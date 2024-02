Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 9 al 12 de febrero de 2024

El horóscopo de Mhoni Vidente pronostica un fin de semana movido para todos los signos del zodiaco. Descúbre cuáles son tus números de la suerte y lo que la astróloga te recomienda para tener días prósperos y placenteros.

Aries

Fin de semana de estar con mucho trabajo atrasado y ponerse al día en tus estudios, vas a estar analizando un cambio de patrón de comportamiento recuerda que todo lo que pasa es para que tu carácter sea más fuerte ante las adversidades y no dejarte caer por cualquier situación crítica,}.

Trata de cuidar tu salud y checarte con tu médico, en el amor seguirás con tu pareja y todo de lo mejor, a los Aries solteros los amores fugaces y nuevos te estarán buscando en estos días.

Se retiran de ti amistades por culpa de un chisme y mal entendido, empiezas otra vez un curso de idiomas, ten cuidado con tu dinero trata de no prestar para que no te roben la suerte, recuerda que la felicidad uno lo crea así crea todo lo bueno de tu vida.

Tu amuleto de la suerte para tu signo es el oro o color dorado, como anillo, cadena o aretes y trata de limpiarlos con agua bendita y perfume tuyo eso te ayudar alejar todo lo negativo. Tus números de la suerte son 09, 23.

Tauro

Fin de semana de estar con mucha prisa por terminar con todos tus pendientes de días pasados solo trata de administrar más tu tiempo y ser más ordenado en tu trabajo y estudios.

Recuerda que tu signo nunca se rinde y siempre va estar en progreso para su vida económica solo trata de controlar tus nervios y no desesperarte que ya en estos días te llegar un gran oportunidad de trabajo.

Ya no comas tanto y deja las preocupaciones a un lado y sigue con los ejercicio para que te veas de lo mejor. Recuerda que tu signo es muy apasionado y siempre está en busca del sexo para sentirse bien y en estos días encuentras un amor fugaz y apasionado.

Tu amuleto para tu signo es la plata trata de usar una cadena y dije de plata para que tengas de protección de las malas energías y cada 21 días la limpias con agua bendita y perfume. Tus números de la suerte son 01, 08, tu color es el rojo.

Géminis

Fin de semana de estar con muy buenas oportunidades de crecimiento en lo personal y saber que estas en tu tiempo de ser feliz así que disfruta de estos días con tus seres queridos.

Recuerda Géminis que debes tener cautela en todos los sentidos y eso te va ayudar a estar mejor. Te llega un dinero extra por la venta de un carro o casa, sales de viaje para visitar a unos familiares. Recuerda que eres el gemelo del zodiaco y eso te hace a veces ser muy inconstante y voluble en tu vida así que aprende a llevar mejor tu carácter.

A los Géminis solteros les llegara un amor muy fuerte y profundo del signo de fuego, ten cuidado con los robos y pérdidas se mas precavido. Tu amuleto para tu signo es el cobre trata de usar moneda de cobre para que te proteja de las malas energías, tus números de la suerte 13, 29 tu color es el azul.

Cáncer

Fin de semana estar con muy buena energía a tu alrededor y decides ya empezar a vivir el día y estar en paz contigo mismo y dejar esas malas amistades y amores tóxicos que solo buscan dañarte, recuerda Cáncer que tu signo es muy preocupan por todo y más con el dinero aprende a resolver los problemas con la mente fría y así podrá salir más rápido de esa situación.

Te llega una propuesta de negocio para los fines de semana, no tomes pastillas para adelgazar que eso solo te atraer problemas de nervios sigue con la dieta y ejercicio aunque es lento es muy seguro y sano.

Te busca tu mami para pedirte un consejo sobre su divorcio. Te busca un amor del pasado para volver. El amuleto para los Cáncer es un limón verde con tu perfume trata de usarla en una bolsita roja en tu cartera para que te proteja de las malas energías. Tu número de la suerte son 19, 27 tu color es el amarillo.

Leo

Fin de semana de mucha diversión y estar cumpliendo con eventos familiares así tu ponte en modo positivo que eso va hacer que todo te salga de lo mejor.

Recuerda que debes de tener responsabilidad en tu vida para que puedas crecer más como persona, tendrás una revelación divina por medio de un sueño y allí te darás cuenta que los Ángeles te ayudan.

Buscas sacar un crédito bancario para una casa si te lo van dar y eso te va ayudar a estar más estable en tu vida personal, trata de no caer preso de tus pensamientos negativos y buscar salir de esa depresión con ejercicio, tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 11, 23 tu color es el naranja.

El amuleto de tu signo es una cruz de plata y trata de usarlo más seguido guardado en una bolsita roja y traerlo en tu cartera para que te proteja de las malas energías.

Cambias de celular por uno mas reciente, en el amor tendrás una oportunidad de volverte enamorar con alguien del signo de Aire.

Virgo

Fin de semana de estar con buenas noticias a tu alrededor de ti y sientes como los astros están a tu favor para lograr todo lo que tu deseas. Recuerda Virgo que estás en tu mejores días de hacer ejercicio y llevar una buena dieta.

Viernes de juntas laboral para cambios de puestos, tramites de visa y permiso de migración para irte de viaje unos días, te llega un dinero extra por medio de lotería con los números 02, 38 tu color es el verde.

Te regalan una mascota, a los Virgo que están casados les vendrá un embarazo en puerta, ya no seas tan rencoroso o trata de que se te olvide los malos momentos de tu vida. Cuida a tu papi que va andar enfermito, tendrás un amor nuevo a los virgo que están solteros y será muy fuerte esa relación.

Tu amuleto para tu signo es la combinación del oro y plata trata de usar algo de estos dos metales y traerlo dentro de una bolsita roja y ponerlo adentro de tu cartera y perfume para tenerlo como amuleto.

Libra

Tres días magicos, es decir, fin de semana de sentirte muy feliz y sientes por fin que todo se está acomodando para ya estar en paz.

Recuerda que tu signo es muy cumplido en todo lo relacionado a su trabajo y estudios, pero a veces tus superiores te cargan trabajo de más trata de poner en claro cuál es tu desempeño laboral y si no pide aumento de sueldo este viernes.

Te llega una invitación de salir de viaje por parte de tu pareja, trata de ir con tu médico y te cheque las hormonas para que no te alteres tan fácil.

Recuerda que tendrás a ser el pilar de tu casa y eso hace que toda tu familia se apoye en ti así no los abandones tanto. Tu amuleto de la suerte es la moneda de plata trata de usarla dentro de una bolsita amarilla y ponerle perfume tuyo para que te proteja de las malas energías. Tus números de la suerte son 09,17 tu color es el naranja.

Escorpio

Fin de semana de estar algo pensativo porque no sabes a dónde dirigir tu vida sentimental recuerda que tienes que buscar quien te hace sonreír y tomar una buena decisión amorosa.

Sales de viaje con tu familia asistir a una fiesta familiar, sabrás de un divorcio de un amigo que estarás dando unos buenos consejos.

Decides estudiar otra vez los fines de semana, pagas deudas de tu tarjeta de crédito. Ten cuidado con problemas de salud sobre todo en cuestión de estómago e intestino, trata de llevar una dieta saludable.

Tu amuleto de la suerte es una moneda de plata y moneda cobre juntas dentro de una bolsita de color roja en tu cartera eso te va a ayudar a quitarte malas energías.

Tus números de la suerte son 04, 50, tu color es el blanco. Te invitan a participar en una campaña política en gobierno.

Sagitario

Fin de semana de tener muy buena actitud y sentirte que vas a poder salir adelante de cualquier problema que venías atravesando, solo trata de no ser tan terco en situaciones que no tienen solución.

Trata de dormir más y descansar que a veces tu cerebro no puede con tanta carga de trabajo y estudios así que sea un fin de semana de relajarse. Te buscan para hacer un negocio de venta de ropa que te va a ir de lo mejor.

Trata de pagar tus deudas y no dejarlas para lo último, te busca un amor del pasado para volver, trata siempre analizarlo. Tu amuleto de la suerte es una pequeña moneda dorada dentro de una bolsita de color roja dentro de tu cartera, que eso te ayudará a quitarte malas energías.

Tus números de la suerte son 12, 37 tu color es el azul. A los Sagitarios que tiene pareja estarán de lo mejor. Recuerda que tu signo tiene mucho carisma y eso te hace que siempre estés rodeado de muchos amigos, pero trata de buscar la amistad sincera en tu vida.

Capricornio

Fin de semana de sentir que tu vida no avanza a lo que deseas para tener el éxito, así que trata de cambiar tu estrategia y buscar un nuevo trabajo que te mejor economía. Recuerda Capricornio ya no seas tan impulsivo en tu amigos y familia y siempre que vayas a decir algún comentario trata de pensarlo para que no lastimes a tus seres queridos.

Te llega la oportunidad que esperabas en cuestiones de poner un negocio los fin de semana. Te cambias de casa, ya no tengas miedo al qué dirán tú se muy original como siempre que los que te rodean solo buscan que te sientas.

Recuerda que en el amor ni todo el dinero ni todo el amor, tú vete despacio en las relaciones sentimentales para que después no te defraudes.

Cuídate de dolores de estómago y úlceras, trata de tener una buena dieta. El amuleto para los Capricornio son las piedras de cuarzo rosa y cuarzo morado dentro de una bolsita roja y guárdalo en la cartera que eso te ayudará a protegerte de las malas energías.

Tus números de la suerte son 21, 30, tu color es el rojo. Trata de no decir mentiras a tu pareja sentimental que ya sospecha que estar en otra relación; es mejor decir la verdad y seguir tu camino.

Acuario

Fin de semana de estar con muchos regalos a tu alrededor y de festejar tu cumpelaños, recuerda que tu signo es muy querido por los que te rodean y eso te hace tener buenos momentos en tu festejo. Recuerda que necesitas ahorrar para tu futuro para que puedas tener un patrimonio como una casa o un terreno.

Te busca un amigo para proponerte ser socio de un negocio, tu acéptalo que eso te va a ayudar a estar mejor económicamente.

Eres muy bueno para los idiomas y relaciones públicas, trata de buscar un curso. En el amor seguirás conociendo personas muy afines a ti pero nada compromiso formal solo aventuras pasajeras.

Arreglas papeles del seguro social y póliza de tu carro, juntas en tu trabajo para reacomodo de puesto, te llega un regalo que no esperabas. A los Acuarios que están casados tendrás el nacimiento de su bebé o embarazo en puerta.

El amuleto para los Acuario es usar un dije del ángel de la guarda plata colgado en una cadena de oro y eso te ayudará a protegerte de las malas energías. Tus números de la suerte son 15, 40 tu color es el azul y verde.

Piscis

Fin de semana de estar recibiendo muy buenas noticias a tu alrededor que eso te hará sentir de lo mejor, recuerda Piscis que tú eres muy carismático y siempre vas a tener a muchas personas que te quieren a tu alrededor, pero debes aprender a definir bien quién es tu amistad quién no.

Te llega un dinero extra y un bono de productividad, te busca un amor del pasado para invitarte a salir darle las gracias, pero cierra ese círculo del pasado.

Eres muy fuerte y eso hace que todos los problemas le tengas solución, compras unos boletos de avión para irte de vacaciones ahora en cumpleaños.

Recuerda que el amor siempre llega ya no lo busques tanto déjalo que fluya, tu amuleto es un dije en forma de cruz de oro y otro dije de en plata y traerlo colgados en tu cuello en una cadena de plata y eso te ayudará a cortar todas las malas energías. Tus números de la suerte son 17, 88 tu color es el amarillo.

