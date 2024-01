Nicky Chávez de ‘LCDLF’ se pronuncia sobre la polémica que protagoniza su hermano Julio César Chávez Jr.

La familia Chávez atraviesa una complicada temporada tras la detención de Julio César Chávez Jr. por posesión de un arma ilegal. A solo unos días de este suceso, la hermana menor del boxeador, Nicky Chávez, se pronunció al respecto con un mensaje que conmovió al público. Aquí te contamos lo que dijo.

Fue durante una entrevista remota en el programa “Hoy Día”, mismo al que se sumará dentro de la sección ‘Hoy Día Bailamos’ junto a otros famosos, que la influencer se sinceró sobre la polémica que azota a su familia, revelando que ha sido un golpe muy duro para todos.

“Han sido días difíciles. Creo que por primera vez es un tema del que no tengo mucho que decir, me duele mucho hablar de ello“, contó la ex participante del reality de Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’.

Asimismo, Nicky Chávez se dijo triste pero segura de que este trago amargo se trata de una prueba que seguramente hará más fuerte a su hermano y lo ayudará a encontrar su camino.

“Dios hace las cosas por al. Quizás la gente pueda tomar a mal lo que voy a decir, pero creo que Dios le dio un ‘estate quieto a mi hermano’ (…) Por el momento no hay mucho que decir y tampoco yo tengo mucha información“, expresó la joven ante las cámaras del programa matutino.

Julio César Chávez Jr. fue detenido el pasado 6 de enero por posesión ilegal de un rifle de asalto mientras se encontraba en su residencia ubicada en Los Ángeles.

“TMZ se enteró de que el excampeón de 37 años, hijo del legendario pugilista Julio César Chávez, fue llevado en custodia por la LAPD (Policía de Los Angeles), alrededor de la 1:30, luego de que el Jr. le permitió el acceso a su casa a los oficiales que respondieron al llamado, donde encontraron el rifle ilegal”, reportó el portal estadounidense en su momento.

