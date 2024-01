Belinda impacta en redes sociales con imagen de sus ojos similar al tatuaje de Christian Nodal

Las redes sociales se encendieron por la publicación de la cantante mexicana Belinda en su imagen de perfil de Instagram, en la que muestra sus ojos; la polémica surgió desde sus seguidores los cuales recordaron el icónico tatuaje que se hizo Christian Nodal.

La nombrada “Princesa del Pop Latino” regreso en redes sociales y como se esperaba, esa primera imagen fue muy controversial, pues la foto con la que volvió en Instagram son sus ojos, los que posiblemente Christian Nodal se tatuó en su honor cuando iban a casarse.

Los fans de la cantante consideran que podría tratarse de una indirecta hacia Christian Nodal, pues no es lo único que ha hecho, ya que también sorprendió a todos al borrar todo el contenido que tenía en sus distintas plataformas digitales, tal y como lo hizo el cantante de regional mexicano mientras andaba con ella.

Mientras que usuarios de Twitter señalan: “La nueva foto de perfil de Belinda son sus ojos, los mismos ojos que Christian Nodal se hizo un tatuaje”; “Es la foto del tatuaje que se hizo Nodal, el nuevo álbum de Belinda va a estar perrito”; “Belinda ha cambiado las fotos de sus redes sociales por esta imagen de sus ojos, lo curioso es que la imagen es similar a la de los ojos que su ex Cristian Nodal se tatuó”.

En las próximas semanas Belinda podría estrenar su nueva canción titulada ‘Cactus’, dedicada a su expareja, Nodal, y cuyo disco también incluiría temas dedicados a sus otros ex como Lupillo Rivera y Criss Angel. Sabemos que Christian Nodal ha utilizado la temática de un cactus en sus últimas giras bajo el nombre de ‘Foraji2’, apuntando que le encantan temas desérticos.

Aunque no se trata de una publicación como tal, sino de su foto de perfil, los fanáticos no han tardado nada en conseguir buenas tomas de la imagen y compararla con los ojos tatuados que Christian Nodal se realizó en el pecho en el pasado.

Podemos ver una foto original o similar a la que Christian Nodal habría utilizado cuando se tatuó los ojos de Belinda. Aunque ello tendría que ser confirmado por alquino de los dos famosos implicados y ello está lejos de ocurrir pues los mexicanos han asegurado que no se mencionan públicamente para evitar más conflictos.

¿Nuevo disco de Belinda?

En noviembre del año 2023, durante una presentación Belinda aseguró que la espera llegó a su final, pues el primer sencillo de su nueva era musical ya está finalizado y listo para que sus fans lo puedan escuchar.

“Este nuevo disco es muy personal; todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, los líos, los problemas. Hice catarsis otra vez en la música en el estudio y simplemente dije ‘Bueno, yo también tengo algo que decir a través de mi música’”, expresó Belinda en una reciente presentación.

