El cruce de Diber Cambindo a Cruz Azul

Los Rayos del Necaxa comenzaron de muy buena manera el torneo Clausura 2024. Uno de los principales responsables de este buen comienzo ha sido Diber Cambindo con sus buenos rendimientos. Sin embargo, el exjugador de Cruz Azul le mandó una indirecta a su exequipo.

Diber Cambindo fue cedido para esta temporada con los Rayos del Necaxa. El delantero sudamericano otorgó una asistencia en su primer partido oficial con la camiseta del club. Para el segundo compromiso, el colombiano firmó su primera diana en esta nueva etapa.

En medio de los buenos rendimientos, el colombiano dejó unas rescatables declaraciones sobre su nueva etapa en la Liga MX. El nuevo delantero del Necaxa reconoció que en este nuevo club se “siente valorado”. Estas declaraciones pueden estar relacionadas a su antigua experiencia con La Máquina.

“Me siento a gusto con los compañeros y cuerpo técnico, me han acogido de gran manera, me están valorando, eso es muy bueno para un jugador”, dijo el veterano atacante que llegó a la Liga MX proveniente de Independiente de Medellín.

¿Cómo le fue a Cambindo en Cruz Azul?

En julio de 2023, Diber Cambindo fue fichado por Cruz Azul con la intención de potenciar el ataque del conjunto Cementero. Sin embargo, el rendimiento del colombiano no fue el mejor y esto también habría tenido repercusiones de puertas para adentro.

Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno fueron los entrenadores que acompañaron los primeros meses de Cambindo en la Liga MX. Aunque el colombiano jugó algunos partidos como titular, poco a poco la confianza se fue deteriorando y los minutos dentro del campo fueron cada vez menos.

Diber Cambindo jugó 18 partidos con la camiseta de La Máquina. Sin embargo, el colombiano solo estuvo dentro del campo durante 966 minutos. Esta cifra se traduce en poco más de 10 partidos completos. Durante este tiempo el sudamericano solo pudo aportar 4 goles y conceder una asistencia.

Buen comienzo con el Necaxa

Por fortuna para el veterano delantero colombiano el mercado de traspasos le otorgó una nueva oportunidad dentro de la Liga MX. El atacante cafetero fue cedido a los Rayos del Necaxa y, por cosas del fútbol, Diber Cambindo ve desde arriba a sus excompañeros de Cruz Azul.

Los Rayos del Necaxa vencieron al Club Atlas 2-1 en la primera jornada del fútbol mexicano. En la segunda fecha, el Necaxa visitó al Club Puebla y se llevó de nuevo la victoria por 1-2. En este sentido, el conjunto de Cambindo marcha en la cuarta posición de la Liga MX, solo por diferencia de goles. Por su parte, Cruz Azul, ocupa la decimoprimera posición con sólo un punto profundo de un empate.

