“Directivos de Cruz Azul lloraron para que no se fuera”, dice representante de Juan Escobar

Una historia más se ha dado a conocer respecto al tema entre el defensa paraguayo Juan Escobar y la directiva de Cruz Azul, pues el representante del jugador guaraní, Elvio Rojas, dio a conocer en una entrevista para el periódico paraguayo Deportes Uno, que varios funcionarios de la escuadra cementera lloraron para que no se fuera el jugador de la institución celeste.

Rojas en la charla con este medio de comunicación fue directo al decir que: “el paraguayo es muy sentimentalista. Lo que más nos costó y dolió fue ver a los funcionarios del Cruz Azul llorando y pidiendo a Juan Escobar que no se vaya del club”, destacó.

El agente del jugador insistió que el principal error del técnico argentino Martín Anselmi fue poner a Escobar a ganarse un sitio con los jugadores que llegaron al equipo para el actual torneo, sobre todo el argentino Gonzalo Piovi.

Esa situación fue la gota que derramó el vaso y frente a la disputa personal del estratega argentino con su representado, motivo a que Elvio Rojas, tuviera que buscarle acomodo al jugador en otro equipo y al final llegó al Toluca, pero dejando una historia exitosa en la Máquina.

Sobre este tema, Rojas, añadió que “la equivocación del DT del Cruz Azul fue no tenerlo en primera línea a Juan Escobar, que ya ganó todo ahí. Le dijo que iba a pelear el puesto con los demás defensores, que no tenían ni el 50% del nivel de él”, precisó.

Crédito: Imago7

“Eso es lo que nos reconforta, la novela terminó bien (Juan Escobar al Toluca). De 18 equipos de México, 14 me llamaron. Seguramente los cuatro que no me llamaron, no conocen su contrato. Con el América estuvimos muy cerca”, expuso.

Elvio Rojas en entrevista con @DeportesUno650:



Confirma la versión de que a Juan Escobar le molestó arrancar una nueva competencia con Ditta y Piovi, los cuales su representante menciona “no tener ni el 50 % de su nivel”. Para mí, desafortunado que dijera esto.



Menciona que… pic.twitter.com/NWp8gceZSX — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 1, 2024

El representante del defensa guaraní también añadió que hubo muchas opciones de llegar al América, pero al final por detalles no se cerró la negociación, pero el hecho de haber tenido muchos ofrecimientos fue algo que los reconfortó y demostró la calidad de su jugador

Obviamente con esta declaración las redes sociales seguirán hablando del tema entre Anselmi y Escobar, sobre todo si el paraguayo tiene un gran rendimiento con la Máquina y ha Piovi no le toca la misma suerte en su primera incursión en el futbol mexicano.

Para finalizar, Elvio Rojas, expuso que “Juan fue campeón con Cruz Azul y eso siempre se quedará ahí, concluyó.

Seguir leyendo:

Juan Escobar y las consecuencias de su pleito con el técnico Martín Anselmi

Los Pumas de la UNAM estuvieron a punto de contratar al paraguayo Escobar

El guaraní Juan Escobar seguirá en el futbol mexicano con los colores del Toluca