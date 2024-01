Ronda Política: Se le acabo su tiempo al jefe Moore en el LAPD

A finales de diciembre, comentábamos que el jefe del poderoso Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Michel Moore tenía los días contados en su posición.

El comentario obedeció a que por esos días se filtró que había ordenado a dos detectives investigar el asunto de la beca por $95,000 que la alcaldesa Karen Bass había recibido de la Universidad del Sur de California (USC) para pagar por su maestría cuando era congresista.

Algo que le debe haber caído como bomba a la alcaldesa, aún cuando el jefe Moore negó las presuntas indagatorias.

Acto seguido, un grupo de líderes religiosos afroamericanos del sur de Los Ángeles apareció en escena, pidiendo la renuncia inmediata del jefe Moore; o que en su defecto, la Comisión de Policía lo removiera del cargo.

En una sorpresiva conferencia de prensa, anunciada de último minuto, el viernes 12 de enero, la alcaldesa hizo pública la salida del jefe Moore para finales de febrero.

Al jefe policiaco se le atragantaba la voz por el sentimiento, cuando expresaba como justificación para irse, que extrañaba a su hija y quería pasar más tiempo con su esposa.

Sin duda no vio venir el golpe. Era evidente que no se quería ir, lo descabezaron, y aunque la alcaldesa se desvivió en halagos públicamente reconociendo su trayectoria, el jefe Moore no ocultaba su desazón.

La alcaldesa anunció que será reemplazado por un jefe interino, mientras buscan por cielo, mar y tierra a un nuevo líder en el país.

Pero qué no tenemos entre la propia tropa del LAPD, buenos elementos para que alguno de ellos asuma la jefatura de policía.

El propio Al Labrada, a quien en los últimos meses, lo sacaron de la jugada con presuntas acusaciones de perseguir a una exnovia policía, le borraron de un plumazo su rica y amplia trayectoria en el LAPD. Él es ideal para el cargo porque se ganó la confianza de la comunidad; ni que decir del propio jefe Robert Arcos, a quien el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascon se lo llevó a su equipo.

Más de la mitad de los oficiales del LAPD son latinos, sería bueno que la alcaldesa Bass considerara que somos la gran mayoría, es tiempo de que un latino dirija la corporación policiaca. En una ciudad latina como es Los Ángeles, nunca ha habido un jefe policiaco latino. ¡Increíble!

A los policías latinos les ha costado mucho llegar a los puestos directivos y cuando lo logran, los hacen a un lado al menor problema sin darles el beneficio de la duda como fue el caso de Labrada; y en otros casos, se van en busca de mejores oportunidades como ocurrió con el jefe Arcos.

Nos preguntamos si el jefe Moore ahora que ya no tiene necesidad de quedar bien con nadie, tomará acción antes de irse, en la investigación en torno a quienes grabaron ilegalmente a cuatro latinos en las instalaciones de la Federación del Trabajo del condado Los Ángeles en 2021, lo cual provocó el más grande escándalo político prefabricado en el Concejo Angelino. A ver si quiere irse, zarandeando el árbol.

Competencia por lo recaudado

El concejal Kevin de León publicó en sus redes, que en el último trimestre se colocó como el que más ha recaudado entre los candidatos del Distrito 14 del Concejo de Los Ángeles, al obtener $140,000; su más cercano oponente, Miguel Santiago obtuvo $100,000; Ysabel Jurado, la candidata de los Socialistas Democráticos de América (DSA), $60,000 y Wendy Carrillo, $29,000.

Pero dos horas más tarde, el asambleísta Santiago disputó los datos diciendo que había recaudado $460,000 de acuerdo a su reporte de entre octubre y diciembre, $200,000 más que su oponente más cercano.

El dato es correcto, solo que a Santiago se le olvidó decir que ese dinero electoral ya lo tenía, no es que los $460,000 los haya recaudado en tres meses.

Al final, aunque el dinero bien qué ayuda, la campaña se va a ganar en las calles y en las urnas.