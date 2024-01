Chris Christie podría regresar a la carrera por la presidencia como opción alternativa en la boleta

El exaspirante quien esta semana anunció el final de su campaña en busca de obtener la candidatura republicana, podría regresar a la batalla por la presidencia esta vez como opción alternativa en la boleta.

Aunque terminó por reconocer que no contaba con el respaldo necesario para pelear ante sus rivales republicanos por la nominación a la presidencia de la nación, el exgobernador de Nueva Jersey dejó en claro que seguiría luchando por impedir que Donald Trump regresara a la Casa Blanca.

“Quiero prometerles esto: voy a asegurarme de que de ninguna manera permitiré que Donald Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Y eso es más importante que mis propias ambiciones personales.

Aunque suspenda esta campaña, no me iré y mi voz no se irá. No voy a ser parte de una generación que voluntariamente se queda quieta y dice: ‘Es demasiado difícil. Es demasiado ruidoso, es demasiado fuerte'”, señaló ante un grupo de personas incrédulas de que pudiera cumplir con su palabra.

Sin embargo, en el futuro de Christie podría surgir otra posibilidad para que su nombre aparezca en la boleta electoral.

Durante entrevista concedida a la estación radiofónica Sirius XM, Joe Lieberman, cofundador de la organización política No Labels, afirmó estar interesado en que Chris Christie pudiera sumarse a sus filas como posible candidato

“Me gustaría comunicarme con él y ver si está interesado en aparecer en una boleta bipartidista de No Labels Unity este año. Podría ser un candidato muy fuerte. Tal vez el mundo se verá diferente para él ahora. Es refrescantemente independiente. El tipo de candidato que No Labels está buscando“, indicó.

Por segunda ocasión, Chris Christie infructuosamente trató de ganar la candidatura republicana, pero careció de respaldo. (Crédito: Astrid Stawiarz / Getty Images)

Al respecto, María Comella, exdirectora de campaña de Christie, le dio a conocer al New Yor Post que “ni el gobernador ni nadie en la campaña ha tenido conversaciones con No Labels”.

Por el momento, la cúpula de No Labels se mantendrá a la expectativa de lo que pueda ocurrir después del Súper Martes, cuando una gran cantidad de estados hayan celebrado sus procesos de nominación, pues, a partir de ello, tomará la decisión sobre tratar de entrar o no a la carrera por la presidencia.

Hasta julio del año pasado, Chris Christie se mostraba renuente de verse representando a No Labels e incluso calificaba dicha opción como una tontería.

“No estoy en esto para mostrar algo. Estoy en esto para ser elegido presidente de los Estados Unidos, y sólo hay dos personas que serán elegidas: el candidato republicano y el candidato demócrata”, declaró en una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC.

