene un gran desdén por las agencias del orden. ¡Es una locura!

“También deben saber que el 90% de los subfiscales han dado un voto de no confianza contra Gascón”.

El juez Mitchell confía no solo en su experiencia sino en el respeto que se ha ganado entre los fiscales. “Muchos fiscales que han dejado la oficina, me han llamado personalmente para decirme, juez Mitchell, si eres electo, vamos a regresar”.

¿Cuál sería su mensaje para la comunidad latina?

“Mi compromiso con la comunidad latina no comenzó con esta elección. Les pediría que hablaran con los estudiantes de la escuela secundaria en Montebello, de quienes fui mentor durante años. Y, de hecho, uno de los logros de los que más me enorgullezco fue de ser mentor de una madre soltera que trabajaba en Burger King. Su nombre es Carmen Romero. La madre vino de México. Es la primera generación en tener éxito en la universidad. Y he sido su mentor desde hace cerca de 20 años.

“Lo mismo se puede decir de mi tiempo en Wilson High School en El Sereno, una escuela secundaria en gran parte poblada por hispanos. He sido mentor de esos estudiantes. Hay un joven con el que crecí en Ramona Gardens; y a quien ayudé a que lo aceptaran en la licenciatura de Stanford; luego asistió a la Facultad de Medicina de UCLA y obtuvo una beca de Harvard. Ahora es un ginecólogo”.