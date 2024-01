David Letterman dice que Taylor Swift es “una luz brillante de bondad en el mundo”

Cada año la cantante Taylor Swift es uno de los personajes más presentes en los medios, y sus apariciones en varios partidos de futbol americano han generado comentarios tanto a su favor como en su contra. En el caso de David Letterman, sus recientes declaraciones lo han convertido automáticamente en un swiftie, es decir, un gran fan de la artista, tras decir que ésta es “una luz brillante de bondad en el mundo”.

El conductor de 76 años publicó en sus redes sociales un largo mensaje en el que no deja de elogiar a la intérprete de country-pop, resaltando su fama como algo único: “No creo que en la historia del espectáculo, en la historia de la cultura popular, hayamos sido testigos de algo así. Tremendo. (Swift) llena estadios de todo el mundo y monta un espectáculo de tres horas”.

Letterman continuó con sus comentarios, pero comenzó a confundir al jugador de futbol Travis Kelce (novio de la cantante) con el actor Kelsey Grammer, conocido por la serie de televisión “Frasier”: “Ahora vivimos en un mundo donde todo lo que escuchamos son cosas sin sentido y fealdad, y las cosas sin sentido no pueden ponerse más feas. Pero eso es todo lo que escuchamos. Así que ahora aquí está Taylor Swift, que es una luz brillante de bondad en el mundo, y ella empieza a salir con Kelsey Grammer”

A pesar de que una persona -que no aparece en el video- corrige a David, éste siguió mencionando el nombre equivocado. “Y la gente se vuelve loca. Y la gente de Kelsey Grammer dice: ‘Oh no no, no nos molesten, todos estamos atrapados en el futbol. No queremos a Taylor en el futbol’. Y la gente de Taylor Swift, los swifties, dicen: ‘No queremos un futbolista aquí con Kelsey Grammer'”.

El conductor reconoció su error (volviendo a confundir a ambos personajes al final del clip) y dijo: “Travis Kelce. Y les digo a ambos bandos: esto es algo tan encantador. Cállense. Es bueno para los futbolistas, es bueno para Taylor Swift. Y es algo positivo y feliz para el mundo. Y también políticamente Taylor Swift es una fuerza enorme, y creo que sólo quiere que la gente haga lo correcto. Dios bendiga a Taylor Swift y a Kelsey Grammer”.

David Letterman concluyó su popular programa televisivo nocturno en 2015; hace algunos años comenzó a trabajar para la plataforma Netflix con el show “My Next Guest Needs No Introduction”, en el que entrevista a celebridades. Hace dos años fue invitado al late show de su colega Stephen Colbert, pero no tiene planes de regresar a la televisión.

Sigue leyendo: