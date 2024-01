Inter Miami presentó su nueva camiseta sobre el mar y Messi “bautizó” el crucero en el que estaban

A propósito de que el nuevo patrocinador principal del Inter Miami es la empresa naviera Royal Caribbean, el equipo presentó su camiseta de visitante a bordo del crucero más grande del mundo en el Puerto de Miami.

En medio de la ceremonia, que contó con discursos de los propietarios, shows de entretenimiento y fuegos artificiales; Messi, el capitán de la selección de Argentina fue quien se llevó los reflectores, ya que sus compañeros lo designaron como el orador oficial del equipo y se atrevió a bautizar el crucero en el que se realizó el evento con una frase en inglés.

El barco, que se encontraba sobre el Puerto de Miami y que zarpa formalmente por primera vez este fin de semana, es el más largo del mundo con 1.198 pies, por lo que el astro argentino no dudó en bautizarlo como “Ícono de los mares”.

“Antes que nada me gustaría agradecer a todo el grupo de Royal Caribeen por darme este privilegio.Es un gran honor para mí. Sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero. Así que, sin más, nombro a este barco ‘Icon of the seas’ (en inglés). Dios bendiga a todos los que naveguen en él”, dijo el capitán de Las Garzas y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Lionel Messi se pronunció en inglés al bautizar un barco de la flota del sponsor principal de la nueva camiseta del Inter Miami. pic.twitter.com/v9lgQIDuxB — Clarín (@clarincom) January 24, 2024

Acto seguido, Leo colocó un balón de fútbol encima del atril para “iniciar” el tradicional lanzamiento de una botella de champán contra la proa del barco, algo que se supone trae buena suerte al barco y a sus pasajeros.

Antes de eso, en la ceremonia dentro de un teatro a bordo del barco, el Inter Miami reveló su nueva vestimenta.

Messi y sus compañeros se quitaron las sudaderas con cremallera para revelar la camiseta negra, adornada con el tradicional rosa del equipo y el logo de Royal Caribbean en el pecho.

🔝 ¡LEO TIENE NUEVA CAMISETA!



En un crucero, el Inter Miami presentó su nuevo modelo de casaca pic.twitter.com/BMjwAg0LfV — Diario Olé (@DiarioOle) January 24, 2024

La gira de pretemporada del Inter Miami

En cuanto a lo competitivo, el Inter Miami ya comenzó su pretemporada de cara al campeonato 2024 de la MLS, la ha arrancado con el pie izquierdo y sin poder marcar un solo gol, tras empatar con El Salvador 0-0 y caer contra FC Dallas 1-0.

Sus siguientes compromisos en puerta son contra el Al Hilal de Neymar (lesionado) el 29 de enero y contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo el 1 de febrero; ambos en Riad, la capital de Arabia Saudita.

Posteriormente viajarán a Hong Kong para enfrentar a la selección nacional en su casa y partirán a Japón, donde tienen programado un duelo contra el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, el 4 y 7 de febrero respectivamente.

Luego volverán a casa, donde recibirán al Newell’s Old Boys de Argentina y al Real Salt Lake, antes de iniciar una minigira por Estados Unidos contra diversos equipos de la MLS que terminará el 30 de marzo.

Sigue leyendo:

· Messi tiene nuevo compañero que jugó en los Pumas de la Liga MX: Nico Freire

· Inter Miami fue derrotado por FC Dallas y sigue sin sumar goles en la pretemporada

· Inter Miami empata en El Salvador y pierde a Facundo Farías por lesión