Anna Ferro responde a Ingrid Coronado tras demanda por no dejar casa de Fernando del Solar

Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, ya respondió a la demanda que le interpuso Ingrid Coronado por negarse a desalojar el apartamento que ella presumiblemente compró junto a Fernando del Solar en la ciudad de Cuernavaca, a una hora de Ciudad de México.

Por medio de una declaración, brindada a diversos medios de comunicación, Ferro rompió el silencio y compartió su sentir con la situación que está viviendo con la mencionada propiedad, al asegurar que a ella también le pertenece.

“Yo tengo un documento que me avala a mí ser dueña de parte de esa propiedad. Después me dijo que, en su debido momento, se me pidió firmar un memorándum, lo cual yo estaba haciendo por debajo del agua esta comunicación, sin que mis abogados se enteraran. En el momento en que les dije: ‘¿Podrían ustedes revisar? Me dijeron: ‘¿Sabes qué, Anna? No, esto no está bien, nosotros vamos a entrar en negociación”, compartió la viuda del presentador argentino.

A continuación detalló que Fernando del Solar le cedió la parte que a él le correspondía del citado apartamento, pues ella argumenta que no quería dejarla desprotegida.

“Ese departamento está dentro de un fideicomiso, que Fer muchísimos años, desde el 2015, quiso darlo de baja y no lo logró porque no se pusieron de acuerdo ambas partes, entonces él hizo de otra forma, para ampararse y para ampararme, de otra forma hizo un documento en el cual tengo yo derechos sobre eso. Por eso te digo, hay muchas cosas a medias, muchas cosas medias dichas, no verdades”, relató.

En la misma conversación también compartió su sentir hacia la gran insistencia que ha tenido Ingrid Coronado para llegar a un acuerdo.

“Sí había mucha insistencia de su parte de ella de quererlo solucionar, en el aspecto de que ‘¿cuándo me lo vas a desocupar?’. No ha habido una demanda, hubo una notificación de una notaria, que bueno, si saben de leyes, una persona que es notario no tiene el peso como un juez”, concluyó la instructora de yoga.

Sigue leyendo:

Conoce el penthouse que Caroline Wozniacki lanzó a la venta en Miami Beach

Así es la mansión que Alec Baldwin malvende en los Hamptons tras más de un año en el mercado

Aseguran que Issabela Camil echó a Sergio Mayer de su casa por incursionar en OnlyFans

Conoce el resort al que Britney Spears se escapó y al que solo puedes acceder en jet privado