Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 22 al 27 de enero de 2024

El horóscopo de la famosa astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco qué le espera en la semana del 22 al 27 de enero de 2024. A continuación, descubre qué carta del tarot lo estará gobernando, así como sus números de la suerte.

Aries

En esta semana la carta del tarot del Sol te va guiar y te dice que sin duda va ser unos días de estar con nuevos proyectos de trabajo y con muy buena energía a tu alrededor solo debes de cuidarte de las envidias que últimamente todo mundo se fija en lo que haces y lo que tienes.

Esta carta te dice que va ser una semana de salir de viaje y de conseguir nuevas rutas de comercio, tu mejor día es el miércoles, tus números de la suerte es 07 y 33, tu color es el azul intenso.

En estos días debes de tener cautela en todo lo que realices recuerda que tu signo lo domina lo impulsivo y eso te hace más vulnerable ante los demás.

Te viene un dinero extra y te aumentan tu salario a finales de mes. En el amor te va estar buscando un amor del signo de Capricornio o Leo así que trata de quedar en paz y si realmente todavía sientes algo por ellos regresa a ser pareja recuerda que lo más importante es ser feliz y todos merecemos una segunda oportunidad.

Cuídate de los fraudes siempre lee lo que vayas a firmar y trata de controlar tus pagos con tarjeta de crédito.

Van ser unos días de empezar un negocio con un socio que va ir muy bien, recuerda que tu carácter es ser simpático e inteligente por naturaleza o sea de fácil expresión así que te recomiendo que tomes un curso de relaciones públicas, político o administración y sobre todo comunicaciones y verás cómo te va ir de lo mejor.

Tauro

En esta semana la carta del tarot del Loco te dice que es el tiempo de crecer en lo económico, que no te detengas por nada ni por nadie que es tu tiempo de ser grande en lo que realizas así que no pidas consejos tu sigue tu intuición que eso te hará ganar.

Esta carta te dice que es hora de madurar y buscar tu propósito de vida, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 13 y 17. Tu color es el rojo y amarillo.

Recuerda que esta semana va a ser muy determinante para tu signo en tu vida laboral así que te recomiendo que este día 27 de enero prendas una vela blanca y te pongas mucho perfume en la nuca para que te protejas de cualquier problema.

Semana de estar en tu trabajo con cambios repentinos de proyectos para empezar el año, recuerda que lo mejor que debe hacer tu signo es empezar a buscar otro trabajo mejor pagado y con mayor proyección para ti.

Cuídate de problemas de nervios y estrés trata de seguir con el ejercicio al aire libre que eso te ayudar a estar más tranquilo.

Los Tauro que están en parejas van a decir darse un espacio en al relación para que se puedan auto sanar de todo lo que puedan traer de problemas del pasado y a los Tauro que están solteros van a ser unos días de muchos amores nuevos y compatibles con tu signo.

Recuerda que el signo del Tauro vive intensamente su vida pero su carácter se basa en la determinación y su gran sentido de la realidad por eso siempre su inteligencia supera cualquier signo y se les recomienda estudiar comercio, relacione públicas , administrador y sobre todo todo lo que tiene que ver con el deporte.

Géminis

En la carta del tarot te salió la Torre que te dice que es el tiempo de mejorar en todo lo que tiene que ver con tu trabajo así que busca una especialización y aprender más que eso te ayudará en tu futuro.

Esta carta también te indica que estas el momento de tomar decisiones con tu pareja sentimental es decir te quedas o te vas.

Tu número mágico son 05 y 16, tu color es el verde y blanco, tu mejor día es el jueves. Recuerda que en estos días vas a estar atravesando por energías encontradas para tu signo por eso te recomiendo que en este semana no hacerte ninguna cirugía médica o sacar algún préstamo bancario.

En estos días va venir a tu vida un amor el signo de Acuario o Aries que va ser muy compatible contigo así que no desaproveches la oportunidad de enamorarte y los Géminis que están en pareja les recomienda paciencia y confianza en su relación sentimental.

Recuerda que el Géminis tiene la determinación y astucia de siempre llegar a las metas que se proponen en la vida pero su forma de platicar todo lo que tiene en planes lo hace caer en problemas por eso se les recomienda la discreción total en cuestiones de sus logros.

El signo de Géminis no tiene prejuicios y es liberal por eso siempre es el líder de la sociedad y el que marca la tendencia del pensar por eso les recomiendo estudiar modas, artista, político o medicina.

Este semana un amor del signo de Aries, Libra va volver a ti para quedarse recuerda decirle sí al amor.

Cáncer

En el carta del tarot te salió el As de Oros que te dice que es el tiempo de tener el dinero que necesitas para hacer tus planes realidad que esta carta te indica que te va llegar un nuevo puesto de trabajo con mejor salario y te dice que te llegará un dinero que no esperabas así a pensar en abundancia.

Tu mejor día es el lunes, tus días mágicos son 15 y 18, tu color es el dorado y rojo, para tu signo que va marcar en tu vida el inicio de una nueva etapa de prosperidad por eso se te recomienda usar algo de oro plata para atraer más la suerte y si estas en el momento de cambiarte de trabajo haz lo que te va ir de lo mejor.

Ya no busques el amor deja que el amor te encuentre a ti que estos días van ser de mucha convivencia con personas nuevas y compatibles así que trata de vestirte de rojo y usar mucho perfume para decirle sí al amor, a los Cáncer que están en pareja va ser unos días de mucha comprensión y planean un viaje corto para disfrutar mis el amor.

El carácter del Cáncer es ser comprensivo con dotes creativos y ser muy comunicativo y su mejor actitud ser muy humanista en la vida por eso les recomiendo ser comunicadores, líder social y sobre todo maestros o psicólogos que eso les va ayudar mucho en tu profesión laboral. Cambios de puestos en tu ambiente laboral.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna que te dice que es el tiempo de estar arriba y tener ya esa etapa de prosperidad que sin duda se te dará.

Esta carta te recomienda que sanes tu economía y aprendes a decir que no cuando no deseas hacer algo que no te gusta. Tu mejor día es el martes, tus números de la suerte es el 08 y 27, tu color de la abundancia es el blanco y naranja.

Semana con problemas de pagos atrasados recuerda que debes llevar mejor tu administración y no comprar lo que no necesitas. En el amor va ser una semana de mucho pasión y volverse enamorar de tu pareja y a los Leo que están solteros va ser unos días de amores apasionados.

En el trabajo un compañero te tiene mala fe y envidia trata de cuidar bien tu desempeño laboral y no caer en provocaciones de los demás y protegerte con ponerte agua bendita en la frente y nuca.

El Leo nació para ser protagonista de la vida es decir líder total y forma de expresión son directos por eso siempre van enfrentar todo y la destreza del signo de Leo es muy fuerte por eso siempre se quita de malas situaciones, por eso les recomiendo que estudien el relaciones internacionales, mediadores políticos o empresariales. Días de planear un viaje en semana santa.

Virgo

En la carta del tarot te salió la Estrella que te dice que es el tiempo de brillar sin límites que dejes atrás esos pensamientos de mediocridad que te lances a nuevos retos en tu ámbito laboral, que serán recompensados que esta carta la estrella te indica que podrás hacer todo lo que te propongas solo trata de no platicar tus planes.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 01 y 09, tu color es el rojo y azul intenso, recuerda que estos días vas a tener un efecto de fuerza espiritual a tu signo por eso te recomiendo siempre pensar en positivo, por eso debes mantenerte con toda la buena actitud en todo lo que realices y no caer en situaciones de angustia.

Realizas a tu favor un problema legal que te va dar mucha felicidad, ya no esperes lo que no va llegar tu salte a buscar tu éxito es decir que si no te gusta tu trabajo actual trata de encontrar uno mejor y el poner un negocio para que eso te ayude a tener más ingresos.

El signo de Virgo es uno de los más administradores y tiernos del zodiaco su amor a la vida los hace ser grandes líderes creativos y con dones de admiración a la belleza humana por eso casi siempre el Virgo busca el amor verdadero por les recomiendo ser novelistas, editores de películas, estudiar administración y todo lo relacionado a la psicología que les va ayudar mucho en tu futuro. Arreglas papelería de migración y visa americana.

Libra

En la carta del tarot te salió la carta del Emperador que te dice que esta semana se va dar ese ascenso en tu ambiente laboral y una noticia que te dará mucha alegría en estos días.

Esta carta del Emperador te recomienda volver a tomar tus estudios universitarios y prepararte mejor para que te año brilles sin límites, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 02 y 30, tu color es el naranja y amarillo.

Recuerda que tu signo es aire y en esta semana vas a tener el ofrecimiento de un nuevo trabajo y la llegada de un dinero extra por una deuda del pasado.

En el amor trata de mantenerte con calma y no caer en ninguna provocación con tus amigos, tramitas tu visa y pasaporte para irte de viaje al extranjero con tu familia en semana santa, te busca un familiar para que le ayudes con los trámites de su pensión y el seguro social.

En cuestión amorosa van ser unos días de estar cerrando círculos con amores del pasado y abrir las puertas a una nueva vida, sigues con la dieta y ejercicio que hace que te veas de lo mejor, recuerda que tu eres el comunicólogo y justiciero del zodiaco por eso que estudies algo relacionado a comunicaciones o leyes que eso te ayudar mucho en tu futuro. Decides hacer unos cambios en tu casa.

Escorpio

En la carta del tarot te salió el Juicio que significa que es el tiempo de arreglar cualquier asunto legal y de migración que tengas rezagado que es el momento de decirle que sí a nuevas aventuras en tu vida.

Esta carta te recomienda que es el momento de invertir en alguna propiedad o coche que sin duda te dará un golpe de abundancia, tus números magicos son 20 y 28, tu color es el amarillo y rojo, tu mejor día es el viernes.

Esta carta del tarot te indica liberación de todo las energías negativas que cargabas de tu pasado y continuidad con tu proyecto de vida para ser exitoso, que van ser unos días de sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo por ese necesitás relajarte y organizar mejor tu tiempo.

Ten cuidado con dolores de cabeza y pecho trata de ir con tu médico, compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja recuerda que los mejores momentos de tu vida es cuando lo disfrutas con el amor, sigue con la dieta y piensa en hacerte una cirugía estética que te va salir de lo mejor.

Recuerda que hay que darle tiempo al tiempo y más en el amor ase que no te apresures a tomar una decisión de casarte.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el Mago que sin duda dice que es tu momentos de ser grande y brillar sin límites recuerda, que tu peor enemigo es tu mente así que trata de no sabotearte a ti mismo y lograr lo que tanto deseas en la vida.

No confundas el amor con el sexo trata de definir bien lo que quiere para tu vida sentimental, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 10 y 14, tu color de la abundancia es el verde y rojo.

Días de fluidez de energías positivas y la llegada de la abundancia a tu vida que podrás realizar cualquier cambio laboral en tu vida que la fuerza espiritual va a estar de tu a lado y que debes de aprovecharla.

Semana de salir de viaje por cuestiones de negocios y van ser unos días de muchas ocupaciones y exámenes de tu carrera universitaria así trata de salir bien en todo lo que puedas de tus asuntos, recuerda que eres muy carismático y gentil con las personas, pero eso hace que tengas muchas envidias alrededor tuyo por eso necesitás siempre protegerte y nunca confiarte de nadie así trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa y usar ropa de colores fuertes.

Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti tú sigue así de auténtico y verás que más ser más feliz. Adoptas una mascota recuerda que el Sagitario le encanta convivir con los animales y la naturaleza.

Capricornio

En la carta del tarot te salió la Templanza que sin duda te dice que es el momento de tomar las riendas de tu vida y empezar a diseñar lo que deseas para este año que comienza que sin duda va ser uno de tus mejores años.

Cuídate de problemas de traiciones con tus amigos o pareja sentimental aprende a ser menos confiado. Tramitas tu papelería de migración con éxito, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04 y 25, tu color es el rojo y amarillo.

Días de ser muy consistente y analizar las decisiones que tomes en tu vida personal que eso afectará en tu futuro y que los tropiezos son experiencias de vida.

Semana de buena suerte que debes de aprovechar esa corriente de abundancia que vas a estar pasando y te sentirás de lo más afortunado en todo lo que te rodea.

Ten cuidado con problemas de riñón e infección sexual recuerda que tu punto débil es siempre las infecciones urinarias.

Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio pero a veces abusan de tu buena persona así trata de diferenciar quienes son tus amigos y quien solo quiere abusar de ti.

A los Capricornio que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries o Virgo que va ser muy compatible contigo recuerda que tu signo lo domina mucho el sexo y eso parte importante de tu vida de pareja.

Días de estar con muy buen ánimo para realizar ese negocio propio que tanto deseas, pagos de colegiatura y varios trámites de gobierno.

Acuario

En esta semana la carta del tarot el Mundo que junto a tu cumpleaños nos dice que son tiempos de no detenerse que siempre deberás de avanzar en lo que tiene planeado para este año que dejes a un lado las inseguridades y te vuelvas más fuerte.

Esta carta te indica que vas a salir de viaje para festejar tu aniversario que eso te ayuda a renovar las energías positivas.

Tus números de la suerte son 06 y 23, tu color es el verde y rojo, tu mejor día es el miércoles, tu fuerza interior se va hacer más fuerte y que tu poder de convencimiento se hará presente en tu ámbito laboral y personal que debes de aprovechar este racha de buena suerte, que esto significa que tu lado persuasivo va estar muy elevado vas a poder sentir que viene para tu futuro y que te conviene más para tener más riqueza.

Te va llegar un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se te van abrir todas las puertas.

Ten cuidado con problemas con tu pareja ya ya trata de no ser tan celoso en tu vida sentimental, va ser unos de festejos y regalos sorpresa por tu cumpleaños.

Te regalan una mascota , sigues con la dieta recuerda que tu punto débil es el intestino o estómago, trata de mantenerte en forma y seguir con el ejercicio.

A los Acuario que están solteros les va venir un amor del signo de Libra o Aries que hablará de formalidad.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje que sin duda dice que son tiempos de quererte mas a ti mismo y no dejar que otras personas influyan en tu estado de ánimo que lo más importante que tiene esta carta es no retroceder por nada ni por nadie.

Te viene una propuesta de trabajo nuevo no lo dudes aceptarla que te va ir de lo mejor, tus números mágicos son 03 y 21, tu mejor día el martes, tu color mágico es el naranja y rojo.

Semana de salir más de viaje recuerda que tu buena energía depende de estar en constante movimiento y estar conociendo personas importantes para tu ámbito laboral.

Trata de pagar cuentas atrasadas y dejar en orden tu economía, ya no seas tan rencoroso con tus amigos aprende a olvidar y no darle importancia a situaciones pasajeras.

En el amor para los Piscis que están solteros les vendrá un amor del signo de Cáncer o Escorpio que serán tu pareja ideal.

Trata de no confiar mucho en tus compañeros de trabajo uno de ellos te quieren traicionar, mandas arreglar tu carro o pagas el seguro.

Recuerda siempre ayudar a tus padres y tratar de darle todo el apoyo que necesites, preparas un viaje para cuando cumpleaños haz lo que te va ir de lo mejor, cuidate del riñón, trata de tomar más líquidos.

Sigue leyendo:

• 4 signos del zodiaco iniciarán una metamorfosis a partir del 21 de enero

• Ciclo de Acuario 2024: qué augura para tu signo del zodiaco

• Regreso de Plutón a Acuario: por qué es relevante para tu signo zodiacal