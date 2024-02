Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de febrero de 2024

Piscis

Debes aprender de tus chinga$dos errores y darte cuenta que quien te busca y procura es quien merece estar a tu vida. Deja de pensar en quien ya se fue, no vale la pena que te chigue%$s tanto con esos pensamientos, sino quiso quedarse que le vaya bien y ojala que alguien soporte sus fallas como tu lo hiciste. Traerás un humor que ni tu santa madre te aguantará pero eso se deberá ha que ciertas cuestiones no te saldrán como tu querías o pensabas. Momentos importantes están llegando, momento de no ser tan bueno y buena pues les ofrecerás la mano y querrán tomar hasta el pie. No bajes tu nivel por nadie que no lo merecen. Hoy podrías enfrentarte a un entorno un tanto tenso en tu círculo cercano, incluyendo familia y amigos. Si las cosas no salen como esperas, recuerda que no eres responsable de todo, a veces las situaciones simplemente ocurren por azar. Evita buscar culpables y mantén la calma frente a los contratiempos.

Aunque puedas sentirte tentado a caer en el pesimismo, es importante que mantengas una actitud positiva. En lugar de desanimarte frente a las dificultades, procura superarlas rápidamente. Recuerda que el destino te tiene reservada una sorpresa positiva que hará que olvides cualquier cosa negativa que haya ocurrido. Si te gusta rodearte de mucha gente, considera limitar tu círculo social hoy para evitar posibles conflictos. Es preferible pasar el día con un grupo pequeño de amigos cercanos y armoniosos. Prioriza la calidad sobre la cantidad en tus relaciones interpersonales hoy para disfrutar de un día sin tensiones ni discordias.

Acuario

Se te da mucho prender los boilers por las redes sociales y después ya te anda. Ya no seas tan aprensivo o aprensiva con tus amistades, algunas veces se hartan de tus chinga%$dos celos sin fundamentos. Ten cuidado con buscar en otros lugares lo que tienes en casa, si ya tienes pareja no la jodas pues podrían mandarte a freír espárragos en menos de lo que mereces. No estas para eso, quien quiera estar a tu lado lo va estar sin necesidad de que se lo exijas u obligas. Por fin llega el momento de descansar, aprovecha este día tranquilo para relajarte y reflexionar sobre tu organización diaria. Observa con claridad por qué ciertas cosas no están funcionando como esperas y visualiza el camino que debes seguir. Evita que las preocupaciones cotidianas te perturben, mantén este estado de paz el mayor tiempo posible para tu bienestar. Si estás empezando una relación, presta atención a lo que tu pareja potencial comparte contigo. Escuchar activamente te ayudará a conocerla mejor y a tomar decisiones sobre el futuro de la relación. Si guardas un amor secreto, este podría ser el momento de considerar que esa persona también podría estar interesada en ti. Mantén la mente abierta a nuevas posibilidades en el amor. En este día de descanso, disfruta del presente y de la tranquilidad que te rodea, no te preocupes por el futuro ni te obsesiones con problemas que no puedes controlar. Concéntrate en cuidarte a ti mismo y en estar presente en el momento. Este estado de paz te beneficiará enormemente y te ayudará a recargar energías para lo que está por venir.

Capricornio

Te cuesta mucho trabajo perdonar errores pero cuando te enamoras de verdad vale madr$%e tu orgullo. Aprende a ser feliz con lo que tienes y disfruta cada minuto pues cuando quieras podría ser tarde. Es posible que seas victima de fraude y mentiras por parte de personas que significan mucho para ti. No te limites en nada ni te quedes con ganas de nada, la vida es corta y mientras tu te lamentas por lo que no tienes y te hace falta otros disfrutan con pequeñas cosas sin costo alguno. Hoy es momento de centrarte en el amor, disfruta de la buena racha que estás viviendo con tu pareja. Te conviene descansar y relajarte para recargar energías. Un almuerzo especial en casa o una reunión íntima con amigos pueden ser planes perfectos para compartir risas y momentos agradables juntos. Aprovecha para reconectar emocionalmente y disfrutar del tiempo en pareja. La paciencia no es una de tus cualidades más fuertes, pero hoy es un buen día para practicarla. Sé consciente de que a veces pierdes la paciencia rápidamente y trata de evitar actuar impulsivamente. Date cuenta de que tomarte un momento para reflexionar antes de actuar puede evitar malentendidos y situaciones incómodas.

Evita preocuparte por problemas que están fuera de tu control, no intentes resolver situaciones sobre temas que no dominas, ya que esto podría arruinar tu día de descanso y felicidad. Mantén tu atención en lo que está a tu alcance y disfruta del momento presente con tu pareja y amigos.

Sagitario

Lamentaciones por perdida de dinero o mala compra. Un trámite está por ser liberado en próximas semanas. Cuida más tu salud e inviertele más a tu producción persona; algunas veces te complicas mucho la vida por cosas sin importancia. Ya no temas a lo que la vida te ofrece. Viene una oportunidad laboral muy buena y propuesta para un viaje, trata de tomar todo lo que venga y no esperes mucho pues las oportunidades tendrán fecha de vencimiento. Encontrarás personas que te harán ver tu suerte pero agradecerás eso pues sabrás qué tipo de personas no quieres en tu vida. Hoy el amor te sonríe, sin importar tu situación sentimental. Si estás soltero, una persona que ha estado interesada en ti podría proponerte compartir una próxima celebración, como salir algún lugar en la próxima Semana Santa. Aunque al principio tengas dudas, acepta la propuesta, ¡podrías pasarlo genial! Además, estate atento a las señales de alguien que podría estar mostrando interés en ti sin que te hayas dado cuenta. Observa las señales, presta atención a quién siempre está dispuesto a encontrarse contigo. Podría haber alguien que esté tratando de llamar tu atención de una manera sutil. Mantente receptivo a estas señales para no perder oportunidades de conexión y romance. Si estás en una relación y sientes una fuerte complicidad, ha llegado el momento de hablar sobre el futuro con tu pareja. Considera tomar decisiones importantes juntos y expresar tu deseo de que sigan compartiendo momentos especiales a largo plazo. No temas plantear estos temas, la comunicación abierta fortalecerá tu relación.

Escorpio

Algunas veces tu carácter que te cargas es tan fuerte que explotas y sin darte cuenta destruyes todo lo que hay a tu paso, siempre te gusta tener la razón en todo y defiendes tus ideas a más no poder. Podrías comenzar a sentir ciertos deseos y sentimientos por una amistad que estará muy pegada a ti en estos días; ten cuidado con lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida pues podrías cometer un grave error y dañar a una persona muy importante para ti. Recuerda que no eres el centro del universo y eso a la larga podría ocasionarte problemas con tu familia y con las personas que son importantes para ti. Hoy es el día para recuperar tu vitalidad y liderazgo, deja de funcionar en piloto automático tanto en el trabajo como en tu relación de pareja. Es momento de pasar de las ideas a la acción. Toma la iniciativa y comienza a poner en práctica tus planes. No dejes que las circunstancias te superen, actúa ahora para evitar arrepentimientos futuros.

Si estás en una relación de largo plazo, es posible que enfrentes dificultades debido a tu resistencia a comprometerte. Reconoce tus miedos y comunica abiertamente tus preocupaciones con tu pareja. Aunque te asuste la responsabilidad, es importante que consideres los deseos de tu pareja y estés dispuesto a comprometerte más en la relación. Involúcrate más activamente en tu entorno y comparte tus sentimientos con tu pareja, la comunicación abierta y honesta es clave para superar los obstáculos en la relación. Está dispuesto a cambiar de actitud y comprométete más para conservar a tu pareja. Recuerda que el cambio comienza contigo mismo, así que da el primer paso hacia una relación más sólida y satisfactoria.

Libra

Recuerda lo que te ha costado aceptarte y quererte, no permitas que alguien te venga a poner peros o cambie tu forma de ser porque le disgusta, mucho te ha costado a ti aceptarte como para permitir que alguien no te acepte. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges. No discutas con quien no entiende de razón y no le harás cambiar de opinión pues solo terminarán de pleito. Te vienen movimientos importantes en lo laboral pues una oportunidad de negocio estará en tus manos. Hoy es un excelente momento para dejar de postergar tus metas, aprovecha este día para comenzar a trabajar en aquello que tanto deseas. Crea un tablero de inspiración con fotos, notas y artículos relacionados con tus objetivos. Revisa y ordena este tablero diariamente para mantenerte motivado y generar nuevas ideas. Recuerda que cada paso que des te acercará más a tus sueños, así que ¡no esperes más y comienza hoy mismo! Al recopilar información sobre tus metas, estarás acumulando poder, utiliza esta información como una fuente constante de inspiración y motivación para seguir adelante con tus proyectos. Con cada detalle que agregues a tu tablero de inspiración, estarás generando nuevas ideas y estrategias para alcanzar el éxito. Confía en ti mismo y en tu capacidad para convertir tus sueños en realidad. Si hace poco tiempo ha llegado alguien especial a tu vida, es probable que esta persona se quede contigo por un largo tiempo, e incluso de forma permanente. Disfruta de esta conexión significativa y cultiva la relación con cariño y atención. Asegúrate de expresar tus sentimientos y de compartir momentos memorables juntos. Esta puede ser una oportunidad para construir una relación duradera y llena de amor.

Virgo

Te enteras de noticias de pleitos familiares, que no te quiten el sueño solo trata de no ser tan orgulloso u orgullosa y procurar más a los tuyos pues en un futuro podrías lamentarte por no dedicarles el tiempo que ellos merecen. Podrías recibir noticia de persona del pasado la cual significó mucho para ti, si ya no te duele y haz sanado de esas heridas no habrá problema alguno en volver a lidiar con esa persona, sus actitudes y forma de tratarte podrían confundirte mucho pero en la medida que pasen los días sabrás si vale la pena arriesgarte o no volver a comer de esa sopa. Hoy podrías descubrir que alguien cercano está hablando de ti a tus espaldas, no temas abordar la situación con calma y elegancia. Busca una conversación privada para pedir explicaciones con tu característica ironía, pero mantén la compostura. Enfrentar la situación con diplomacia te ayudará a resolver los malentendidos a tu favor.

Hoy no es el mejor día para el amor, especialmente en relaciones de largo plazo. Podrían surgir tensiones y conflictos, pero recuerda que la pasión puede ayudar a superar los obstáculos. Si estás comenzando una nueva relación y notas una disminución en el interés de tu pareja, no tomes decisiones apresuradas. Intenta comprender sus preocupaciones antes de actuar.

Si notas que tu pareja está distante o menos interesada, no asumas lo peor de inmediato, es posible que tengan preocupaciones o problemas personales que afecten su comportamiento. Antes de tomar decisiones precipitadas, habla con él para comprender mejor lo que están atravesando. Mantén abiertas las líneas de comunicación para resolver cualquier malentendido.

Leo

Se visualiza un pleito familiar que podría ponerte de mal humor, no reacciones tan rápido, date la oportunidad de meditar y contar hasta diez antes de soltar el poder de tu palabra. Es momento de que te pongas las pilas y comiences a trabajar para ti, recuerda que la persona más importante en tu vida eres tu, no te dejes caer por nadie ni permitas que quienes te rodean te dañen. Basta ya de tanta colgadera, de deprimirte sin motivo, de esperar lo mismo que entregas de los demás hacia ti. La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos y deberás de ser muy inteligente para aceptar esas oportunidades que te harán crecer económicamente y personalmente. Hoy es un buen día para pensar en los cambios que han ocurrido en tu vida profesional. Podría surgir una oportunidad para destacar en el futuro cercano, así que mantente alerta. Presta atención a las señales y mantén los ojos abiertos, ya que las oportunidades a menudo llegan de manera inesperada. No dejes pasar una buena oportunidad por falta de atención.

Aunque tu vida amorosa funcione bien, es importante no dejar que la pasión se desvanezca. Sorprende a tu pareja con gestos significativos y evita mostrar frialdad o desapego, especialmente después de una discusión. Demuestra constantemente tu afecto y muestra interés genuino en mantener viva la chispa de la relación.

Recuerda que mostrar frialdad o desapego puede lastimar los sentimientos de tu pareja y afectar la relación. No permitas que esta actitud se instale, incluso en momentos de conflicto. Esfuérzate por mantener una conexión emocional sólida y muestra tu amor y apoyo de manera constante.

Cancer

Recuerda cuanto te ha costado llegar donde estas, no te detengas y sigue tu camino que tienes el poder de lograr tus sueños y metas. Personas de tu familia serán un obstáculo para muchos de tus planes y sueños, no te preocupes, cuando vean el amor con el que haces las cosas terminarán aceptando tus planes. Una noticia inesperada te podría arruinar tu día, es posible que te sientas cansado o cansada de amores baratas y comiences a dudar de que la felicidad llegará a ti, es algo normal pues atraviesas una etapa de grandes cambios. Hoy es un día prometedor para ti, especialmente en el trabajo. Mantente atento porque podrían proponerte nuevas responsabilidades que te brindarán grandes beneficios a largo plazo. No dudes en aceptar estos desafíos, ya que te abrirán puertas hacia un futuro más brillante. Confía en tu intuición para detectar estas oportunidades antes de que se presenten y prepárate para hacer cambios positivos en tu carrera. Tu intuición será tu mejor aliada hoy, confía en esa vocecita interior que te guía hacia las oportunidades y te ayuda a sortear obstáculos. Mantente receptivo a las señales del universo y actúa con determinación cuando sientas que es el momento adecuado. Esta conexión con tu intuición te permitirá avanzar con confianza y seguridad en todas las áreas de tu vida. En el amor, recuerda que la pareja está para apoyarse mutuamente. Si notas que tu pareja necesita consuelo o apoyo, no dudes en brindárselo con un abrazo reconfortante. Este gesto puede fortalecer los lazos emocionales y abrir el camino hacia la reconciliación si ha habido desavenencias. Aprovecha este día para cultivar la cercanía y la armonía en tu relación.

Géminis

Cuídate de tus enemigos pues planean un ataque para dejarte en mal ante varias personas, si sabes perdonar perdona y si no trabaja en eso, no guardes rencores del pasado sino jamás lograrás avanzar. La vida es corta no mal gastes tu tiempo en mendigar cariño o amistad en gente que solo te busca cuando te necesita, se mas duro o dura contigo mismo y con los demás, recuerda que el vivo llega hasta que el pende… quiere. Cambios en tu trabajo y manera de tratar a las personas, ropa nueva, posibilidades de viajar y oportunidad de invertir en un negocio. Cuida mas tu corazón, no lo entregues a la primera persona que aparezca, se más duro de querer y convencer. Te sentirás lleno de energía y confianza. No temas expresar tus pensamientos y opiniones con sinceridad. Este impulso te ayudará a enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino. Confía en ti mismo y en tu capacidad para superar obstáculos. Si tienes planes para salir, opta por reuniones en grupos reducidos con personas cercanas en lugar de eventos con muchísima gente. Disfrutarás más de la compañía íntima y evitarás la incomodidad de estar rodeado de desconocidos. Busca momentos de conexión genuina y conversaciones significativas con tus seres queridos. En lo amoroso, recuerda que el coqueteo a través de aplicaciones puede ser divertido, pero no te hagas demasiadas ilusiones. Disfruta del juego, pero sé consciente de que es solo eso, un juego. Vive el momento presente y no te obsesiones con el futuro. En lugar de planificar en exceso, deja que la vida te sorprenda y disfruta de las experiencias que se presenten en el día a día.

Tauro

Bájale de blanquillos y ponte las pilas de una buena vez, deja de exigir a los demás y mejor exígete a ti mismo y misma. Este mes se muestra excelente para iniciar negocio, si no sabes qué decisión tomar en algún asunto, piénsalo, medítalo y si es necesario platícalo con tu familia o amigos, y al final toma la decisión que consideres adecuada, pero que sea tu decisión. No pongas piedras en el camino de las demás personas y nadie las pondrá en el tuyo. No ablandes tanto tu corazón porque te expones a que lo pisen y hagan de él lo que sea, ya te han traicionado y humillado mucho no permitas que vuelva a suceder, ponte las pilas y si hay necesidad de ser más duro hazlo, a veces funciona como escudo protector. Deja de darle vueltas a los temas del trabajo y permítete disfrutar este domingo. Tu vida profesional va por buen camino, y las oportunidades que anhelas están cada vez más cerca. Dedica el día a relajarte, haz algo que te guste, y recarga energías para la semana. Si la tentación de pensar en el trabajo surge, redirige tu mente hacia momentos positivos y disfruta del presente. Enfócate en fortalecer tu relación. Si estás en una relación seria, plantea objetivos y planes de futuro con tu pareja. La negatividad puede afectar la conexión emocional, así que es hora de cambiar esa dinámica. Comunica tus deseos y escucha los de tu pareja. Si estás soltero, mantén una actitud abierta y positiva hacia nuevas posibilidades amorosas. La buena energía que emanas puede atraer a personas compatibles contigo. Si recibes una propuesta para salir con amigos, ya sea sola o acompañada, ¡acéptala! Será una oportunidad para compartir momentos agradables y hablar de temas que te interesan. La socialización te ayudará a relajarte y a disfrutar de conexiones significativas. No te pierdas esta oportunidad de crear recuerdos positivos y fortalecer lazos sociales.

Aries

Ya déjate de tonterías y no le huevonees tanto, ponte las pilas para cumplir tus metas y propósitos de este año, una amigo o amiga ha estado muy deprimido o deprimida y necesita mucho tu ayuda, trata de salir a pasear con él o ella y distraerla, recuerda que el día de mañana podría ser tu caso y necesitaras de ellos. Amores del pasado regresan pero te darás cuenta que has sabido sanar esas heridas, posibilidades de reencuentros y conocer nuevas personas, viene una relación muy bella entre febrero y marzo, quizás sea la persona que has estado esperando. Este mes, dedica tiempo a actividades que te ayuden a mantener la calma y el equilibrio emocional. Prueba con técnicas de respiración, meditación o ejercicio físico, que pueden ser efectivas para estabilizar tus emociones. Además, no dudes en buscar el apoyo de amigos o familiares en momentos de necesidad. Hablar sobre lo que sientes puede aliviar la carga emocional y proporcionarte una perspectiva más clara. Mantén una mente abierta y flexible ante los cambios que puedan surgir. No te aferres demasiado a tus planes o expectativas, ya que la vida puede sorprenderte con oportunidades inesperadas. Estate atento a las señales y dispuesto a explorar nuevas direcciones. Mantener una actitud de curiosidad y adaptabilidad te permitirá aprovechar al máximo las sorpresas positivas que puedan cruzar tu camino.

En tus relaciones personales, enfócate en la comunicación abierta y constructiva. Si surge algún conflicto, busca soluciones en lugar de culpar o entrar en discusiones negativas. Practica la empatía y trata de entender las perspectivas de los demás. Cultiva un ambiente de apoyo y comprensión mutua. Recuerda que una actitud positiva puede fortalecer los lazos afectivos y ayudarte a superar los desafíos en las relaciones interpersonales.