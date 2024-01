Reporte del LAPD revela que en LA es más fácil morir atropellado que por homicidio

El reciente reporte que dieron a conocer la alcaldesa Karen Bass y el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) Michel Moore, asegura que en 2023 se logró un 3% de reducción general de los crímenes violentos.

Sin embargo, el mismo informe manifiesta que, por primera vez en nueve años, la ciudad tuvo más muertes como resultado de accidentes de tránsito que homicidios: 392 asesinatos en 2022 por 327 en 2023, una reducción del 17%. Mientras que las fatalidades anuales en relación con el tráfico fueron de 312 en 2022, a 336 en 2023, es decir, un 7.7% más.

“Los conductores no respetan a nadie; manejan como locos”, dijo Luis Guzmán, un trabajador de la construcción.

“Hace falta mucha vigilancia”, dijo el hombre nacido en San Pedro Sula, Honduras, mientras cruzaba la intersección de las calles Primera y Boyle, en la Plaza del Mariachi.

En 106 atropellamientos mortales hubo fuga de los conductores (23 o 3% más que en 2022); las fatalidades relacionadas con el uso de alcohol o drogas fueron 29 en 2023, por 22 de 2022 (31.8% mayor); los ciclistas atropellados: 24 en 2023 y 22 en 2022 (20% más).

“Tienen que hacer algo para que ya no muera más gente”: Damian Kevitt, director ejecutivo de Streets Are For Everyone. Crédito: Damian Kevitt, | Cortesía

“Muchos manejan como locos y agarran las calles como pista de carreras”, comentó a La Opinión, José Macario Marentes, de 70 años, quien hace labores de limpieza en negocios del este de Los Ángeles.

“Aquí no hay vigilancia de la policía, y cuando vienen, solamente vienen a molestar a gente inocente en las calles”, expresó el hombre oriundo de Irapuato, Guanajuato, luego de cruzar la calle Lorena y el bulevar Whittier.

Distritos peligrosos

En el reporte anual del jefe Michel Moore, se especifica que el número de peatones muertos fue 179 en 2023, un 13.3% mayor que en 2022, cuando 158 personas fallecieron al cruzar alguna intersección.

“El distrito 14 (de Kevin de León) tuvo 53 fatalidades”, dijo Damian Kevitt, director ejecutivo de Streets Are For Everyone (Las calles son para todos). “Tienen que hacer algo para que ya no muera más gente”.

A este distrito 14 le siguen el que representa la concejal Eunisses Hernández (distrito 1) y Kevin McCosker (distrito 15).

“Hemos estado siguiendo las cifras todo el año. Así que sabemos que, según los números, van a aumentar significativamente en todos los aspectos”, añadió.

“Lo sorprendente es lo poco que la ciudad ha tomado medidas efectivas para hacer algo al respecto el año pasado, cuando las cifras aumentaron significativamente”, dijo.

Kevitt indicó que su organización escribió un informe extenso que detalla las acciones que debían tomarse para manejar la problemática con los peatones o ciclistas heridos o muertos.

“Ninguna de esas acciones se llevó a cabo. Y, sinceramente, me pregunto cuántas personas más tienen que morir antes de que nuestros funcionarios electos y nuestros líderes realmente tomen medidas efectivas para salvaguardar las vidas de los miembros de nuestra comunidad y, especialmente, de los peatones, nuestros hijos y familiares”.

Las acciones recomendadas por Streets Are For Everyone incluyen: financiamiento para cuestiones de seguridad vial; cubrir vacantes en el departamento de transportación de la ciudad para el área de seguridad vial.

“Puedo decir que el número de citaciones de tránsito entre 2019 y 2023 se han reducido considerablemente, y, por lo tanto, se tiene una cantidad significativamente menor de aplicación de la ley por parte del LAPD”, dijo Kevitt.

En el reporte del jefe Moore, la mayoría de los accidentes que causaron víctimas mortales fueron atribuidos a actos irresponsables e ilegales cometidos al volante, como conducir

“Conducir bajo la influencia del alcohol, marihuana o alguna otra sustancia intoxicante, conducir a velocidades que son intrínsecamente peligrosas y conducir distraído enviando mensajes de texto u otros medios son con demasiada frecuencia las causas de estas muertes relacionadas con accidentes de tránsito”, indica el informe.

Acciones concretas en el Distrito 14

Si bien el número de fatalidades de peatones ocurrieron en el Distrito 14, en mayo de 2023, el concejal Kevin de León inició ayer la construcción de mejoras para peatones a lo largo de Olympic Boulevard en Boyle Heights que durante mucho tiempo han planteado peligros para peatones y ciclistas.

Las mejoras se produjeron después de que miembros de la comunidad pidieran que se implementaran medidas de seguridad para frenar las amenazas de vehículos conducidos a alta velocidad que ponen en peligro a las personas mayores, jóvenes y otros peatones que intentan cruzar la concurrida vía.

“En toda la ciudad, en 202 cruces de peatones, más de un tercio no tienen luces de advertencia que indiquen a los conductores si alguien está cruzando la calle”, dijo el concejal de León, quien escribió una moción que solicita un plan multianual para mejorar todos los cruces peatonales en toda la ciudad, agregando luces de advertencia para que los conductores sepan que hay peatones presentes”.

“Deberían protegernos más a nosotros que no podemos caminar tan rápido cuando cruzamos las calles”, dijo Carmen Cervantes, una señora de Guadalajara, Jalisco. “A mis 60 años ya no puedo correr y los automovilistas no respetan a nadie”, declaró, tras haberse puesto a salvo en el cruce de las calles Cuatro y Soto.

Millones para Boyle Heights

En junio de 2023, el concejal De León anunció la recepción de una subvención de infraestructura de $37.7 millones del Programa de Transporte Activo (ATP) de la Comisión de Transporte de California.

Dicha inversión atraería conexiones para peatones y ciclistas en la parte sur de Boyle Heights e incluirá adiciones de infraestructura, como la plantación de cientos de árboles, semáforos para peatones y aceras ampliadas, cerrando la brecha del abandono histórico y fomentando una sociedad más conectada.

Delitos violentos bajan en LA

En rueda de prensa conjunta con el jefe del LAPD, Michel Moore, la alcaldesa Karen Bass reconoció que muchos angelinos no se sienten seguros, aunque precisó que se está trabajando “urgentemente para abordar y prevenir el crimen”.

La funcionaria de gobierno señaló que, después de una serie de robos repentinos, “lanzamos un grupo de trabajo para combatir el robo organizado a almacenes y abordar las razones por las cuales algunos angelinos se sienten inseguros en nuestros centros comerciales”.

Bass informó que, gracias a dicho grupo de trabajo ha habido una reducción del 33% en los robos repentinos, se han realizado 128 arrestos, se han confiscado 15 armas de fuego y se recuperó más de $150,000 en propiedad robada.

En general, en 2023 los delitos violentos en Los Ángeles disminuyeron más del 3%; los tiroteos bajaron un 10% en comparación con 2022.

Los homicidios también disminuyeron aproximadamente un 17%, de 392 víctimas en 2022 a 327 el año pasado, según datos publicados por la policía de Los Ángeles.

“Están engañando deliberadamente”

Estos números no alientan a Earl Ofari Hutchinson, líder afroamericano de derechos civiles:

“Las cifras de criminalidad siempre han estado infladas, particularmente en el este y sur de Los Ángeles. ¿Por qué? Una mayor saturación policial en estas áreas significa más arrestos incluso cuando no se ha cometido ningún delito real”, analizó.

Añadió que, cuando los funcionarios de policía presentan estas cifras de criminalidad mostrando tendencias a la baja, “están engañando deliberadamente”.

“La delincuencia ha estado bastante nivelada durante años y los delitos violentos han tenido una tendencia a la baja esos años”, dijo a La Opinión.

“No tiene nada que ver con una vigilancia policial mejor y más eficiente, sino con más empleos, una mejor economía y el trabajo de grupos comunitarios para garantizar calles más seguras”, concluyó el autor de The Hutchinson Report.

Proyectos en marcha

Anai Ibarra, portavoz de la alcaldesa Karen Bass, dijo a La Opinión que, entre las medidas de seguridad para peatones, la

Oficina de Infraestructura de la alcaldía está trabajando con el Departamento de Transporte de la Ciudad y Metro para salvar vidas.

“Como parte de este trabajo, la alcaldesa y el superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, respondieron a varias muertes por accidentes de tránsito cerca de las escuelas el año pasado”.

Ibarra agregó que la ciudad ha estado completando proyectos para hacer que las áreas alrededor de las escuelas sean más seguras, incluyendo la agilización de la contratación de guardias de cruce para alcanzar el mayor número e implementar proyectos de seguridad vial. El objetivo es mejorar las calles de “construcción rápida” en 41 escuelas, reductores de velocidad en 70 escuelas y el establecimiento de Zonas Escolares Lentas en 250 escuelas.

“Estos son esfuerzos en toda la ciudad que han estado priorizando las escuelas con mayores necesidades, debido a preocupaciones de seguridad, como el número de colisiones anteriores que involucran a peatones y ciclistas”, agregó.

Finalmente, apuntó que, en términos más generales, la ciudad está monitoreando las calles e intersecciones con la mayor cantidad de colisiones de tráfico que lesionan o matan a peatones y ciclistas para asegurarse de que la instalación continua de mejoras de seguridad llegue a las comunidades que más las necesitan.

“Hemos progresado para hacer que nuestras calles sean más seguras, pero estamos comprometidos a hacer más”, subrayó.