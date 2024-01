Aumentan los plantíos ilegales de marihuana y la violencia

Fue el jueves 23 de enero, alrededor de las 8:16 de la noche, cuando Franklin Noel Bonilla llamó al 911 pidiendo auxilio porque había sido herido, solo que no pudo decir el lugar donde se encontraba.

Las autoridades estaban lejos de imaginar, que el pedido de auxilio del joven hispano advertía de una tragedia más relacionada con el incremento de los cultivos ilegales de marihuana en las áreas aisladas del desierto de San Bernardino.

El Centro de Llamadas de Emergencia del Sheriff del condado de San Bernardino determinó que el reporte fue hecho en el área de Lessing Avenue y Shadow Mountain Road, una zona no incorporada de la ciudad de Adelanto, en el Alto Desierto de San Bernardino, a unas 50 millas de Los Ángeles.

Cuando los agentes del sheriff llegaron al apartado lugar, encontraron a cinco personas muertas. Más tarde descubrieron sin vida al propio Franklin Noel Bonilla.

En total, fueron seis las víctimas muertas a tiros, cuatro de ellas parcialmente quemadas.

De acuerdo al Departamento del Sheriff de San Bernardino, los investigadores determinaron que las seis víctimas habían acordado encontrarse en la escena del crimen para una transacción de marihuana que terminó mal.

En conferencia de prensa, el sheriff Shannon Dicus dijo que las confrontaciones violentas sobre marihuana ilegal no son poco frecuentes en el condado de San Bernardino, especialmente en el área de las Montañas Shadow en el Desierto Mojave.

“Esta área es conocida por la marihuana ilegal. Con base en nuestra experiencia y entrenamiento, creemos que mucho de esto que ocurre puede estar relacionadas a cosas mucho más grandes”.

Como resultado de las pesquisas en torno al asesinato de los seis hispanos, se emitieron múltiples órdenes de captura y se procedió a arrestar a todos los sospechosos, quienes fueron detenidos sin derecho a fianza bajo cargos de asesinato.

Los arrestados también son hispanos: Toniel Baez-Duarte de 34 años, residente de Apple Valley; Mateo Baez-Duarte de 24 años. También vive en Apple Valley; José Nicolas Hernandez-Sarabia de 33 años; José Gregorio Hernández-Sarabia, 34 años y José Manuel Burgos Parra de 26 años. Estos últimos tres viven en Adelanto.

Todos ellos arribaron al lugar, y por razones que se desconocen, pero que están bajo investigación, dispararon a las seis víctimas.

Los nombres de las víctimas que hasta ahora han sido revelados son: Baldemar Mondragón-Albarrán de 34 años, quien vivía en Adelanto; Franklin Noel Bonilla de 22 años y Kevin Dariel Bonilla de 25 años residían en Hesperia.

También falleció un hombre de 45 años, y dos más cuyas identidades están pendientes de revelar.

En el lugar se encontraron dos vehículos: una silver minivan y un vehículo SUV, azul oscuro.

Las autoridades recuperaron ocho armas durante el arresto en Piñon Hills cerca del condado de Los Ángeles, en un terreno que se preparaba para el cultivo de la hierba.

Según dio a conocer el sheriff Dicus, en 2023, el Departamento del Sheriff de San Bernardino ejecutó 411 órdenes de cateo en cultivos de marihuana ilegal. Decomisaron 655,000 plantas de marihuana y $370 millones.

“Desde que hemos estado investigado las siembras de marihuana ilegal, un número de cuerpos abandonados han sido relacionados con éstas, a lo largo del condado”, dijo el sheriff Dicus.

¿Qué está pasando en San Bernardino?

El teniente Brad Bonnet de la División de Narcóticos del Departamento del Sheriff de San Bernardino dijo que los cultivos de marihuana ilegal son un problema no solo en este condado sino en toda California.

“En nuestra comunidad es un problema porque es un área geográfica bastante grande que llega hasta Arizona. Tenemos muchas regiones remotas que permiten a la gente hacer sus cosas sin ser detectadas”.

¿Hay suficiente gente para vigilar el condado?

“Tenemos dos grandes equipos cuya tarea principal es detectar los cultivos ilegales de marihuana. Somos tan buenos como la información que recibimos de la gente que nos reportan las siembras en áreas remotas en medio del desierto, y esto está pasando mucho”

¿Están creciendo las siembras de marihuana ilegal?

“Hemos venido lidiando en el condado con esto por varios años. El 2022 fue un año pico, y es cuando el condado se alió con nuestros recursos locales, estatales y federales, la Junta de Supervisores y el fiscal del estado.

“Hemos hecho un buen trabajo, reduciendo el número de plantíos en 70%, pero ciertamente no se ha resuelto del todo el problema”.

¿La mayoría de las personas involucradas en estas siembras son hispanos?

“Mayormente aquellos involucrados en los plantíos en el exterior, en medio del desierto o en el bosque son hispanos o asiáticos; pero en los cultivos en interiores, encontramos asiáticos, armenios e hispanos. Y así como hemos visto un aumento en los cultivos al aire libre también lo ha sido en interiores, los cuales son más difíciles de descubrir hasta que recibimos llamadas de la gente denunciando”.

¿Estos cultivos ilegales están relacionados con los cárteles de drogas de otros países?

“Definitivamente creemos que los cárteles están implicados. Muchas veces están involucrados en el mercado negro, el tráfico humano y laboral.

“El aumento en el número de plantíos ilegales de marihuana está relacionado con que a partir de la legalización en California con fines recreativos, aumentó la demanda.

“Siempre que legalizas algo y le pones un precio y un impuesto, creas la demanda para el mercado negro. Y cuando hay poco o ningún castigo en el lado ilegal, obviamente la gente comienza a hacer cosas para socavar el mercado porque no hay muchas repercusiones”.

¿Hay una relación entre el aumento de las siembra ilegales de marihuana y la violencia?

“En la mayoría de los casos, cuando nuestra gente acude con órdenes de cateo a estos lugares, se encuentran con armas. Hemos tenido oficiales heridos de bala en los plantíos y asesinatos relacionados. Hay un montón de crímenes que vienen con esto”.

¿Cuáles son las expectativas en relación a los cultivos ilegales de marihuana?

“La estrategia del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino es muy efectiva. Estamos haciendo un buen trabajo de combate, pero no es fácil; y hasta que no haya más sanciones para este tipo de actividad ilegal, vamos a ver gente dedicada a la siembra ilícita, solo que se irán a áreas donde capten la menor atención posible”.

¿Cuál sería el mensaje a la comunidad?

“Recordarles que las siembras de marihuana al aire libre, especialmente en áreas remotas no son legales en nuestro condado y deben ser reportadas”.

Sin embargo, advirtió a la gente que cuando vean estos sembradíos no se acerquen, pero tampoco hagan como que no pasa nada.

“No permitan que esto esté sucediendo, denúncielo a nuestra gente, y permítanos hacer nuestro trabajo”.

¿Qué les dirían a los jóvenes que acepten estos empleos, pensando en dinero fácil?

“No sé qué tan fácil sea ese dinero, pero definitivamente es mucho trabajo, es muy peligroso y no se lo recomendaría a nadie. He platicado con gente que pensaba que sería un empleo fácil, pero resultó ser absolutamente horrible. Así que en definitiva no es el tipo de actividad que ustedes quisieran tomar, en especial las mujeres jóvenes”.

Reacciones de la comunidad

Emilio Amaya, director ejecutivo del San Bernardino Community Services Center, una organización sin fines de lucro que ayuda a la comunidad inmigrante, consideró que una posible razón por el aumento de los plantíos ilegales de marihuana en el condado de San Bernardino tiene que ver con que muchas de las ciudades de la región del Inland Empire han adoptado medidas restrictivas y limitado el establecimiento de dispensarios legales.

“Esto a su vez ha causado un incremento en la venta callejera, donde normalmente se ofrece a más bajo costo”.

Dijo que también la gran cantidad de terrenos y zonas rurales en el área permiten establecer sembradíos y centros de distribución.

“En mi opinión, los jóvenes se siguen involucrando en estas siembras debido a la falta de oportunidades y a las malas condiciones de vida, aparte del dinero fácil”.