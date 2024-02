Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 1 al 7 de febrero

Show con los jefes

Los incansables Tigres del Norte regresan a Los Angeles para ofrecer un concierto en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde presentarán su gira “Siempre Contigo”. La banda originaria de Sinaloa, pero radicada en el norte de California, hará un recorrido musical por sus múltiples e incontables éxitos; además interpretará sus más recientes temas. Viernes 8 pm. Boletos desde $44. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Concierto noventero

Bandas y artistas como Magneto, JNS, Sentidos Opuestos, Kabah, Moenia, Lynda, Caló, MDO, Caballo Dorado, GB5, The Sacados, Mercurio, El Círculo y son parte del talento del 90’s Pop Tour, un concierto que revive la música más exitosa de la década de los noventa. El único show, que tendrá lugar en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), tiene como invitados especiales a Laura León, Fey, Caballo Dorado y Angélica Vale. Sábado 8 pm. Boletos desde $95. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Concierto de swing

El Lincoln Center presenta Sing and Swing: Our American Songbook en el Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles), una celebración del gran cancionero estadounidense, o Great American Songbook. Liderado por los trompetistas y vocalistas Bria Skonberg y Benny Benack, Sing & Swing revivirá y reinterpretará algunos de los temas clásicos de artistas como Ella Fitzgerald, Judy Garland, Bing Crosby, Dean Martin y Peggy Lee. Sábado 8 pm. Boletos desde $20. Informes luckmanarts.org.

Foto: Lincoln Center

Show de autos

Cientos de los autos modificados más finos, lowriders, camionetas, autos acondicionados y motocicletas, serán las estrellas del Grand National Roadster Show, el evento anual que tendrá lugar en el Fairplex (1101 W. McKinley Ave., Pomona). En su edición 74, más de 500 vehículos estarán desplegados en los edificios del Fairplex, mientras que otros, entre 500 y 800, visitarán el show durante el desfile Grand Daddy Drive-In. Del viernes al domingo. Entradas desde $10. Informes rodshows.com.

Foto: Grand National Roadster Show

Fiesta de Mardi Gras

El parque temático y acuario SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) comenzará con las celebraciones de Mardi Gras al estilo Nueva Orleans, con actividades especiales, comida y fiesta en todo el parque. La celebración incluye música en vivo, un menú auténtico y varias opciones de bebidas. Todos los fines de semana incluyendo el 16 y el 19 de febrero. Boletos desde $70. Informes seaworld.com.

Conversación sobre el ártico

La serie de conversaciones itinerante National Geographic Live, de National Geographic, trae a la vida las impresionantes historias de National Geographic Explorers, que el Eli and Edythe Broad Stage (1310 11th St., Santa Monica) presentará en esta ocasión. El fotógrafo de National Geographic, Kiliii Yüyanon, hablará de su experiencia, “Life on the Thin Ice”, la serie de fotografías que tomó en el ártico norte. Hoy jueves 7:30 pm. Boletos desde $55. Informes broadstage.org.

Foto: National Geographic

Musical familiar

A Jim Panzee y sus amigos les encanta disfrutar de las emocionantes aventuras de cada día, solo que hay un problema, Jim no está de humor para bromas o juegos, y nadie sabe por qué. Grumpy Monkey, la obra musical basada en el libro del mismo nombre, cobra vida en el escenario del Porticos Art Space (2033 E. Washington Blvd., Pasadena), donde hará su debut mundial. Recomendado para niños de 4 a 8 años. Del sábado al 3 de marzo. Boletos desde $32. Informes pasadenaplayhouse.org.

Show de camelias

Cientos de flores compiten por los honores más altos en la edición 50 del Show Anual de Camelias que tendrá lugar en los Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge). Los visitantes podrán ver las exhibiciones y recibir consejos de expertos en el cuidado y el cultivo de las camelias. Hay muchos acres para explorar las camelias en flor de los jardines. Sábado y domingo 10 am a 5 pm. Gratis con el pago del boleto de entrada. Boletos desde $5; gratis menores de 5 años. Informes descansogardens.org.

Show de reptiles

Los fans del reino animal podrán agasajarse con Repticon, la conferencia especializada en reptiles, anfibios, invertebrados y otros animales considerados exóticos, que tendrá lugar en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa). Estarán disponibles todo tipo de artículos para quienes tienen como pasatiempo poseer este tipo de animales, desde jaulas y alimentos hasta suplementos y hábitats creados para estas especies. Sábado y domingo. Entradas desde $6; menores de 4 años gratis. Informes ocfair.com.

Show de trenes

El Great Train Show que tendrá lugar en el OC Fair and Event Center (88 Fair Dr., Costa Mesa) está pensado en el público en general, artistas, coleccionistas y personas que tienen curiosidad por este pasatiempo. Incluye decenas de tablas de trenes y accesorios, exhibiciones con trenes operando y accesorios para la venta. Sábado y domingo. Entradas desde $12; gratis para menores de 11 años. Informes ocfair.com.