Clarissa Molina luce su escultural figura usando un minivestido rojo y botas altas

A Clarissa Molina le encanta explotar su faceta de modelo, y ahora complació a sus más de tres millones de seguidores en Instagram con una serie de fotos en las que aparece luciendo su escultural figura, mientras usa un ajustado minivestido rojo y botas altas. En poco tiempo las imágenes obtuvieron más de 33,000 likes.

Desliza para ver todas las fotos

La conductora dominicana recientemente dio a conocer que el 22 de febrero compartirá el escenario con Galilea Montijo y Angélica Vale durante la próxima entrega de Premios Lo Nuestro. Ella comentó a Hola! que aceptó la propuesta de inmediato: “Me siento muy honrada, agradecida con Univision por este voto de confianza. De verdad que muy contenta. Desde que me lo dijeron no paro de pensar en el gran día, en la gran noche. Y por supuesto, a prepararse mucho. Estaré al lado de dos mujeres que yo admiro mucho, que admiro su trabajo; esa gran noche va a ser espectacular junto a ellas. De verdad que lo pienso cada día y me dan nervios, pero al mismo tiempo es como que ‘tranquila, que todo va a estar bien’. Me dan nervios siempre antes, pero ya cuando voy en vivo se me va todo”.

Clarissa comenzó este año con grandes proyectos, pero no olvida compartir en sus redes sociales mensajes de reflexión, siempre con un enfoque positivo. Así, hace algunos días escribió: “Uno de los últimos consejos que me dio alguien muy importante en mi vida, y que estoy aplicando en mi día a día, es recordarme que “SÓLO POR HOY, SERÉ FELIZ”. Con este recordatorio logro vivir el presente y no pensar en el futuro, el cual a veces crea tanta ansiedad. Mateo 6:34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén”.

Clarissa ha tenido algunas experiencias en cine, pero el 8 de agosto por fin se estrenará “Perdiendo El Juicio”, la película que protagoniza junto con Shalim Ortiz y Julián Gil. Es una comedia romántica dirigida por Frank Perozo en la que interpreta a una bella abogada que se enamora de un colega (Ortiz). En el trailer promocional la dominicana da muestras de su talento como actriz.

Con frecuencia, antes de entrar a las grabaciones del programa “El Gordo y La Flaca” Clarissa aprovecha para modelar distintos outfits. Hace algunos días ella combinó un blazer blanco con botas y caminó como si se encontrara en una pasarela, con el tema de moda “Murder On The Dancefloor” de Sophie Ellis Bextor como fondo musical.

