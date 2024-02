Así es la casa que Lupillo Rivera compartió con Giselle Soto durante su fallida relación

Lupillo Rivera, quien forma parte de ‘La Casa de los Famosos 4’, realizó inesperadas confesiones sobre Giselle Soto, su expareja, a quien tildó de interesada durante una conversación que tuvo en el reality show con algunos de sus compañeros de experimento.

“Empecé a llevar a la mujer a pasear a todos lados. Íbamos a restaurantes bueno. Trabajaba yo en la noche, en la mañana nos íbamos a desayunar a diferentes restaurantes, luego, si había chanza a comprarle unos zapatos, una bolsita y después la mujer se empezó a quejar de: ‘Nunca me sacas, siempre estoy encerrada. Nunca nos llevas de vacaciones, yo soy una mujer que está acostumbrada a salir de vacaciones cada mes’. Le dije: ‘Entonces ya no me acompañes a cantar, se acabó’ y ahí fue cuando tronó”, contó el Toro del Corrido sobre los últimos momentos de su relación con Giselle.

Durante su relación con la joven emprendedora, el intérprete de ‘Grandes Ligas’ vivió en la mansión que tiene en Temécula, California, y que ha compartido con varias de sus ex, incluida la mismísima Mayeli Alonso.

La mansión, que estaría valuada en poco menos de $1.5 millones de dólares, ha sido el hogar de Lupillo desde el 2007.

La propiedad, que consta de 5 dormitorios y 5.5 baños, está construida en un lote de tres acres, por lo que cuenta con impresionantes áreas verdes.

Por medio de diversos videos y fotografías, el también ex de Belinda nos ha permitido conocer la casa que en la que ha visto crecer a sus hijos Areana, Abigail, Angélica, Ayana, Lupita Karisma y Rey.

