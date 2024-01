Bruce Springsteen prepara un documental sobre su álbum “Nebraska”

El cantante Bruce Springsteen ya trabaja en un documental que mostrará cómo se grabó Nebraska, su álbum de 1982 que fue aclamado por la crítica y que rompió esquemas en cuanto a la promoción de un trabajo completamente acústico.

Springsteen, de 74 años, ha estado buscando el director ideal para el proyecto, y al parecer el que se hará cargo será Scott Cooper, conocido por películas como “Crazy Heart”, “Hostiles” y “Black Mass”. El documental estará basado en los datos que expone el libro Deliver Me From Nowhere: The Making Of Bruce Springsteen’s Nebraska, escrito por Warren Zanes.

La historia del álbum es una de las más curiosas en la carrera de Bruce. Luego de obtener éxito a nivel mundial con el disco doble The River, de 1980, el artista (también conocido como The Boss) escribió decenas de canciones y las grabó junto con su grupo The E Street Band. Pero de un día a otro decidió que no lanzaría esos temas con arreglos elaborados, sino los demos originales que hizo en su casa, en los que se escucha sólo él cantando y tocando su guitarra. Lanzado el 30 de septiembre de 1982, Nebraska ocupó el número 1 de la lista Billboard 200 y precedió a Born In The U.S.A., la obra cumbre del cantante.

En marzo Bruce Springsteen retomará sus conciertos en Estados Unidos, luego de que en octubre del año pasado tuvo que cancelar su gira debido a problemas de salud causados por una úlcera péptica. El próximo verano recorrerá varios países de Europa, y el 22 de noviembre el tour terminará en Vancouver.

Hace algunos días The Boss acudió a la entrega de los premios Golden Globe, pues estaba nominado en la categoría de Mejor Canción Original, con “Addicted To Romance”, que escribió para la película “She Came To Me”. Finalmente la ganadora en esa terna fue la cantante Billie Eilish, pero Bruce se llevó una sorpresa cuando el director griego Yorgos Lanthimos, quien obtuvo el Golden Globe por la cinta “Poor Things”, dijo antes de su discurso de agradecimiento lo siguiente: “Toda la noche yo sólo quería hablarle a Bruce Springsteen. Compartimos el mismo día de cumpleaños, 23 de septiembre. Él ha sido mi héroe desde que crecí”.

