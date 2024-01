Los elegidos de Rueda: El DT de Honduras reveló la convocatoria para el juego vs. Islandia en Miami

El próximo 17 de enero la selección de Honduras arrancará su año futbolístico, enfrentando a la selección de Islandia en territorio estadounidense, concretamente en el DRV PNK Stadium, la casa del Inter Miami y Lionel Messi.

Los catrachos ya se alistan para el juego y este miércoles se dio a conocer la lista de los 24 jugadores que participarán en el encuentro amistoso.

El DT Reinaldo Rueda llamó a 23 futbolistas de clubes de la liga local, que inicia el 20 de enero, y a Douglas Martínez, el único que juega en el extranjero, en este caso en el Indy Eleven de la NSL estadounidense.

Rueda, quien pasó las fiestas de Navidad y Año Nuevo en su natal Colombia, ha viajado directamente a Estados Unidos para preparar el partido contra Islandia.

El resto del cuerpo técnico y los jugadores convocados viajarán el sábado a Miami, según informó la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

La lista de los jugadores convocados por Reinaldo Rueda quedó de la siguiente manera:

Porteros: Harold Fonseca (Olancho), Luis López (Real España) y Marlon Licona (Motagua).

Defensas: Kevin Álvarez, Carlos Meléndez, Carlos Argueta, Wesly Decas y Marcelo Santos (Motagua); Juan Martínez (Olimpia), Debron García (Real España) y Javier Arriaga (Marathón).

Mediocampistas: Jorge Álvarez, Carlos Pineda, José Pinto y Edwin Rodríguez (Olimpia); Gerson Chávez y Samuel Elvir (Marathón); Edwin Maldonado y Carlos Mejía (Motagua).

Delanteros: Yeison Mejía (Motagua), Douglas Martínez (Indy Eleven, EE.UU.); Daniel Carter y Darixon Vuelto (Real España) y Jorge Benguché (Olimpia).

Vale recordar que al no ser fecha FIFA, la selección no puede contar con sus jugadores que militan en Europa, por lo que no fueron convocados, al igual que están ausentes todos aquellos que juegan en la MLS ni los que están sin equipo, como Andy Nájar, Romell Quioto y Alex López.

Este partido contra Islandia será una buena prueba para Honduras, de cara al duelo más importante del primer trimestre de año, donde se jugarán contra Costa Rica el boleto para la Copa América que se disputará en el verano en Estados Unidos.

El partido que representará la última oportunidad para que Honduras o Costa Rica puedan participar en el torneo continental se disputará en el Estadio Toyota de Texas el 23 de marzo.

