Familia pide justicia para joven atropellado tres veces en Pacoima

En medio de la lluvia, Norma García y sus primas Jessica Madrigal y Leticia García acudieron a orar por el descanso eterno de Francisco García, quien fue brutalmente atropellado tres veces el 12 de enero, en la ciudad de Pacoima.

Al mismo tiempo, el detective Havey Freeman, de la División de Tráfico del Valle de San Fernando para el Departamento de Policía de Los Ángeles, pidió a través de La Opinión, que los tres automovilistas que impactaron con sus vehículos a Francisco, “hagan lo correcto”, es decir, que se entreguen voluntariamente a las autoridades.

Alrededor de las 11:45 de la noche de ese día trágico para la familia, una camioneta pickup de color claro viajaba de norte a sur en la avenida San Fernando Road, cuando golpeó a Francisco, quien cruzaba a mitad de la calle sobre San Fernando Road, en dirección a Montague Road.

Francisco, de 41 años de edad, quien vivía en situación de calle, cayó al piso e intentó levantarse, pero de repente fue embestido por un segundo vehículo. Este auto fue descrito como una camioneta SUV de color claro.

Por la fuerza del choque, la víctima fue enviado hasta los carriles en dirección sur donde un tercer coche le pasó por encima. La escena de la pérdida de la vida de Francisco fue captado en video.

El tercer vehículo ha sido descrito como una camioneta SUV oscura. Se dirigía hacia el sur en San Fernando Road, en dirección a la calle Osborne.

Ninguno de los automovilistas se detuvo para llamar a los servicios de emergencia, a la policía o auxiliar a la víctima.

Familia de Francisco García pide justicia. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Ese día -viernes- y enseguida del accidente, los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondieron a la emergencia, pero pronunciaron muerto a Francisco en la escena del accidente.

“Uno de los autos era un todoterreno; el segundo era un sedán de cuatro puertas”, dijo el detective Freeman. “Hasta el momento no hemos podido identificar a los dueños de los vehículos”.

El detective declaró a La Opinión que además tiene un video en circuito cerrado de televisión de un negocio cercano donde quedaron grabadas todas las escenas de la tragedia.

Sin embargo, hasta el momento les ha sido complicado leer las matrículas de los vehículos involucrados en el accidente, pero no creen que sea imposible.

Y, si bien la investigación para dar con los responsables del accidente y muerte de Francisco pudiera ser complicado, Freeman dijo que quiere, “que el público sepa que golpearon [y mataron a una persona]”.

Francisco García tenía 41 años y era originario de Michoacán. Crédito: Familia | Cortesía

Se pasó un semáforo en rojo

“Queremos que se sepa lo terribles que pueden ser tres personas”, añadió el detective. “No hay forma que digan que no sabían que golpearon a un ser humano”.

Freeman confía en que los involucrados en la muerte del hombre latino, se entregarán tarde o temprano.

“El tipo que conduce por el carril equivocado, lo hizo después de pasarse un semáforo en rojo en [la intersección de la calle] Osborne y San Fernando Road, y redujo la velocidad solo para escapar”, agrega. “Esto significa que sabía que había golpeado a alguien”.

Freeman detalló que tiene esperanzas que los automovilistas “harán lo correcto, porque dirán, ‘bueno, participé en este desafortunado accidente”.

El razonamiento del detective lo fundamenta en que “si no lo haces, no puedes vivir contigo mismo”, enfatiza. “No puedes, después de escuchar los golpes de tu auto contra una persona o tal vez ver algo de pelo o sangre de esa persona en la parrilla o debajo de tu auto”, subraya.

Freeman consideró que tal vez ahora los conductores están pensando ¿por qué no me detuve?, ¿por qué no llamé a los servicios de emergencia?, ¿por qué yo no ayudé a este hombre? Ahora me estoy involucrando en un crimen… Entonces, les será imposible seguir viviendo una vida normal”.

‘Le gustaba ser libre’

Después de ir a hacer los arreglos para el sepelio de su hermano Francisco, Norma estuvo en la casa de su prima Jessica, quien vive a poca distancia donde fue atropellado Francisco.

“Mi hermano era muy feliz. Vivía contento y quería mucho a mis hijos”, describió Norma, presa del llanto. “Le gustaba jugar Nintendo con ellos…Él era un hombre de espíritu libre…, le gustaba estar con la familia, bailar y cantar”.

Francisco, nacido en Uruapan, Michoacán, batalló durante siete años con las drogas. Vivía en la calle como desamparado, pero nunca se alejaba demasiado de la casa de su tía Teresa, en San Fernando Road en el área de Pacoima.

“Me encantaba su sonrisa”, manifestó Norma. “Yo era la niña de sus ojos. Él haría todo por mí, e igual yo lo hacía todo por él”.

Pero Francisco no aceptaba que lo ayudaran. Sus familiares incluso lo remitieron contra su voluntad en un centro de tratamiento contra la adicción a las drogas.

“Paco quería ayuda, pero decía que hasta que él estuviera listo”, dijo Norma.

“¿Sabe porque lloro? ¡Por la forma en que lo mataron!”, exclamó llena de sufrimiento. “Pido justicia para mi hermano y para toda la familia. Fue un crimen lo que hicieron. [Los tres automovilistas] se hubieran parado…, pero se fueron, lo dejaron tirado”.

Piden ayuda para el sepelio

El dolor de Norma era compartido por su prima Leticia, quien agregó que los tres conductores que atropellaron a Francisco “no tienen corazón”.

“Aunque Paco estuviera viviendo como homeless, él es humano. Él era una buena persona. Miraron que cruzó la calle porque en la noche se miran con las luces”.

Agrega. ¿Cómo no van a verlo, si todo estaba alumbrado?”.

Leticia subrayó que “en el video se mira que el segundo carro le pasó por encima cuando Paco trató de levantarse. Paco es una persona grande, no tan alta, pero estaba rellenito.

“[El conductor] Lo tuvo que haber visto, detener su vehículo y dejarlo cruzar, pero decidió pasar por encima de él y dejarlo allí como si fuera un perro y él no es un perro, es un humano”.

La familia de Francisco García es de escasos recursos y abrió una cuenta de GoFundMe: ‘My brother is Killed in a hit-and-run in Pacoima’ a donde han solicitado la ayuda de la comunidad para llevar a cabo el sepelio.

“Ayúdennos, por favor para poder enterrar a mi hermano. Lo poquito que sea, no importa. Lo que sea vale mucho para mii y para mi madre…Yo lo único que quiero es que descanse en paz”, dijo Norma.

California al frente de muertes y fugas de conductores

A nivel nacional, datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras entre 2017 y 2021 (NHTSA) muestran que el estado de California es la entidad en toca la nación donde más automovilistas atropellan a personas mortalmente y se dan a la fuga.

De 18,137 accidentes mortales en California, ocurridos entre 2017 y 2021, un total de 1,901 (10.48%) involucraron a conductores que huyeron del lugar.

Los datos mostraron que ese es el número total más alto de atropellos y fugas fatales en la nación y significativamente por encima de la tasa nacional del 6.33%.

El porcentaje de automovilistas que se dan a la fuga por condados lo encabeza San Francisco (22%), seguido de Los Ángeles (15%) y Santa Clara (13%).

A California, automovilistas que mataron a un peatón y huyeron le siguen los estados de Illinois (452 de 4,731 accidentes u 8.72%), Nueva Jersey (243 de 2,614 accidentes fatales u 8.51%), Alaska (27 de 291 accidentes u 8.49%)_y Hawái (41 de 442 accidentes u 8.49%)