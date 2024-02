Gobernador de California rememoró como una empleada lo culpó de robos impunes en tiendas minoristas

Gavin Newsom, gobernador de California, recordó como una empleada de una tienda departamental de Sacramento, sin saber quién era, lo culpó por el incremento de robos registrados en algunas tiendas minoristas en el estado.

Durante su participación vía zoom en un foro llevado a cabo recientemente, el mandatario demócrata decidió contar una anécdota experimentada al acudir a una tienda de la cadena Target al ser testigo como un ladrón salió de la sucursal con varios artículos sin que ninguno de los empleados le pusiera el alto.

“Dije, ‘¿por qué no lo detuviste?’. Ella dijo, ‘oh, el gobernador’. Lo juro por Dios, es una historia real sobre la tumba de mi madre. ‘El gobernador bajó el umbral, no hay responsabilidad’. Le dije que eso no era cierto”, describió.

Acto seguido, Newsom mencionó que trató de recordarle a la empleada la existencia de la Proposición 47 de California tipifica como delito grave el robo de bienes por un valor igual o superior a $950 dólares, la décima más severa del país.

Sin embargo, insistió en que la empleada prácticamente lo mandó a volar.

“Eso a nadie le importa un comino”, señaló haber recibido como respuesta el mandatario estatal.

Hasta el año pasado se pensaba que Gavin Newsom se postularía por la candidatura demócrata a la presidencia, pero él lo descartó. (Credito: Etienne Laurent / EFE) Crédito: ETIENNE LAURENT | EFE

Después, la situación pareció dar un giro cuando la mujer se percató de la identidad de Gavin Newsom y al corroborar que estaba hablando con el gobernador trató de modificar por su postura e incluso hasta le pidió tomarse una selfie, solicitud que fue rechazada.

“Ella me mira dos veces y luego se asusta, llama a todos y quiere tomar fotos. Le dije, ‘no, no vamos a tomar una foto, estamos teniendo una conversación, ¿dónde está tu manager? ¿Cómo le están echando la culpa al gobernador?'”, enfatizó.

Mediante un comunicado, la oficina del mandatario estatal indicó que la nueva legislación impulsada le ha permitido al estado ampliar las sanciones penales y a la par le brinda a las autoridades mayores herramientas en su lucha contra el robo de propiedad.

No obstante, el robo de artículos en las tiendas departamentales continúa presentándose sobre todo bajo la modalidad denominada hormiga.

Sigue leyendo:

* Gobernador de California dice que Trump está “más desquiciado” que nunca

* Gavin Newsom tacklea propuesta para prohibir práctica de fútbol americano a menores de 12 años

* Tambalea el compromiso del gobernador con la protección del medio ambiente