El Valle Imperial, de una zona agrícola a un futuro eléctrico

El Valle Imperial en el estado de California es una tierra principalmente agrícola con enormes turbinas de energía aérea y granjas de paneles solares.

En esta región, el 86% de la población es de origen hispano o latino, según lo define el censo de los Estados Unidos.

En mi infancia, normalicé el cruzar a México y hablar español con las personas a mi alrededor. Cuando me mudé a una universidad en Los Ángeles, me sorprendió la diferencia en el paisaje, pero las similitudes en la comunidad latina me hicieron sentir un poco más como en casa.

Actualmente, por medio de mis estudios ambientales en la Universidad del Sur de California (USC), me mantengo al tanto de todo el trabajo de la ciudad de Los Ángeles en su plan de transición energética. La meta es alcanzar el 100% de energía renovable para el año 2045 y un cero neto en emisiones para 2050.

Mientras observaba el trabajo de la ciudad angelina, terminé de vuelta en el Valle Imperial, que pronto será conocido como Valle del Litio.

Crédito: Natalie López | Cortesía

La zona acoge con agrado la nueva industria, que permitirá a ciudades industrializadas como Los Ángeles disponer de una fuente local de litio, un mineral esencial para los carros eléctricos y baterías.

El Valle Imperial ahora se está preparando para grandes cambios que la industria traerá a una economía actualmente basada en la agricultura.

Con la aparición de esta nueva industria, la comunidad se enfrenta a la confusión sobre los posibles beneficios económicos, los impactos ambientales y las implicaciones sociales que esto traerá.

El Valle Imperial es históricamente conocido por tener la tasa de desempleo más alta del estado de California, generalmente alrededor del 18.5%. También se sabe que tiene uno de los promedios más altos del país, en relación a la contaminación del aire.

Para profundizar en el tema, tuve el placer de trabajar como productora asociada de Electric Futures, en el Centro de Periodismo y Comunicación Climática (CCJC) de USC, un podcast que explora los próximos cambios que traerá el litio al Valle Imperial.

El podcast es el resultado de trabajar día y noche para garantizar que la información fuera una representación precisa de las circunstancias que vive la comunidad del Valle Imperial.

Si está interesado en conocer este nuevo cambio dentro del Valle Imperial escucha el podcast Electric Futures, narrado por el profesor de Ingeniería Química y previo rector, Charles Zukoski. Este programa se puede escuchar en Spotify y todas las demás plataformas de transmisión.

Además, el podcast abarca los cambios que se avecinan a nivel mundial con la transición energética y es parte de miles de millones de historias que aún están por contarse. Inclusive, habrá un episodio especial en español que saldrá en febrero.

No dejes de consultar esta colaboración en proceso con Dímelo y acceder a las transcripciones en español e inglés en la sección de “más información”.

En este mundo en transición, espero que las comunidades subrepresentadas puedan trabajar juntas para garantizar una transición energética equitativa.

¡Asegúrese de sintonizarnos y visitar nuestra cuenta de Instagram para conocer todo lo relacionado con Electric Futures @usc_electricfutures!

Natalie López es estudiante de segundo año en la Universidad del Sur de California (USC) con especialización en Estudios Ambientales y un énfasis en Sostenibilidad y Sociedad. Recientemente ha estado trabajando en el Centro Annenberg de Periodismo y Comunicación Climática de USC como asistente de investigación y productora asociada del podcast Electric Futures. Es una orgullosa mexicana-estadounidense que creció a 20 minutos de la frontera mexicana en el Valle Imperial de California. Su pasión por la equidad y la conciencia ambiental han aumentado su interés en la tecnología y la transición a la energía limpia.