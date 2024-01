Conoce cuáles son los estados con mayor con mayor riesgo de que ocurra un terremoto devastador

Casi el 75% del territorio estadounidense podría ser fuertemente afectado por terremotos devastadores, según un mapa diseñado por más de 50 ingenieros y científicos que fue dado a conocer el miércoles (16.01.2024) por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El equipo de investigadores, que publicó sus resultados en la revista Earthquake Spectra, creó un modelo con diferentes colores que enseña las zonas de riesgo para un sismo, incluyendo los territorios de Alaska y de Hawái.

Para crear esta cartografía, los especialistas se basaron en los resultados de estudios sísmicos, datos geológicos históricos y las últimas tecnologías de recopilación de datos.

De este modo, los científicos lograron identificar casi 500 fallas adicionales que podrían producir un seísmo: “Se trata de un enorme esfuerzo de colaboración plurianual entre los gobiernos federal, estatal y local y el sector privado”, declaró en un comunicado Mark Petersen, geofísico del USGS y autor principal del estudio.

“El nuevo modelo de peligrosidad sísmica representa un logro decisivo para mejorar la seguridad pública”, agregó.

2024 began with a major #earthquake in Japan, could a similar thing happen here? Our updated National Seismic Hazard Model shows what parts of the U.S. could experience damaging earthquakes. What’s the #earthquake hazard where you live? https://t.co/JGt31QkxxU pic.twitter.com/MtE6SD6Gsu