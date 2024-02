Abren cientos de casos criminales contra ladrones en Los Ángeles

George Gascón, el fiscal de distrito presentó casi 200 casos para combatir el robo minorista organizado en el condado de Los Ángeles, aunque todavía no se sabe cuántos de los acusados terminarán realmente detrás de las rejas.

Los sospechosos involucran a adultos y jóvenes, aunque, en rueda de prensa, el fiscal no pudo determinar sobre cuántos de estos criminales estaban en libertad condicional cuando fueron arrestados o cuántos están relacionados con pandillas.

“Creo que colectivamente estamos ganando la batalla que nunca terminará”, dijo el fiscal. “Pero hemos visto los resultados de los arrestos, porque muchas de estas personas son múltiples delincuentes. No han cometido sólo un delito, sino múltiples delitos”.

Los casos fueron presentados gracias a los esfuerzos de los grupos de trabajo contra el robo organizado a tiendas minoristas como 99 Cents Store, American Eagle, Bed Bath and Beyond, CVS, Kevin Jewelers, Kohls, Macy’s, Marshall’s, Nike, Nordstrom, Nordstrom Rack, Old Navy, Rite Aid, Ross. , Saks Fifth Avenue, Sam’s Club, Sephora, Target, Ulta, Victoria’s Secret, WSS y otras pequeñas empresas.

‘Cuando nuestra comunidad empresarial está siendo atacada, el problema no sólo es que se roba una parte de la propiedad, sino que también afecta nuestra base económica, a nuestra base impositiva y al bienestar de nuestras comunidades”, dijo Gascón.

Además de procesar los casos, Gascón dio a conocer que se han recuperado millones de dólares en bienes robados que las autoridades policiales han devuelto a los minoristas.

A Saks Fifth Avenue de Beverly Hills se han devuelto $188,000 en mercancías; $250,000 dólares en bienes recuperados a Kevin Jewelers y cientos de miles de dólares a Target y CVS.

Rob Peacock. capitán interino en la oficina de delitos mayores del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles (LASD) dio a conocer que, desde el lanzamiento del llamado Grupo de Trabajo Contra Delitos Minoristas Organizados del Sheriff, y en colaboración con la fiscalía de distrito y diversas agencias policiales han arrestado a 438 sospechosos relacionados con los atracos. De ese total, se han presentado 309 casos para su encauzamiento.

Peacok declaró a La Opinión que el LASD ha presionado para que se lleve a cabo el procesamiento más completo en cada caso que han presentado.

“Está un poco fuera de nuestras manos [saber si todos los sospechosos pagarán una condena en la cárcel]. Nosotros presentamos los casos y yo espero que todos sean encarcelados para que puedan aprender una lección y ayudar a frenar este problema”, manifestó. “Una vez que presentamos un caso y se archiva, pasamos al siguiente. Nosotros no tenemos las estadísticas a dónde va [un sospechoso] después de eso”.

Informó, además, que no solo se centran en los individuos responsables de los robos, sino también en aquellos que están en la cadena criminal: los conductores que huyen, los que los esconden y quienes venden la mercancía robada.

“Estas personas deben comprender que habrá consecuencias: utilizaremos todos nuestros recursos para identificar, perseguir y arrestar a estos sospechosos”, expresó.

El subjefe de policía, Alan Hamilton, detalló que la División de Delitos Comerciales del LAPD, desde el 21 de agosto de 2023 al 29 de enero de 2024 tiene 33 casos activos y ha asumido la responsabilidad de investigar 263 delitos en toda la región, relacionados con robos organizados a tiendas minoristas. Algunos de estos casos también cruzan jurisdicciones.

De hecho, expuso que 122 denuncias de delitos han sido aclaradas mediante arrestos, y el Departamento de Policía de Los Ángeles ha realizado un total de 145 arrestos y está en el proceso de identificar y arrestar a numerosos sospechosos adicionales.

“Es de destacar que se han recuperado 16 armas de fuego en el curso de nuestras investigaciones desde el inicio del grupo de trabajo”, dijo Hamilton.

Y aunque siempre existe la discusión de que los delitos cometidos son considerados contra la propiedad, la realidad es que la policía también está retirando de las calles las armas que los sospechosos poseen, y que se están incautando a través de las investigaciones de seguimiento.

De hecho, el LAPD ha presentado 10 casos a la oficina del fiscal de Estados Unidos; 49 ante la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles y tiene varios casos pendientes en la oficina del fiscal de la Ciudad de Los Ángeles.

Hamilton comentó que una parte fundamental de los esfuerzos de investigación depende del procesamiento exitoso de los casos y que se responsabilice a los sospechosos.

El miedo de los empresarios

Arturo Sneider, director ejecutivo de la empresa Primerstor Development, que funciona para impulsar a las comunidades marginadas y que históricamente han sido malentendidas por otros desarrolladores declaró a La Opinion que el miedo más grande que tienen los inversionistas es “que se cierre un negocio y la misma gente para la que estamos trabajando para sacarla adelante pierda su empleo”.

Sneider destacó que, desde hace 34 años su empresa se dedica solamente al desarrollo de comunidades de bajos recursos y ha trabajado para conseguir que se abran negocios en esas zonas y contraten a la gente local en proyectos de construcción o en trabajos permanentes.

“La clave de todo esto es si se cierra algún negocio”, dijo. “Nosotros esperamos recursos básicos, supermercados, bancos, etcétera, pero el trabajo cuando alguien entra [a robar], una persona va a perder su trabajo. Eso es lo que más nos preocupa, porque con un negocio se va de una comunidad de bajos recursos, no hay quien la reemplace”.

Sin embargo, Sneider reconoció el trabajo de las autoridades del orden para acabar con los robos.

“Definitivamente creemos que ha habido un progreso significativo”, agregó.

Con relación a las medidas de seguridad que han implementado los comercios y las empresas para proteger a su personal y a sus clientes, dijo: “A nosotros nos apasiona mucho la seguridad de las personas que trabajan, y la seguridad de sus trabajos”.

“Cuando esto ocurre [los robos], hay una implicación de que estamos empleando personas de la comunidad, a quienes les apasionan los proyectos que están llegando al vecindario brindando servicios esenciales, y eso [la inseguridad] es una amenaza para su comunidad”, dijo.

Denuncie a los ladrones

La fiscalía de distrito recomienda al público que, si alguien tiene información sobre los robos organizados contra minoristas que han ocurrido en el condado de Los Ángeles, llame al teniente Michael McComas, del LAPD al 818-374-9420 o envíe un correo electrónico a orc@lapd.online, o a la organización LASO.

El Contacto del Grupo de trabajo contra delitos minoristas es el teniente Derek White al 562-946-7270 o por correo electrónico orctf@lasd.org.

Si desea permanecer en el anonimato, llame a LA Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS.