Investigan ciberataque en el condado de Fulton por posible conexión con el caso de Trump en Georgia

Un ciberataque que afectó a los sistemas gubernamentales en el condado de Fulton, Georgia, durante el fin de semana también afectó las oficinas de Fani Willis, la fiscal de distrito que procesa al expresidente Donald Trump por cargos de interferencia en las elecciones de 2020, informaron el lunes funcionarios locales.

Los funcionarios que investigan el reciente ciberataque a los sistemas gubernamentales del condado de Fulton buscan determinar si existe alguna conexión con el caso de interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump en Georgia, dijo un funcionario del condado con conocimiento de la situación.

Hasta el momento no hay pruebas de una conexión, dijo el funcionario, citado por varios medios.

El hackeo no afectó el material relacionado con el caso contra Trump y más de una docena de coacusados, dijo un portavoz de la oficina del fiscal de distrito Fani Willis.

La oficina de la fiscal de distrito mantiene el material relacionado con el caso Trump en “un sistema separado y altamente seguro que no fue pirateado y está diseñado para hacer que cualquier acceso no autorizado sea extremadamente difícil, si no imposible”, dijo el portavoz Pallavi Bailey en un comunicado citado por NBC News.

Los empleados del condado fueron notificados la madrugada del lunes sobre un apagón que afectaba a todos los departamentos gubernamentales, incluida la oficina del fiscal de distrito.

El ciberataque tuvo lugar durante el fin de semana y muchos de los sistemas seguían inactivos el martes.

“Podemos confirmar que la interrupción del sistema Odyssey y otros sistemas están afectando drásticamente las operaciones de la oficina de DA”, dijo Bailey en el comunicado.

Un portavoz de la oficina local del FBI en Atlanta dijo el lunes que estaba al tanto del “incidente con TI del condado de Fulton” y que “ha estado en contacto con ellos”.

Trump y numerosos aliados suyos fueron acusados el año pasado en Georgia de delitos graves relacionados con los esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Trump fue acusado de extorsión y conspiración. Él se ha declarado no culpable.

