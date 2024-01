Yalitza Aparicio recibe reconocimiento en Festival de Cine de República Dominicana

La actriz Yalitza Aparicio recibió un reconocimiento durante el Festival de Cine Global Dominicano. La mexicana originaria de Oaxaca aprovechó para enviar un fuerte mensaje sobre la importancia de la diversidad en el cine.

Yalitza Aparicio fue la primera mujer indígena en ser nominada al Oscar por su actuación en la cinta “Roma” del director Alfonso Cuarón, lo que le abrió con éxito las puertas en la industria y más tarde fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para los pueblos indígenas.

La mexicana Yalitza Aparicio fue reconocida “por su activismo en la preservación de las lenguas indígenas, su gran trabajo a favor de los derechos humanos su lucha para erradicar la violencia contra la mujer” en el festival de cine realizado en Santo Domingo, República Dominicana.

Al recibir el reconocimiento, la actriz comentó: “a cada una de las personas que nunca creímos que esto era posible y hoy nos damos cuenta que sí”. Además, destacó la importancia de la diversidad en la industria y aseguró que se están “trazando” los caminos para ello “y cada uno estamos formando parte de esto”.

Los límites se los pone uno mismo y también la sociedad con mensajes subliminales. “Es un conjunto de todo porque tú no te permites soñar algo que no te muestran (…), ves modelos repetitivos de cómo deberías ser y, cuando te ves al espejo, dices ‘no, cómo lograría tener ese color de piel, esos ojos, ese cabello… no lo voy a poder a hacer e, inconscientemente, te vas mentalizando en que no es un mundo para ti, es un mundo totalmente ajeno”.

Por ello, subraya la importancia de permitirse soñar, luchar por los sueños y confiar en que pueden alcanzarse. Algo de lo que ella es ejemplo, aunque reconoce que también tuvo limites a la hora de imaginar qué quería porque “siempre necesitas ver un modelo a seguir” y en la televisión, el cine “nadie se parecía a nosotros”.

“La diversidad en el cine no está muy representada, aún nos encontramos limitados en esa parte. Muchos compañeros actores me dicen: ‘Me siguen encasillando, me siguen ofreciendo el mismo personaje en diferentes proyectos’ (…) Estamos trabajando para salir del encasillamiento, para poder decir a la gente subliminalmente que puede tener muchos roles en la vida, que no estás limitado a algo por tu apariencia física”, dijo en entrevista para el medio EFE.

Yalitza Aparicio brilla en un vestido de lunares semitransparente

A través de las redes sociales circularon unas imágenes de Yalitza Aparicio luciendo una reveladora prenda de tul con estampado de lunares, que arrancó suspiros.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio se lució al vestir un espectacular vestido de gala que no dejó nada a la imaginación. La actriz nominada al Oscar por su papel en Roma acudió al Festival de Cine Santo Domingo, brilló con el conjunto traslúcido. Yalitza acompañó su atinado outfit con unas zapatillas negras de pulsera color negras, así como lujosa joyería Cartier que elevó su estilo y la hizo lucir sumamente elegante y sofisticada

