Hay un brote de listeria vinculado al Cotija y otros quesos, yogur y crema agria

Retiran del mercado casi 60 productos lácteos de Rizo-López Foods

Panela, ricota, Cotija, Oaxaca y queso fresco son solo algunos de los quesos que se han retirado.

By Lisa L. Gill

Más de dos docenas de personas se han enfermado en un brote de listeria monocytogenes relacionado con queso fresco, Cotija, Oaxaca y otros estilos de queso, así como con el yogur y la crema, producidos por la compañía Rizo-López Foods.

La empresa retiró del mercado los productos (58 en total) que se vendían bajo varias marcas en todo el país.

El brote es inusual en el sentido de que diversas personas se han enfermado intermitentemente durante los últimos 10 años por la misma cepa de listeria. En total, 26 personas enfermaron y dos murieron. Las últimas enfermedades se notificaron en enero.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los investigadores creían que los quesos de Rizo-López Foods eran la fuente de la bacteria, pero hasta ahora no tenían evidencia para nombrar un producto específico. El mes pasado, el Departamento de Salud de Hawaii identificó listeria en Rizo Bros Aged Cotija. En ese momento, la empresa retiró del mercado un único lote del producto. Sin embargo, después de que las enfermedades de listeria de diciembre de 2023 se vincularan más tarde con el queso Cotija junto con otros productos de Rizo-López Foods, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) realizó una inspección y encontró la misma cepa de listeria responsable del brote en un contenedor donde se almacena el queso antes de su envasado. La FDA y los CDC continúan investigando sobre este asunto.

La listeria es especialmente peligrosa para los bebés, las personas mayores y las mujeres embarazadas, así como para aquellas personas con un sistema inmunológico comprometido, ya que corren el riesgo de contraer una infección grave.

Darren Williams, portavoz de Rizo-López Foods, declara que la compañía está “trabajando diligentemente para encontrar la fuente del problema y tomar acciones correctivas para evitar que vuelva a suceder. Nuestro más sentido pésame para las personas y familias afectadas por este brote”.

¿Qué se ha retirado del mercado?

Las marcas de los productos son: Campesino, Casa Cardenas, Don Francisco, Dos Ranchitos, El Huache, Food City, La Ordena, Rio Grande, Rizo Bros, San Carlos, Santa Maria, Tio Francisco y 365 Whole Foods Market. Encuentra una lista completa en el sitio web de la FDA.

La propia FDA dice que los productos se vendieron en mostradores de charcutería, incluidos Cardenas Market, El Rancho, El Super, Food City, La Michoacana, Northgate Gonzalez, Numero Uno Markets, Superior Groceries y Vallarta.

Si se han retirado del mercado productos que se encontraban en tu refrigerador o congelador, Williams, de Rizo-López Foods, recomienda que llames al número de servicio al cliente de la compañía al 833-296-2233 para solicitar un reembolso.

El riesgo de la listeria

Aunque es poco común tener una cepa de bacteria coincidente que dure muchos años, como es el caso de este retiro del mercado, James E. Rogers, PhD, director de pruebas de seguridad alimentaria y director interino de pruebas de productos en CR, dice que la listeria es un patógeno abundante, y que una vez que llega a una instalación, “es muy difícil deshacerse de él”.

Para la mayoría de las personas con listeriosis, la infección causada por listeria, aunque desagradable, es probable que se cure por sí sola. Los síntomas, que incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea, pueden comenzar tan solo unas horas después de consumir alimentos contaminados o hasta dos semanas después.

Pero para 1 de cada 20 personas, la infección puede volverse más grave y convertirse en una enfermedad invasiva con síntomas similares a los de la gripe, como fatiga, dolores de cabeza y rigidez en el cuello, según los CDC. Otros síntomas pueden incluir confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. Los CDC estiman que 1,600 personas contraen listeriosis cada año y unas 260 mueren.

Nota del editor: Este artículo, publicado originalmente el 7 de febrero de 2024, se actualizó para corregir un error. Dijimos que los investigadores habían identificado previamente los alimentos de Rizo-López como la fuente de la bacteria que causó el brote. Más bien, los investigadores creían que los quesos de estilo hispano en general eran la fuente, y recién ahora se identificó una marca. Además, el artículo ahora también incluye comentarios de la FDA.

