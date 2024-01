Fiscalía de New Hampshire investiga llamadas electorales falsas con la voz de Biden

La oficina del fiscal general de New Hampshire está investigando llamadas automáticas falsas que parecían hechas con una voz generada artificialmente y similar a la del presidente Joe Biden animando a la gente a no votar en las elecciones primarias estatales del martes.

El mensaje parecía mostrar falsamente que fue entregado por el comité político que apoyó la campaña realizada en el estado para inscribir por escrito a Biden en las boletas de las elecciones primarias de New Hampshire, dijo la oficina del fiscal general en un comunicado el lunes.

“Aunque la voz en la llamada automática suena como la voz del presidente Biden, este mensaje parece generado artificialmente basándose en las indicaciones iniciales”, según el comunicado.

“Estos mensajes parecen ser un intento ilegal de perturbar las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire y reprimir a los votantes de New Hampshire. Los votantes de New Hampshire deben ignorar por completo el contenido de este mensaje”, destacó la oficina del fiscal general.

La investigación de la fiscalía estatal de New Hampshire ocurre después de que Kathy Sullivan, una destacada demócrata de New Hampshire, presentara una denuncia porque su número de teléfono celular personal aparecía en las pantallas de identificación de las llamadas falsas.

El nombre del presidente Biden no estará en la boleta electoral primaria de New Hampshire. Crédito: Scott Eisen | Getty Images

Las llamadas automáticas dicen a los votantes que “guarden su voto” hasta las elecciones generales de noviembre.”Votar este martes sólo permite a los republicanos en su búsqueda por elegir a Donald Trump nuevamente. Su voto marca la diferencia en noviembre, no este martes”, decían las llamadas, según NBC News.

Kathy Sullivan, la exlíder demócrata de New Hampshire que lideró el esfuerzo por inscribir a mano a Biden en las boletas de las elecciones primarias en el estado, dijo que la noticia de las llamadas automáticas la enfureció.

“Mi cabeza explotó y dije: ‘No puedo creer que un hijo de p… esté tratando de reprimir la votación el martes'”, dijo Sullivan a NPR.

El nombre de Biden no aparece en las boletas de las elecciones primarias de New Hampshire del martes, porque los funcionarios electorales estatales fijaron la fecha de las elecciones primarias antes de las de Carolina del Sur que son el 3 de febrero, la primera contienda autorizada de la carrera por la nominación de 2024, según las nuevas reglas del Comité Nacional Demócrata.

Pero los partidarios locales del presidente Biden lanzaron un último esfuerzo pidiendo que lo inscribieran por escrito en la boleta para mostrar su apoyo para su candidato demócrata y para enviar un mensaje al Partido Demócrata nacional sobre la codiciada tradición centenaria de New Hampshire de celebrar las primeras elecciones primarias del país.

La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, dijo que “la campaña está discutiendo activamente acciones adicionales a tomar de inmediato”.

