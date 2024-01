Rescatan a 4 estudiantes que quedaron varados por la tormenta invernal en Kentucky

Autoridades informaron que cuatro estudiantes universitarios que acampaban en Red River Gorge en Kentucky fueron rescatados en helicóptero el martes por la mañana después de quedar varados en Courthouse Rock durante la tormenta invernal.

El Departamento de Búsqueda y Rescate del Condado de Powell dijo que los cuatro estudiantes de la Universidad de Asbury acamparon durante la noche y subestimaron las condiciones climáticas. Después de despertarse con nieve el martes, los cuatro se dieron cuenta de que no era seguro bajar de la Roca y pidieron ayuda.

Se enviaron miembros de Bomberos y Rescate del Condado de Powell para evaluar las condiciones del camino para el rescate. Después de comenzar a caminar hasta la cima de Courthouse Rock, el equipo de rescate se dio cuenta de que la forma más segura de rescatar al grupo era en helicóptero.

El helicóptero, pilotado por la Policía Estatal de Kentucky, pudo rescatar a los cuatro estudiantes a las 2:05 pm del martes por la tarde.

El equipo de rescate se dio cuenta de que la forma más segura de rescatar al grupo era en helicóptero. Crédito: Powell County Search & Rescue | Cortesía

Afortunadamente ninguno de los estudiantes resultó herido. “Aparte de tener frío, los cuatro estudiantes parecían estar de buen humor”, dijeron funcionarios del condado de Powell.

“Esta llamada fue uno de los rescates más peligrosos jamás intentados en Gorge. Escalar Courthouse Rock es extremadamente traicionero incluso cuando las condiciones son favorables”, indicó el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Powell en un comunicado.

La Policía Estatal de Kentucky, REDSTAR Wilderness EMS, MiddleFork Fire and Rescue, Powell County Search and Rescue y Wolfe County Search and Rescue ayudaron en los esfuerzos de rescate.

Las nevadas y las gélidas temperaturas persistían el martes en buena parte de Estados Unidos, dificultando la movilidad de vehículos, provocando la cancelación de centenares de vuelos en el país, así como el cierre de escuelas en grandes ciudades.

Al menos 1,385 vuelos fueron cancelados este martes en Estados Unidos. Mientras que el lunes hubo en total 3,340 cancelaciones en medio de la ola de frío, según el portal Flight Aware.

En Luisiana, la policía estatal trabajó toda la noche para sacar a los automovilistas de puentes congelados, dejando a los conductores varados en los tramos, dijo la Policía Estatal.

Algunos de los mayores problemas se produjeron en la Interestatal 10, incluido un tramo entre Baton Rouge y Lafayette; y el puente de la Interestatal 210 cerca de Lake Charles, de acuerdo con las autoridades.

Se espera que las temperaturas se moderen a mitad de semana, pero se pronostica que una nueva oleada de aire más frío descenderá hacia el sur sobre las Llanuras del Norte y el Medio Oeste, alcanzando el Sur Profundo al final de la semana.

