Esperan que popular defensor de vendedores ambulantes sea liberado bajo fianza

A más de un mes de la detención de Edin Enamorado, un conocido defensor de los vendedores ambulantes en el condado de San Bernardino, su padre, su abogado defensor y activistas de la comunidad esperan que este viernes 19 de enero sea liberado bajo fianza, ya que aseguran es inocente y no representa ningún peligro para la seguridad pública.

Edilio Enamorado, padre de Edin, dijo en entrevista con La Opinión que el arresto de su hijo es una total injusticia.

“Es una venganza personal de los policías por los señalamientos fuertes que mi hijo ha hecho contra ellos”, afirmó Edilio Enamorado, padre de Edin, arrestado el 14 de diciembre.

La detención de Edin se llevó a cabo el mismo día que la de otros siete activistas acusados también por cargos relacionados con una protesta realizada el 24 de septiembre en Victorville, una ciudad en el condado de San Bernardino, que de acuerdo a las autoridades se volvió violenta.

“El 8 de diciembre, mi hijo acababa de cumplir 36 años, cuando llegó la policía a las tres de la mañana a su casa a arrestarlo, rompiendo puertas como si fuera un delincuente peligroso”.

Edin Enamorado trabajó en la campaña de Bernie Sanders en el sur de California. (Cortesía Edilio Enamorado)

Enamorado, padre de dos hijos menores de edad, es conocido por publicar videos en las redes sociales sobre los ataques que sufren los vendedores ambulantes.

La protesta del 24 de diciembre en la que participó Enamorado y su grupo, fue por el uso de la fuerza por parte de un agente del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino en contra de una adolescente. Según los manifestantes, estaban en la demostración cuando un carro se le echó encima, lo que los llevó a rodear el vehículo, preguntando qué pasaba mientras le pedían al conductor que se moviera.

Sin embargo, los detectives aseguraron que Enamorado y su grupo asaltaron el vehículo y les arrojaron gas pimienta.

Según el comunicado del Departamento del Sheriff de San Bernardino, tras el incidente iniciaron un investigación en la que intervinieron los departamentos de policía de Upland, Fontana y Pomona, y cuando descubrieron que el grupo de activistas en el presunto asalto también eran responsables de otros actos violentos durante protestas en los condados de San Bernardino y Los Ángeles, decidieron solicitar una orden de cateo y arresto.

El 14 de diciembre se ejecutaron las detenciones de los manifestantes en múltiples locaciones en San Bernardino, Upland, Ontario, Riverside y Los Ángeles. Durante el procedimiento, se colectaron evidencias y se arrestaron a los ochos participantes de las demostraciones.

Todos ellos se encuentran detenidos en High Desert Detention Center bajo cargos de asalto con arma mortal, detención ilegal, conspiración y otros delitos serios.

Enamorado se declaró inocente durante la audiencia en la corte de Victorville, en la que le dieron lectura a los cargos en su contra.

En conferencia de prensa, la sheriff de San Bernardino Shannon Dicus dijo que el grupo de Enamorado manipulaba videos en las redes sociales en un intento para hacerse ver como protectores de la gente sin representación.

Agregó que usaban el racismo para amenazar e intimidar a sus víctimas, haciéndoles que se arrodillaran para pedirles perdón mientras los asaltaban.

Edin Enamorado, un luchador por los derechos de los vendedores ambulantes. (Cortesía Edilio Enamorado)

Y en un comunicado enviado a La Opinión, la sheriff Dicus señaló:

“Lo que hace este grupo no está protegido por la Primera Enmienda. Es ilegal agredir a alguien que no está de acuerdo contigo. En el condado de San Bernardino, yo, junto con nuestros jefes de policía locales, continuaremos respetando la ley y protegiendo a los ciudadanos de este tipo de comportamiento ilegal”, añadió.

Durante la audiencia de lectura de cargos, la jueza Shannon Faherty decidió mantener en la cárcel y sin derecho a fianza a Enamorado y los otros detenidos, alegando que son un peligro para la comunidad.

“Es ridículo que no les puedan dar fianza, diciendo que son una amenaza a la comunidad”, dijo Eddie Torres de la Inland Coalition for Immigrant Justice, una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes y los vendedores ambulantes en el área de San Bernardino.

Añadió que la detención de Edin y de siete organizadores más es parte de una conspiración de las policías.

“Es un ataque a todos, y a la Primera Enmienda que garantiza la libertad de expresión. Se trata de un golpe muy duro; y le estamos pidiendo al procurador del condado de San Bernardino que intervenga”.

Torres expresó su esperanza de que Edin sea liberado bajo fianza este viernes 19 de enero en una audiencia que se llevara a cabo a partir de las 8:30 a.m.

En tanto, Edilio, el padre de Edin dijo con toda firmeza, que su hijo no es un asesino, y lo único que es responsable es de cuestionar a los policías corruptos.

“Se ha dedicado a defender a los vendedores ambulantes. Esta detención se trata de una venganza personal, incluso en una ocasión, la alcaldesa de Fontana, le dijo que ‘algo grande iba a pasar con él’ como advirtiéndole de alguna represalia fuerte en su contra”.

Aunque Edin se encuentra tranquilo en detención, su padre está muy preocupado.

“Tengo tres hijos. Edin es mi hijo menor. A él le afectó mucho perder a su hermano Alán hace unos años, quien se quitó la vida tras sufrir una fuerte depresión”.

Agregó que su hijo es una buena persona que deja de comer por ayudar a otros.

“Me duele lo que le está pasando, y más me preocupa que hasta lo puedan deportar, porque él es solo residente permanente, y no se ha hecho ciudadano”.

Edin Enamorado nació en Guatemala.

“Yo ya le había pedido que no se metiera tan a fondo en el activismo”, dice su padre, quien añade que su hijo se ganaba la vida participando en campañas políticas, entre ellas la de Bernie Sanders.

Su padre hizo un llamado a a quienes puedan hacer donativos para pagar por la defense legal de su hihi Edin Enamorado, para que los envíen a través de Zelle al número 323-362-7359.

Este viernes 19 de noviembre habrá una audiencia en la corte de Victorville para determinar si se le fija fianza o no a Edin Enamorado, y al resto de los activistas detenidos

“Solo le pido a la jueza que actúe profesionalmente. Mi hijo no es un asesino ni un peligro para nadie. Él todo lo que ha querido hacer en la vida, es ayudar a los que menos tienen”, dijo su padre notablemente consternado, incluso por el tema económico ya que tiene que hacer frente a cuantiosos gastos de defensa legal y el pago de la fianza si se la otorgan.

Arresto domiciliario en lugar de cárcel

El abogado defensor Nicholas Rosenberg dijo que su cliente Edin debe ser liberado con un monitor electrónico en el tobillo, básicamente ponerlo bajo arresto domiciliario para acomodar las preocupaciones de seguridad pública expresadas por las supuestas víctimas del caso.

Reconoció que algunos de los cargos contra Edin son serios.

“Enfrenta acusaciones de delitos graves por secuestro y por numerosas amenazas criminales. Todos esos son delitos violentos que pueden llevarlo a pasar 11 años en la cárcel. Tiene un total de 16 cargos en su contra; y es claro que tenemos manera de defendernos”.

Adelantó que si se le otorga la fianza el viernes 19 de enero continuarán peleando el caso, y muy probablemente irán a juicio dos meses después.

El abogado dijo que el caso de Edin, se considera un caso de primera impresión, que significa que no ha sido abordado por el tribunal, ni dentro de su jurisdicción, por lo que no existe una autoridad vinculante sobre ese asunto.

Los otros arrestados son Wendy Luján de 40 años y residente de Upland; David Chávez de 28 años, quien vive en Riverside; Stephanie Amezquita de 33 de San Bernardino, Guillit Eder Acevedo de 30 años también de San Bernardino; Edwin Peña de 26 años de Los Ángeles, Fernando López, 44 años de Los Ángeles y Vanessa Carrasco de 40 años, de Ontario.

Solo Guillit Elder Acevedo pudo ser puesto en libertad tras el pago de una fianza.

La Opinión se encuentra a la espera de una reacción de la alcaldesa de la ciudad de Fontana, California, Acquanetta Warren en torno a los señalamientos del padre de Edin Enamorado.

El ambiente en torno a los vendedores ambulantes se ha complicado mucho en Fontana, desde que en octubre aprobaron una nueva ordenanza que permite arrestarlos, darles cargos por delitos menores y decomisarles equipo hasta por 60 días.