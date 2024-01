Julio César Chávez confirma que su hijo está en un centro de rehabilitación: “No he podido hablar con él”

Julio César Chávez confirmó que su hijo Julio César Chávez Jr. se encuentra en estos momentos en un centro de rehabilitación por orden del juez y aseguró que no ha podido tener comunicación con él tras haber recibido libertad bajo fianza hace algunas semanas por posesión ilegal de un arma de fuego fantasma.

En declaraciones al programa Ventaneando, Chávez expresó que su hijo irá a la corte nuevamente el 15 de febrero y que siempre va a estar apoyándolo en las buenas y en las malas a pesar de que no estará presente cuando visite nuevamente al juez.

“No he podido hablar con mi hijo ahorita. Está en proceso su problema y no he podido hablar con él. Yo voy a estar apoyándolo siempre, voy a estar apoyándolo en las buenas y en las malas. Ya está mi hijo en un centro (de rehabilitación), no está en la cárcel, está en un centro de rehabilitación por orden del juez”, dijo.

Julio Cesar Chavez Jr. está lidiando con problemas de adicción a pastillas para adelgazar. Foto: Manuel Velasquez/Getty Images.

“Va a ir a corte el día 15 de febrero para ver qué es lo que pasa, pero parece que todo va bien. Cuando pase la audiencia ya les cuento. No voy a estar presente”, agregó el Gran Campeón Mexicano.

Cabe destacar que Julio César Chávez Jr. fue detenido en su residencia de Los Ángeles luego de que un fanático llamara a la policía para avisar que el mexicano portaba un rifle de asalto y temía que pudiera ser un peligro para sí mismo o para otros, según reportó TMZ Sports.

Tras ingresar a su residencia, después que el mexicano le permitiera el acceso, los oficiales encontraron el rifle y fue trasladado a la cárcel de Valley en Van Nuys. De acuerdo con TMZ, el arma es “fantasma”, es decir, no es rastreable dentro de las bases de datos de las corporaciones policiales, ya que no tiene número de serie, ni tampoco se requiere un análisis de antecedentes para comprarla.

Julio Cesar Chavez Jr. se encuentra en una situación delicada tras ser arrestado en Los Ángeles. Foto: Manuel Velasquez/Getty Images.

En la audiencia con el juez el pasado 11 de enero, Chávez Jr. se declaró no culpable y el juez ordenó el pago de una fianza de $50,000 dólares. Además, exigió que el hijo del campeón mexicano debía ingresar inmediatamente a un programa de rehabilitación donde ya se encuentra internado, según lo expresado por su padre.

Julio César Chávez Jr., de 37 años, fue excampeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2011 y peleó por última vez en diciembre de 2021 cuando venció a David Zegarra. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 53 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

