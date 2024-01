La depresión relacionada con el embarazo afecta la esperanza de vida de las mujeres: estudio

Un reciente estudio sueco revela que las mujeres que experimentan depresión durante o después del embarazo enfrentan un riesgo significativamente mayor de muerte prematura. La investigación, publicada en la revista BMJ el 10 de enero, destaca que las mujeres con depresión perinatal tienen el doble de probabilidades de fallecer en comparación con aquellas que no experimentan este trastorno del estado de ánimo.

La investigación dirigida por el Instituto Karolinska, analizó datos de más de 86,500 mujeres suecas diagnosticadas con depresión perinatal, un trastorno que afecta a entre el 10 y el 20 por ciento de todas las mujeres embarazadas. Los resultados revelaron que las mujeres con depresión perinatal también enfrentan un riesgo seis veces mayor de suicidio en comparación con aquellas sin este trastorno.

Lo más sorprendente es que el riesgo de muerte relacionado con la depresión perinatal alcanza su punto máximo en el mes siguiente al diagnóstico del trastorno, pero puede mantenerse elevado durante casi dos décadas. El coautor del estudio, Qing Shen, afirmó que estos hallazgos subrayan la importancia crítica de abordar la salud mental de las mujeres durante y después del embarazo.

“Creo que nuestro estudio muestra claramente que estas mujeres tienen un riesgo elevado de mortalidad y que este es un tema extremadamente importante”, destacó Shen.

El estudio también reveló que el riesgo de muerte era mayor tanto para las mujeres diagnosticadas con depresión después del parto, confirmando hallazgos previos sobre la depresión posparto, como para aquellas que desarrollaban depresión durante el embarazo, un aspecto menos explorado hasta ahora.

La investigación no encontró diferencias significativas en el riesgo de muerte relacionado con la depresión perinatal, independientemente de si las mujeres tenían o no problemas psiquiátricos antes del embarazo. Esto llevó a los investigadores a enfatizar la importancia de no interrumpir el tratamiento psiquiátrico eficaz durante el embarazo.

Donghao Lu, profesor asistente en Karolinska y principal investigador del estudio, sugirió que las mujeres con menos educación o ingresos más bajos tenían más probabilidades de ser diagnosticadas con depresión perinatal. Lu sugirió que estas mujeres podrían buscar ayuda de manera diferente o no recibir el mismo nivel de servicios de detección posparto, lo que podría contribuir al desarrollo y empeoramiento de la depresión una vez que se detecta.

“Estas mujeres son particularmente vulnerables y deberían ser el foco de futuras intervenciones”, señaló Lu.

A pesar de las sombrías estadísticas, el estudio destaca que existen herramientas efectivas para detectar y tratar la depresión relacionada con el embarazo. Lu enfatizó la importancia de ofrecer pruebas de detección a todas las mujeres embarazadas, tanto antes como después del parto, y proporcionar la atención y el apoyo necesarios basados en evidencia.

“Es crucial destacar la importancia de ofrecer pruebas de detección a todas las mujeres embarazadas, tanto antes como después del parto, y brindar la atención y el apoyo necesarios basados en evidencia”, concluyó Lu. El llamado a la acción es claro: abordar la salud mental durante el embarazo es esencial para garantizar el bienestar a largo plazo de las mujeres y reducir los riesgos asociados con la depresión perinatal.