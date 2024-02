Ley de seguridad podría avanzar en el Senado sin cambios sobre inmigración

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), tiene un plan B, en caso de que el proyecto bipartidista sobre inmigración no logre suficientes votos: avanzar con la ayuda para Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico.

Así lo revelaron demócratas a The Hill sobre una reunión que Schumer tuvo con ellos y donde dejó ver un acuerdo con la Casa Blanca para tener listo un proyecto alternativo sin ajustes en inmigración.

No queda claro si el plan incluirían todos los fondos que se integran en el proyecto de $118,000 millones de dólares, donde se integraron $20,000 millones de dólares para seguridad fronteriza y ajustes en inmigración.

“Si los republicanos echaban a perder la frontera bipartidista y el acuerdo suplementario, [Schumer] había preparado un plan para utilizar la moción de reconsideración para obligar a los republicanos a votar sobre las [fondos] suplementarios sin la frontera”, dijo una fuente al portal.

Públicamente, el senador Schumer ha reconocido la complicación en las negociaciones, aunque ha mencionado principalmente a los republicanos, sin tomar en consideración que varios congresistas demócratas, incluido el senador Alex Padilla (California), están en contra del proyecto de inmigración.

La propuesta migratoria ha recibido críticas del Caucus Hispano del Congreso (CHC), así como de decenas de organizaciones civiles que defienden a inmigrantes, debido a que restringiría la petición de asilo y desaparecería la protección de ‘parole’ para ciertos no-ciudadanos.

El plan, sin embargo, contempla mejores procesos de visas para trabajadores especializados y sus familias, así como el aumento de agentes de la Patrulla Fronteriza y personal para decidir en forma expedita los casos de asilo.

Este miércoles se espera que, al menos, haya una votación en el Senado para avanzar con la moción del proyecto de seguridad nacional, no su discusión ni aprobación, dijo Schumer este martes.

“Una vez más quiero ser claro: la votación de mañana [miércoles] no se trata del fondo del proyecto de ley. A nadie se le pide que se pronuncie sobre el suplemento”, dijo en el pleno. “Lo único que permitiría un voto afirmativo es que el Senado simplemente comenzara a considerar, discutir y debatir las cuestiones de vital importancia que tenemos ante nosotros ahora”.

En otro mensaje, Schumer instó a los republicanos a sumarse al proyecto y destacó la necesidad de un plan bipartidista.

“Siempre he dicho que debemos avanzar sobre una base bipartidista para aprobar una asistencia crítica para Israel y evitar que [Vladimir] Putin invada Ucrania, entregar ayuda humanitaria a palestinos inocentes en Gaza, fortalecer nuestro ejército y fortalecer a nuestros aliados en el Indo-Pacífico y, por supuesto, asegurar nuestra frontera”, dijo. “Le he dejado claro al presidente [Mike] Johnson que la única manera de hacer todas estas cosas es a través del bipartidismo”.

El mensaje de Schumer ocurrió luego de que los republicanos no lograran la aprobación de un proyecto de ley exclusivo para enviar fondos a Israel.

En un mensaje nacional, el presidente Joe Biden también señaló a los republicanos por no apoyar el proyecto de ley y, particularmente, acusó al expresidente Donald Trump de querer utilizar la inmigración como parte de su campaña electoral.

Congresistas hispanos alzan la voz

Luego de expresar su descontento por no haber sido tomados en cuenta en las negociaciones del proyecto bipartidista de inmigración, los miembros del CHC criticaron el plan, al considerar que no atienden los problemas en la frontera ni de los migrantes.

“Por lo que he leído hasta ahora, el acuerdo negociado en el Senado para abordar nuestros desafíos en la frontera no está a la altura del momento“, dijo Nanette Barragán (California), presidenta del CHC. “Hay algunas buenas disposiciones en el proyecto de ley, pero hay muchas más que no están en línea con nuestros valores, eliminan las salvaguardias del debido proceso en nuestro sistema de asilo, podrían empeorar las cosas en la Frontera Sur”.

Enfatizó que el proyecto, sobre todo, no incluye protecciones para ‘dreamers’ ni para aquellos inmigrantes que llevan varios años como indocumentados en EE.UU., en una posición similar al del senador Padilla.