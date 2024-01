Chiky Bombom revela cómo vivió su encierro en ‘La Casa de los Famosos 4’: “Es muy fuerte”

La influencer dominicana Chiky Bombom, quien forma parte de ‘Hoy Día’, fue una de las celebridades elegidas para vivir en carne propia el encierro en ‘La Casa de los Famosos’, aunque en su caso fue por tan solo unas horas.

Una vez concluido el experimento en el que participó, la caribeña compartió sus primeras impresiones de la experiencia que le tocó vivir en compañía de Lourdes Stephen y de otras celebridades.

La Pantera, como también es conocida, detalló que disfrutó demasiado lo que le tocó vivir y así lo hizo saber durante un enlace que hizo desde Ciudad de México, hasta donde se trasladó para sumarse al encierro de unas cuantas horas.

“Me divertí muchísimo, fue una experiencia inolvidable, con Lourdes, Beta y otros influencers, vivimos la experiencia de la invasión en la casa más polémica de la televisión, La Casa de los Famosos”, compartió emocionada durante la conversación que tuvo con sus compañeros de show.

A pesar de que no le desagradó vivir el encierro, la exparticipante de ‘Top Chef VIP’ detalló que sí es una experiencia muy fuerte.

“Yo no me había visto, yo fui totalmente yo, fui natural, me disfruté la experiencia es muy fuerte, esta casa va a estar demasiada fuerte, no sé lo que va a pasar, ahí puede pasar absolutamente todo”, dijo sobre el reality que se estrenará el próximo 23 de diciembre y que promete dar muchísimo de qué hablar desde el día por la calidad de sus habitantes.

Sigue leyendo:

Así es la prisión donde está arrestado Tekashi tras ser denunciado de violencia contra Yailin

Video: Lourdes Stephen muestra cómo luce por dentro ‘La Casa de los Famosos 4’

Michelle Salas y su esposo Danilo Díaz se hospedan en lujoso lugar en República Dominicana

Así es la finca que dejará Gregorio Pernía para sumarse a ‘La Casa de los Famosos 4’