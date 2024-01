“Toca hacer borrón y cuenta nueva”: Xavi Hernández sobre el juego contra Unionistas

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, confesó que “toca hacer borrón y cuenta nueva” contra Unionistas en los octavos de final de la Copa del Rey, esto tras perder contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

“Toca hacer borrón y cuenta nueva, pensar en las tres competiciones que nos quedan. Hicimos muy mal las cosas el otro día y queremos hacerlas bien”, dijo Hernández en la conferencia de prensa previa al encuentro contra Unionistas.

“Lo que tenemos que hacer es cambiar el chip, ahora es otra competición. Está claro que somos los favoritos, pero tenemos que demostrarlo”.

"Estamos con ánimos y quedan tres títulos, los más importantes. Fe y confianza con el staff y jugadores"



– Xavi – pic.twitter.com/dDaLsKfudz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 17, 2024

El ex jugador del equipo azulgrana tiene un momento de muchas dudas sobre el juego de sus dirigidos, además de especulaciones que comienzan a crecer sobre su futuro en el club, pero sobre ese aseguró estar tranquilo.

“Estoy tranquilo. Creo que estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota, con tres títulos por delante (Copa, Liga y Champions). Estoy con la misma ilusión que el primer día, sé donde estoy”, dijo.

“El día que sienta que no sumo, me voy para casa sin problemas”, añadió Xavi.

Sobre la significativa baja de Gavi, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, el técnico confesó que le ha hecho mucho daño al equipo.

“Hemos echado en falta el liderazgo de Gavi, el corazón, la lesión de Gavi es una puñalada en el corazón para nosotros. Es el alma del equipo, eso es una realidad”, dijo Xavi Hernández.

“Este año el objetivo es ganar títulos. Se ha perdido uno contra el Madrid. Estuvimos muy mal y pedí perdón. No estuvimos altura de este club, pero el primer objetivo era clasificarse para los octavos de la ‘Champions’, y sobre todo ganar los títulos importantes: Copa, Liga y ‘Champions’”, dijo.

Hernández apuntó que si no se consiguen buenos resultados habrá consecuencias, algo que ha dicho desde el primer día que agarró las riendas del equipo.

“Nunca voy a ser un problema para el Barça. En el momento en el que me digan que soy un problema, ya me he marchado. Por encima de todo soy culer y quiero a este club”, aseveró.

En la rueda de prensa también aprovechó de agradecerle a Pep Guardiola, ex entrenador del club, luego de que saliera en su defensa y aseguró que todos los jugadores del Barcelona son los que deben dar un paso al frente.

“Le he mandado un mensaje de agradecimiento por el apoyo y las palabras de cariño. Él sabe la dificultad y exigencia que supone entrenar a este club tan grande. Es momento de estar unidos”, indicó el técnico egarense.

Otros de los puntos que tocó Xavi fue sobre las situaciones económicas que vive en el club, siendo una de las más difíciles de la historia. El técnico aseguró que pese a esas adversidades el Barca no puede dejar de ser competitivo.

Sigue leyendo: