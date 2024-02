Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 8 al 14 de febrero

Concierto de La Adictiva

El fin de semana estará repleto de conciertos de música latina, y la lista comienza con una de las bandas sinaloenses más relevantes de la actualidad, La Adictiva. Ofrecerá un concierto en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), como parte de su Road Trip Tour. Sábado 8 pm. Boletos desde $39. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Pablo Montero en el Alex Theatre

El actor y cantante Pablo Montero estará de visita en el sur de California para presentar Mi homenaje a Vicente Fernández, un concierto en el que interpreta canciones del desaparecido ídolo mexicano. El espectáculo tendrá lugar en el Alex Theatre, 216 N. Brand Blvd., Glendale, y participará un ballet folclórico. Viernes 8 pm. Boletos desde $69. Informes ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Rock con el Tri

La banda de rock más longeva de México, El Tri, hará una parada en el sur de California, en House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim), para presentar su show ’55 aniversario y todo por el rocanrol’. La banda y su singular líder, Álex Lora, celebran más de medio siglo de existencia con un espectáculo que recorre los éxitos de su larga trayectoria. Sábado 8 pm. Boletos $65. Informes houseofblues.com.

Foto: AFP/Getty Images Crédito: Alfredo Estrella | AFP / Getty Images

Música de Cuba

Eliades Ochoa, uno de los íconos de la música cubana tradicional, que saltó a la fama luego de su participación en el documental Buena Vista Social Club, ofrecerá un show en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Los Angeles, CA), donde tendrá como invitado a su paisano, el destacado pianista Harold López- Nussa. Sábado 8 pm. Boletos desde $39. Informes thesoraya.org.

Foto: EFE Crédito: EFE / Archivo

Jazz latino y música clásica

El concierto Latin Fire de la Pacific Symphony, que tendrá lugar en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (615 Town Center Drive, Costa Mesa), trae de regreso al escenario al legendario trompetista cubano Arturo Sandoval. El show incluye música de salsa, mambo, cha cha chá, jazz y otros ritmos. El programa orquestal presentará arreglos del conductor principal de la Pacific Symphony Orchestra Pops, Enrico López-Yáñez, que junto con el trompetista José Sibaja interpretarán temas de Piazzolla, Lecuona y Bizet. 16 y 17 de febrero 8 pm. Boletos desde $38. Informes pacificsymphony.org.

Foto: Lonnie Timmons III

Descuento en el Warner Bros. Studio

Justo a tiempo para el Mes de la herencia afroamericana, y luego de que Quinta Brunson ganara un Emmy, el Warner Bros. Studio Tour de Hollywood (3400 Warner Blvd., Burbank) anunció que dio inicio a una nueva exhibición de este actor ganador del Emmy en la que se muestran trajes que usó en Abbott Elementary. También regresa el descuento para los residentes del sur de California, que estará vigente hasta el 31 de mayo. Boletos desde $58. Informes wbstudiotour.com.

Foto: Archivo

Personas mayores entran gratis al zoo

Durante todo febrero, las personas mayores de 65 años pueden visitar el San Diego Zoo Safari Park (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido) gratis. Bajo el programa Seniors Free, los adultos mayores pueden explorar amplios hábitats y conectarse con la fauna silvestre, así como recorrer 1,800 acres que albergan más de 3 mil animales que representan a más de 300 especies. Además tienen acceso a una colección botánica de más de 1.3 millones de plantas. Informes sdzsafaripark.org/seniors-free.

Foto: San Diego Zoo Safari Park

Programa familiar en el Grammy Museum

El programa Family Time, que tiene lugar en el museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles), celebrará al libro recientemente editado, “Grandma’s Hands”, basado en una de las canciones más veneradas de Bill Withers. La esposa de Bill, Marcia, y su hija Kori, leerán el libro y conversarán con la audiencia. Sábado 11 am a 12:30 pm. El programa es gratuito; 4 boletos por familia. Informes y registro grammymuseum.org/visit/groups-tours.

Exhibición de arte chicano

El Vincent Price Art Museum del East Los Angeles College (1301 Ave., Cesar Chavez, Monterey Park) exhibe Teddy Sandoval and the Butch Gardens School of Art, la primera retrospectiva dedicada al inventivo pero subestimado artista Teddy Sandoval (1949–1995), quien fue una figura central en los círculos queer y chicanos de Los Angeles. Termina el 2 de marzo. Entrada gratuita. Informes vpam.org.

Foto: Vincent Price Art Museum

El museo Autry gratis

El museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) extendió su programa de entrada gratuita a todos los martes y miércoles de 1 a 4 pm. Estos horarios nuevos reemplazan los martes gratuitos que tenían lugar la segunda semana de cada mes. Los espacios son limitados, por lo que los visitantes deben registrarse con anticipación. Más detalles en theautry.org.

Foto: Archivo Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Festival familiar

El Chinese New Year Festival en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) celebrará el Año Nuevo Lunar y el Año del Dragón. La fiesta incluye leones danzantes, demostraciones de artes marciales, música china, actividades de artesanías y manualidades, exhibición de arte floral chino y más. Sábado y domingo 10 am a 5 pm. Boletos desde $13. Informes huntington.org.