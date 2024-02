Jirair Ratevosian: ‘Soy el único con la experiencia para unir a las diferentes comunidades’

El doctor en salud pública Jirair Ratevosian, hijo de inmigrantes, quien tiene en su trayectoria haber sido organizador comunitario, activista, parte del equipo de la congresista Barbara Lee y designado al Departamento de Estado como asesor por el presidente Biden, compite por el escaño que dejará vacante Adam Schiff en el Congreso por el distrito 30.

“Decidí entrar hace como seis meses porque la gente que está en la campaña, no representa la comunidad tan diversa del distrito 30. Soy el único que nació y creció en Hollywood, y he vivido en Sunland y Sun Valley donde estamos todavía”, dijo el doctor Ratevosian en entrevista con La Opinión.

Afirmó que es tiempo de que el distrito tenga un representante que sea verdaderamente parte de la comunidad.

“Soy un armenio-americano. El 15% de Burbank, Glendale y Pasadena es armenio-americano. Así que se necesita un candidato que pueda unir a las diferentes comunidades incluyendo a los latinos y asiático-americanos. Soy el único que ha organizado a estas comunidades diversas, y es lo que la gente se merece”.

Las comunidades en el distrito 30 incluyen: Atwater Village, Burbank, East Hollywood, Echo Park, Elysian Valley, Fairfax, Glendale, Griffith Park, Hancock Park, Hollywood, Hollywood Hills, Larchmont Village, Los Feliz, Mid-Wilshire, Miracle Mile, Park. La Brea, Pasadena, Shadow Hills, Silver Lake, Sunland, Tujunga, Universal City y West Hollywood.

El doctor Jirair Ratevosian busca reemplazar a Adam Schiff en el Congreso de EE UU. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Sus raíces

El doctor Ratevosian dijo que su madre es de Líbano, y su padre de Armenia. “Ambos son armenios. Se conocieron aquí en Los Ángeles y se casaron en 1979. Hollywood les dio una nueva oportunidad en la vida. Cuando les pregunté qué era para ellos el sueño americano. Me respondieron, que deseaban que sus hijos, mi hermana y yo, tuviéramos una buena educación, lo que ellos no pudieron”.

Dijo que mucha gente se puede relacionar con la historia de inmigrantes de sus progenitores, porque el distrito 30 del Congreso está lleno de inmigrantes.

“Esta comunidad realmente hizo de mí lo que soy. Mis padres compraron aquí su primera casa, y también la perdieron en un embargo cuando mi padre se quedó sin trabajo. Yo tenía 13, 14 años. Nos tuvimos que mudar. Eso me hizo apreciar lo duro que trabajaban para que pudiéramos sobrevivir, ir a la escuela y tener una casa. Mi historia es muy común a la de otras comunidades como la hispana”.

Por tanto, confió que esas experiencias le abrieron los ojos y darse cuenta que había mucho más que los armenios, sino diferentes comunidades que estaban luchando por empleos, escuelas, y un cheque salarial para sostener a sus familias.

“No pienso que ningún otro candidato tenga esta experiencia de vida, y queremos un representante en el Congreso que comprenda lo que la gente siente y cuáles son sus desafíos”.

El doctor Jirair Ratevosian, candidato al Congreso de EE UU. Crédito: Araceli Martinez | Impremedia

No más políticos

El doctor Ratevosian consideró que el Congreso no necesita más políticos sino gente que venga de la comunidad y no tenga intereses especiales.

“Soy un tipo regular con experiencias en la diversidad que quiere ayudar a la gente”.

Añadió que una de las razones por las que el Congreso no funciona es porque tiene mucha gente que son políticos que no van a cambiar las cosas sino a mantener el estado actual; o a ser extremistas.

“Sé que en esta comunidad tenemos republicanos, demócratas e independientes. Quiero trabajar con todas las comunidades para resolver los problemas como el cuidado de salud, la educación, el medio ambiente y la reforma de migración”.

Dijo que él todavía carga con un préstamo estudiantil desde hace 15 años. “Aún lo estoy pagando y soy uno de los afortunados porque hay muchos que no tienen un empleo para pagar esas deudas estudiantiles”.

El doctor Jirair Ratevosian buscar ir al Congreso de Estados Unidos. Crédito: Cortesía

Prioridades

Reveló que su prioridad número uno como congresista, sería la creación de empleos y la mejora económica.

“Esto incluye tener buenos sindicatos, apoyar a los pequeños negocios que son el palpito de nuestras ciudades. Debemos apoyarlos con incentivos fiscales”.

Dijo que su segunda prioridad es la vivienda y el desamparo que se ve y se experimenta por toda la ciudad.

“Necesitamos más fondos federales. No se trata solo de sacarlos de la calle y llevarlos a un albergue sino de ver por su salud mental y entrenarlos para que encuentren un empleo”.

Mientras que su tercera prioridad es enfocarse en hacer el cuidado de salud más accesible y menos caro así como en reducir los precios de los medicamentos recetados.

“Nadie debería irse a la quiebra porque se sometió a una cirugía especialmente en las comunidades diversas. Yo he trabajado para asegurar que tengan servicios de interpretación y atención apropiada de acuerdo a su cultura”.

El doctor Jirair Ratevosian en campaña para el Congreso de EE UU. Crédito: Cortesía

Su posición en el tema migratorio

El doctor Ratevosian dijo que la reforma migratoria es una prioridad en el país, y que republicanos y demócratas deben trabajar juntos en el tema, porque no puede ser hecha solo por un lado.

“Número uno, necesitamos darles seguridad y un camino a la ciudadanía a los dreamers. No creo que la seguridad fronteriza sea un gran problema, pero tenemos que trabajar con México y otros países en latinoamérica para entender por qué la gente emigra y apoyarlos”.

Tiene claro que este país está hecho de inmigrantes, que son quienes mantienen activa la economía, por lo que no podemos perderlos, dijo.

“Necesitamos más. Necesitamos darles un camino para que tengan empleos, paguen impuestos y puedan contribuir a la grandeza de este gran país”.

El doctor Jirair Ratevosian, hijo de inmigrantes, en campaña por un escaño en el Congreso de EE UU. Crédito: Cortesía

Probabilidades de ganar

El doctor Ratevosian dijo que no se han visto ninguna encuesta independiente, pero sus sondeos internos arrojan que el 65% de la gente aún no se ha decidido por un candidato, así que la contienda está abierta.

“He estado tocando puertas. La gente no sabe que se viene una elección. No conocen los nombres de los otros candidatos y no se han decidido, pero cuando se enteran de mi trayectoria y mi experiencia, me ponen en primer lugar. Así que tenemos que platicar con más y más votantes para que sepan quién soy. Eso me hace sentir muy bien con muchas probabilidades de ganar”.

¿Cuál es su mensaje para los latinos para que los favorezcan con su voto?

“Mi mensaje es que no pierdan la esperanza en el Congreso. La gente buena como yo, queremos ir y pelear por todas las comunidades. Por favor voten por mí, porque quiero ser su defensor”.

Y subrayó que el Congreso algunas veces está tan desfasado de la realidad, que es por eso que gente joven como él quiere ir para hacer un cambio.

“No importa si eres demócrata o republicano, yo voy a abogar por ti, porque compartimos las mismas prioridades, experiencias y luchas”.

Hay alrededor de 13 candidatos compitiendo por el distrito 30 del Congreso, quienes se enfrentarán en la elección primaria del 5 de marzo.

Además del doctor Ratevosian, figuran el exasambleísta Anthony Portantino; el exfiscal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer; el miembro de la Junta Escolar de Los Ángeles, Nick Melvoin; la asambleísta Laura Friedman, el actor Ben Savage, el alcalde de West Hollywood Sepi Shyne, el desarrollador de software, Joshua Bocanegra, el consejero vecinal de Silver Lake, Maebe A. Girl, el exasistente especial del Departamento de Energía, Steve Dunwoody y hasta la Miss Universo Irak 2017, Sarah Idan.