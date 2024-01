Christian Nodal se une a Peso Pluma en nueva colaboración

El cantante mexicano, Christian Nodal sorprendió con un anuncio en redes sociales, dónde podemos ver que próximamente tendrá una colaboración con uno de los máximos exponentes de corridos tumbados, hablamos de Peso Pluma.

Christian Nodal, posteó una imagen en sus historias de Instagram, en la que se puede leer “Se viene Christian Nodal Ft Peso Pluma”, Que emoción!!!. De igual forma ha posteado un clip que confirma dicha colaboración entre ambos, escuchándose de fondo parte del tema que al parecer ya grabaron.

Aunque no se sabe más información al respecto, sobre cual será el título del tema, o fecha de lanzamiento, se espera que esta nueva colaboración entre ambos artistas sea todo un éxito entre sus millones de seguidores. De igual manera, el cantante da muestra de que no para de trabajar cuando se trata de lanzar nueva música para sus millones de seguidores.

El cantante de regional mexicano compartió que está preparando nueva música para este 2024, fue mediante un clip de video, en el que se le puede apreciar en el estudio de grabación escuchando uno de los temas que ya está trabajando y que se espera pronto sea lanzado.

”Alguien me pregunta si volvería a tu lado, obvio les digo que no, que no repito ese error, pero ya pedo quien sabe”, es una de las estrofas que se puede escuchar del tema interpretado por Christian Nodal. ”Que guapo se ve así”, “Te amo Christian Nodal y a Cazzu”, “Este será y un temazo”, “Que chido”, fueron algunos de los comentarios que le dedicaron al cantante mexicano.

Christian Nodal en estudio discográfico prepara nuevo material

Cabe destacar que en el clip se puede ver el rostro de Nodal mucho más libre de tatuajes, algo en lo que ha estado trabajando desde hace tiempo, con el deseo de que su hija, la cual tuvo junto a la cantante Cazzu lo conozca sin tatuajes, aspecto que causó buenos comentarios por parte de sus seguidores, lo mismo con el tema.

La noticia de la próxima canción de Christian Nodal y Peso Pluma surgió a través de redes sociales cuando el creador del género “Mariacheño” subió a sus historias una fotografía junto “Doble P” , pero lo que llamó la atención es que estaban en un estudio de grabación en donde presuntamente podrían haber creado su colaboración.

Ni Christian Nodal ni Peso Pluma han desmentido o confirmado dicha información. Sin embargo, debido a la reputación que ambos representantes del regional mexicano tienen, se cree que dicha información puede ser verdadera. Además, en el 2023, tanto Peso Pluma como Nodal levantaron sospechas de una colaboración después de tomarse una fotografía juntos en un estudio de grabación.

