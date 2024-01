Renata Notni le presume a Kelly Clarkson su tatuaje familiar

Renata Notni acudió como invitada al programa de televisión de Kelly Clarkson para promocionar la serie de televisión “Zorro”, ignorando que causaría en la conductora gran sorpresa al mostrarle el tatuaje que tiene en uno de sus brazos.

Durante la entrevista Clarkson le preguntó a la actriz mexicana si había crecido con sus hermanos mayores, y ésta respondió que sólo tiene uno. Kelly le dijo que ella, su hermana y su madre se hicieron tatuajes, y agregó: “Oí que tienes tatuajes familiares”, por lo que de inmediato Renata le mostró su antebrazo.

Sorprendida, la cantante comentó: “Mi símbolo para mi rancho es casi idéntico a ese (tatuaje). ¡Estoy impresionada! Dije: ‘¿Es el mío?’ Hay una flecha en la parte de arriba del mío, pero dije: ‘¿Qué?'” Renata explicó el significado del diseño: “Esas son nuestras iniciales. Es la H de Héctor, la L por Liliana, y R de Renata, mi nombre”. A pesar de ello, Kelly en ningún momento mostró su tatuaje.

Posteriormente la entrevista se centró en “Zorro”, un trabajo por el cual la actriz mexicana se siente feliz: “Rodamos durante ocho meses en España. Siento que hemos visto muchas versiones del Zorro, pero esta es muy moderna, llena de acción, diversidad, acción, peleas. Lo que más me gusta de esta versión es que cada personaje femenino en la historia es muy poderoso e importante. Y siento que eso es algo que no hemos visto en las otras versiones. Lolita, mi personaje, es una mujer moderna, rompe los estereotipos. Ella no trata de encajar en las reglas de la sociedad, y me siento muy orgullosa de eso”. La serie se estrenó el 19 de enero en la plataforma Amazon Prime.

Hace unos días Renata Notni compartió en su cuenta de Instagram la portada de la revista Rolling Stone en la que aparece. El texto que complementó esa imagen fue: “La actriz mexicana continúa proyectándose en el cine y la televisión, y su crecimiento actoral está ligado a una filosofía que la lleva a buscar personajes desafiantes, que rompan estereotipos y cambien paradigmas, implicando para ella una verdadera exploración de su oficio”.

