Horóscopo de Mnoni Vidente para la semana del 15 al 20 de enero de 2024

El horóscopo de Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco lo que le espera en la semana del 15 al 20 de enero de 2024.

Aries

Días de estar con muchas tareas pendientes de trabajo, recuerda que tu signo es el primero de todos y eso hace que siempre lo domina estar al orden en todas sus cosas solo date tiempo para que puedas realizarlas.

Trámites de pagos de tenencia e impuestos de gobierno y te pones al día. Realizas también una cirugía y tratamiento de belleza para verte de lo mejor, recuerda que el Aries les da miedo la vejez así a ponerse guapos todos.

Te llega una invitación para trabajar a una empresa internacional y será como una coordinación, trata de ir con colores fuertes a la entrevista eso te va a ayudar a conseguir el trabajo, y siempre ponerse mucho perfume para atraer el dinero a tu vida.

Los Aries que están en pareja les viene una semana de estar de lo mejor y tranquilos sin desconfianzas ni enojos. Para los Aries solteros será una semana muy intensa te buscaran amores del pasado y tendrás mucha suerte con amores del signo de Capricornio o Virgo. Recuerda amigos de Aries trata ya encontrar tu pareja y no tener tantas velitas encendidas.

Te llega un dinero extra el día martes y será un cambio muy significativo para tu signo, vendrá más suerte. Cuídate de problemas de garganta e infección de los pulmones trata de ir con tu médico.

Tus números de la suerte 07, 18, tu color el amarillo y naranja. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas así que trata de ser más discreto con tus planes y proyectos de trabajo y en el amor, nunca digas cuánto ganas y cuánto quieres a alguien y verás cómo te funciona mejor.

Tauro

Tercera semana de enero días de estar con mucho ánimo de verse de lo mejor; entras al gimnasio y te pones a dieta será una semana de estar con mucha renovación y cambios positivos en tu persona.

Recuerda que tu signo Tauro es muy determinante con sus cosas y decides siempre lo que va a hacer así trata de estar con tu mente siempre en positivo. Trata de dejar los enojos y los rencores a un lado y estar más tranquilo aprende a sanar y vivir tu vida de la mejor manera.

Trámites de pagos de escuela de un curso de idiomas, en tu trabajo tendrás nuevas entrevistas para un mejor puesto así debes de estar al pendiente de todo lo que se relacione a tu ambiente laboral y recuerda que cuando te entrevisten no hables de más solo contesta lo que te preguntan.

Tendrás un cambio de suerte para bien el día miércoles que será de muy buena suerte en juegos de azar y juegos de lotería con los números 07, 16 tu color es el rojo y verde.

Cuídate de problemas de la espalda baja y riñones ve con tu médico, te busca un amor nuevo y será del signo de Acuario o Virgo que hablará de estar muy formal contigo. Para los que tienen pareja, tendrán problemas y hablarán de una traición amorosa debes de entender que no es tan bueno ser tan terco en una relación si no hay comunicación sentimental.

Tus números de la suerte 01,27 tu color el rojo y azul, te compras una bicicleta para hacer ejercicio.

Géminis

Semana de sentirte de lo mejor porque tu energía se renueva cada vez que los años terminan en par como este 2024, así que no lo dudes que va ser un año de grandes logros y éxitos de trabajo.

Tendrás mejores oportunidades de hacer negocios productivos en estos días que serán muy afortunados para tu economía. Tu mejor día de buena suerte es jueves tendrás doble de suerte en cuestiones de dinero y más abundancia, pero debes de tener cuidado con las pérdidas porque tu signo siempre atraer las energías de las envidias y malos deseos así protégete con un escapulario de la virgen de Guadalupe.

Eres muy buen deportista y siempre estás en condición atlética y eso te ayuda a atraer el amor y más en este mes de que se te dará por fin el amor verdadero de alguien del signo de Acuario o Libra.

En cuestiones de enfermedad, cuídate mucho de los huesos y problemas de cadera. Semana de festejar a un familiar y tener muchas reuniones así comparte ropa para que te veas de lo mejor.

Te invitan a salir de viaje a finales de marzo será con tu pareja así planealo bien y disfruta mucho.

Trámites de pagos de hacienda y impuestos trata de ponerte al corriente con tus deudas. Te buscará un amor del pasado ten cuidado con esos amores porque hablan de coraje y despechos.

Tus números de la suerte en estos días que tendrás un golpe de suerte en la lotería son 11, 23 tu color es el blanco y naranja, tu mejor día es el lunes. No dudes nunca que el éxito es tuyo solo concentrate hacia donde quieras ir.

Cáncer

Vas a estar en tu época de invertir y hacer crecer tu dinero este año que comienza partir del día 17 de enero será una época de prosperidad y de avanzar en la vida así que no lo dudes, tu sigue siempre con pensamientos positivos.

Tramitas tu pasaporte y visa americana para irte de viaje en semana santa. Recuerda que en el amor el Cáncer siempre busca una relación formal así que estás en tu tiempo de lograrlo, recuerda que este año tu signo es el Escogido para tener relaciones verdaderas.

Trata de ponerte al corriente con tus pagos de tarjeta de crédito y deudas del pasado, sigues estudiando, recuerda que el signo de Cáncer es muy inteligente y siempre tiene que tener su mente ocupada.

Te llega un préstamo para carro nuevo, así que no lo dudes tú cómpratelo que eso te hará sentir de lo mejor.

Cuídate de problemas del intestino o estómago, trata de comer más sano. En cuestiones de trabajo tus superiores van a estar haciendo revisión o auditoría, trata de tener todo en orden.

Tus números de la suerte 12, 39, tu color es el verde y azul el viernes va a ser de mucha suerte para tu signo.

Leo

Semana de reflexionar y solucionar los problemas personales que debes de entender lo que te pasa y recuerda que este año va a ser un gran año de renovación y activación económica, así ya no te preocupes y trata de empezar a disfrutar tu buena suerte.

Te llega un dinero extra por la venta de un coche o casa, eres el más encantador de los signos del zodiaco y por eso todo mundo te invita a todos los eventos y eso te ayuda a tener mejor relación pública.

Si sientes que las energías negativas y las envidias te rodean mucho, date baños de agua bendita y esencia de siete machos por tres días seguidos.

En el trabajo habrá revisión para dar aumentos de sueldo y nuevos puestos así trata de estudiar más y aplicarte que te vendrá más abundancia en tu trabajo.

En el amor te llega uno nuevo del signo de Sagitario o Leo que hablará de estar muy estable en tu relación amorosa. Ya no creas tanto de las cosas que te dicen trata de ser más desconfiado e irte con pasos más firmes.

Entras a la escuela y sigues con tu estudios de administración o ingeniería, pagas deudas de gobierno o te pones al corriente con tu economía.

Cuídate de dolores de cuello y cabeza trata de hacer más ejercicio. Tus números de la suerte 50, 77, tu color el azul y rojo tu mejor día el miércoles.

Virgo

Semana de cambios positivos en tu vida y serán para bien después del día 17 de enero vendrá a ti más abundancia y buena suerte en cuestiones de trabajo, así que no dudes que si haces un cambio te va ir de lo mejor.

Recuerda que cuando pasas por algo muy malo que es que te va venir algo muy bueno así que Virgo ya te toca tu buena suerte en estos días, trata de ahorrar y comprar una casa que este año va a ser de tener un patrimonio.

Recuerda que tú tienes un Ángel Guardián muy especial que te ayuda siempre que estas en peligro solo invócalo y vendrá a ti.

En el amor te busca un amor que del signo de fuego para reclamarte y cerrar el círculo de amor así que trata de ya sanar esa relación y déjalo atrás y para los que están solteros vendrán a ustedes un amor verdadero del signo de Capricornio o Aries que será muy formal.

Trata de seguir con tu escuela y tratar un curso de idiomas, cuida más a tu papi que va a estar un poco malito. Arreglas papeles de migración y sacas tu visa extranjera para irte de viaje en marzo. Te cambias de look, tus números de la suerte 23, 40 tu color el naranja y el blanco tu mejor día el jueves.

Libra

Semana de estar con mortificaciones y con cargar problemas que no son tuyos, recuerda que tu signo siempre tratan de estar ayudando a los demás, pero a veces es mejor estar al margen de los problemas y solo ayudar cuando te lo pidan y aprender a soltar lo que no es tuyo.

Te llega una propuesta de trabajar en otra empresa internacional, tú trata de ver todas las oportunidades que se te presentan para estar mejor económicamente.

Van ser unos días de buena suerte y tu mejor día es el lunes. Cuídate de problemas de dolor de migraña y nervios trata de tranquilizarte y salirte a hacer ejercicio.

Te compras una computadora para tu escuela, en el amor estás pensando dejar ese amor que ya no te quiere, pero te da miedo quedarte solo pero recuerda que siempre vendrá algo mejor solo necesitas tomar decisiones para crecer más en lo personal.

Tus números de la suerte 06,19 tu color es amarillo y verde. Vendrá a ti un amor nuevo del signo de Acuario o Géminis que va a ser muy compatible contigo. Decides cambiar el look y verte más jovial.

Escorpio

Semana con mucho interés en ser alguien en la vida y lograr el éxito que tanto deseas, tendrás un golpe de suerte y va ser el día martes que vendrá a ti una energía muy positiva y con gran ayuda de los astros podrás realizar tus sueños y metas.

Recuerda que tienes que medir tus palabras cuando te enojas porque hablas sin pensar y trata de no discutir en estos días y así tu energía positiva va ir en aumento.

Ten cuidado con la comida callejera porque te viene una infección estomacal así que procura comer más saludable. Recuerda que tú eres el líder social de todos los signos del Zodiaco por eso siempre te siguen para todas partes y trata de sacarle provecho a esa virtud para trabajar en lo política.

Trámites de pagos o de estar al corriente con tus deudas, oportunidades de crecimiento laboral, ten cuidado con el corazón o presión alta trata de dejar de fumar.

Arreglas papeles de abogados o trámites de residencia de migración, ten cuidado con las pérdidas o robos trata de ser más precavido sobre todo en las calles. Te llega dinero extra trata de invertirlo en tu casa, tus números de la suerte 21, 39, tu color el blanco y azul, te compras un celular y cambias el plan de pagos.

Sagitario

Semana de estar con muchas presiones de trabajo y de pagos de tarjeta de crédito, trata de seguir una buena administración de tu dinero.

En el amor trata de ya no ser tan ingenuo en cuestiones del amor no le digas que todo que sí y pon más carácter a tu relación sentimental, que a veces eres muy buena persona.

En cuestiones de dinero te llega un aumento y un bono, pero trata de invertir en tu persona. Recuerda que los Sagitarios sueñan mucho y eso los lleva a tener éxito en su vida. Recuerda que como te ven te tratan así a verse bien y vestirse mejor.

Cuídate de dolores de garganta e infección en los oídos es por el cambio de tiempo. No dejes tu carrera universitaria trata de tener tiempo para todo. En cuestiones de amor para los Sagitarios solteros vendrá un amor verdadero del signo de Aries o Leo que va a ser muy formal para ti.

Tu mejor día va ser el miércoles y a partir de ese día las energías positivas se cruzan en tu camino para ayudarte en progresar.

Enséñate a decir que no y no hacer todos los favores que te pidan. Trata de ya no criticar a los demás y aprende sólo a observar que es mejor no opinar si no te lo solicitan. Tus números son 02, 37, tu color el rojo y amarillo.

Capricornio

Semana de suerte para tu signo van a ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos, solo trata de platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor, recuerda que tu signo es tierra y eso lo hace siempre estar en constante crecimiento mental.

Ya no te agobies por problemas de pareja trata de llegar a un acuerdo y si no se puede es mejor darse un tiempo, recuerda que uno tiene que quererse primero para querer a los demás.

Empiezas analizar hacer una maestría en este año que comienza recuerda que siempre el estar aprendiendo te va servir para crecer mas como persona.

Cuídate de dolores de úlceras o gastritis es por el estrés trata de empezar una rutina de ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el día martes en cuestiones de juegos de azar con los números 15, 30, tu color es el amarillo y verde.

Te llega un dinero que no esperabas en cuestiones de una deuda del pasado, arreglas papelería de cuestiones de pagos de impuestos y pagos de cuenta de banco. Haces planes de viajar para el mes de febrero con tu pareja,.

Días de poner más atención a todo lo que te pasa a tu alrededor para saber quien es mejor persona para tu vida. Te llega un regalo que no esperabas que te va dar mucha alegría. Cuidado con las mentiras es mejor no decir nada para que no meterse en problemas. Sigues con tu cumpleaños que te hará sentir de lo mejor.

Acuario

Días de estar con muy buen ánimo para lograr todo lo que tienes en planes en esta semana y más porque las buenas energías te rodean de mejor manera.

Te busca un amigo para inviate a una boda, días de estar con sentimientos encontrados no sabrás qué hacer en cuestión de un amor del pasado, recuerda deja que las cosas fluyan que no te estreses de mas por no poder hacer que alguien te quiera recuerda que estás en tu etapa de crecimiento sentimental es mejor conocer personas más compatibles con tu signo.

Te llega revisión laboral por parte de tus jefes así que trata de poner en orden todo en tu ámbito laboral, cuídate de problemas de dolor de espalda o cintura, recuerda que va ser tu punto débil en estos días.

Te busca un amigo para proponerte un negocio de ventas de celulares y computadoras , ya no busques problemas donde no los hay y menos en el trabajo tu trata de tranquilizarte y dejar que todo se dé.

Sales de viaje por cuestión de visitar unos familiares. Tendrás un golpe de suerte el día jueves con los números 13, 29 tu color es el azul y amarillo. Pon más atención a tu papi que va a estar enfermito. Sacas tu título universitario.

Piscis

Semana de sentirte en plena renovación profesional y darte cuenta que es tiempo de madurar y ya empezar a buscar un trabajo mejor que te haga sentirte valorado.

Este día jueves te llega la invitación a cenar con un nuevo amor y para los Piscis que ya están en una relación va a ser un día de ya pedir un compromiso formal con tu pareja.

Las energías positivas te van estar rodeando en estos días y acuérdate que eres el signo consentido de Dios y eso te va a ayudar a salir adelante más rápido y de tener mucha ayuda de tu Ángel de la guarda solo pide y se te dará.

En esta semana tendrás la oportunidad de tener un golpe de suerte con los números 08, 21 y trata de usar el color amarillo y rojo para cortar lo negativo.

Recuerda que tu signo son dos peces encontrados y eso te hace sentirte a veces muy bien otras veces muy mal y la mejor manera de controlar ese carácter es salir a caminar y meditar y eso te va a ayudar a tu pensamientos negativos se vayan de tu vida.

En tu casa con tu familia todo de lo mejor, te llega un dinero extra para que trámites tu pasaporte y visa. Al signo de Piscis que están casados serán padres próximamente, trata de estudiar médico, comunicaciones e idiomas que eso se va dar muy fácil.

Mandas a arreglar tu coche, decides salir de viaje con tu pareja en el mes de marzo cuando es tu cumpleaños.

