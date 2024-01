Seguridad Social: estos son los requisitos de matrimonio para recibir los beneficios conyugales

La Administración de la Seguridad Social (SSA) es muy clara al momento de solicitar los requerimientos para la jubilación y beneficios de los otros programas sociales que la componen entre los que se toma en cuenta también la documentación que se debe presentar sobre los cónyuges que serán beneficiados con los pagos en caso de que se requiera.

Entre los requisitos que se deben cumplir para acceder a los cheques mensuales de la jubilación del Seguro Social resaltan: tener la edad mínima de retiro, es decir 62 años; acumular por lo menos los 40 créditos laborales equivalente a unos 10 años de trabajo, tener suficientes cotizaciones, haber pagado impuestos, entre otros.

Ahora bien, hay quienes no logran acumular los suficientes créditos por múltiples razones, como por ejemplo; haber comenzado a trabajar tarde y los años laborales no alcanza el mínimo, en este caso, ¿qué se puede hacer para obtener los beneficios y cómo los cónyuges pueden también recibirlos?

¿Cuáles son los requisitos del Seguro Social para las parejas?

En primer lugar, es importante conocer que el Seguro Social exige estar casado al menos un año antes de reclamar los beneficios del cónyuge. Aunque suene bastante estricto, existen excepciones a esta regla.

Un ejemplo de esto, es que si el jubilado tiene un hijo con su cónyuge automáticamente este último puede ser parte del beneficio. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas que ya no están casadas?.

La SSA destaca que si su ex cónyuge comienza a recibir los pagos de jubilación, es probable que usted también los reciba; no obstante, existen algunas reglas ya que no aplica para todos: Si se cumplieron más de 10 años de casados, el cónyuge divorciado puede recibir prestaciones de su pareja beneficiada por el Seguro Social.

Finalmente, los montos de estos cheques aumentaron este año debido al ajuste del COLA 2024 del 3.2% por lo que un jubilado a los 62 años recibe un pago de $2,710 dólares, a los 67 años obtiene un pago de $3,822 dólares y a los 70 años recibe un máximo de $4,873 dólares.

