Max Verstappen aseguró que su estrategia para ganar es adaptarse a su monoplaza

Actualmente, el piloto Max Verstappen es uno o el mayor referente de la Fórmula 1 en las últimas temporadas. Una de las razones es que el neerlandés se consagró con el tricampeonato del mundo tras ganar el Campeonato de Pilotos de la temporada 2023 y una de las cosas que han ayudado a que el piloto tenga esos logros es su gran experiencia.

El joven piloto de 26 años de edad ha sido cuestionado sobre sus secretos para poder dominar de gran manera la máxima categoría del automovilismo. Una de las cosas que reveló el piloto principal de Red Bull es que su estrategia se basa en adaptarse a su monoplaza para poder sacarle la máxima velocidad que pueda y que no se deja llevar mucho por los que digan los demás de su trabajo.

“Me adapto a las necesidades del auto para que sea el más rápido. Esa es la clave para ser realmente un buen piloto de la Fórmula 1, adaptarse a lo que obtienes del equipo. No me interesan las opiniones de los demás. Solo trato de hacer lo mejor posible en cada oportunidad”, destacó Verstappen para Auto Motor and Sport.

Max Verstappen ha sido el piloto más dominate en los últimos tres años en la Fórmula 1 y siempre le saca una buena ventaja a sus perseguidores. (Foto: Jewel SAMAD / AFP.

Una de las cosas que comentó el actual campeón de la Fórmula 1 es que los pilotos pueden, debido a que tienen la posibilidad de poder configurarlo como mejor les parezca y alabó la versatilidad del RB19.

“Configuré el coche como a mí me gusta, y el otro piloto puede hacerlo como le convenga. Se puede configurar un coche de forma completamente diferente para una vuelta de clasificación que para una tanda larga. Quizás haya un truco en por qué nos va tan bien allí”, dijo el neerlandés.

¿Qué marcas tuvo Max Verstappen durante la campaña 2023?

Más victorias en una temporada con un total de 19 de 22 posibles

Mayor porcentaje de victorias en una temporada con un 86.36 %

Más victorias consecutivas en una temporada con un total de 10

Más victorias desde la pole position con un total de 12

Más vueltas lideradas en una temporada con 1003 de 1,325 posibles

Más podios en una temporada con 21 de 22 posibles

Más puntos en una temporada con un total de 575

Más puntos de ventaja sobre el segundo lugar del campeonato (575), 290 sobre Sergio Pérez (285)

La temporada 2024 de la Fórmula 1 de 2024 está pautada para que comience el próximo 29 de febrero con el Gran Premio de Bahréin y culminará el 8 de diciembre con una temporada récord de 24 carreras.

Esta temporada será histórica, debido a que será la primera con un total de 24 competiciones por primera vez en la historia.

