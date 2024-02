Cómo encontrar y cancelar suscripciones en línea no deseadas

Estos consejos te ayudarán a poner fin a los servicios que ya no necesitas

By Daniel Bortz

¿Estás cansado de pagar suscripciones en línea que ya no usas, pero no sabes cómo cancelarlas? No estás solo.

Las plataformas de streaming como Netflix, los servicios de almacenamiento en la nube como iCloud y las suscripciones a música y a periódicos a menudo dificultan que puedas encontrar la función de cancelación en su aplicación o sitio web. También es fácil olvidarse de las suscripciones digitales a las que te registraste, especialmente las que comenzaron como pruebas gratuitas. Pueden pasar meses antes de que te des cuenta de que el proveedor está pasando un cargo a tu tarjeta de crédito.

No obstante, pronto podría ser más fácil poner fin a las suscripciones no deseadas. El año pasado, la Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio) propuso una disposición de “hacer clic para cancelar” que requeriría que las empresas te permitieran cancelar suscripciones con la misma facilidad con la que te registraste. Mientras tanto, tenemos consejos para ayudarte a que puedas encontrar y luego presionar “cancelar” rápidamente.

1. Identifica tus suscripciones

Verifica los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito del último año para ver si hay pagos recurrentes, dice Tiffany Aliche, educadora financiera y autora. Una forma sencilla de hacerlo es utilizar una herramienta de seguimiento de suscripciones, como Rocket Money o OneMain Trim, que encuentra y luego te ayuda a cancelar las suscripciones que ya no deseas. (Advertencia: es posible que debas otorgar a estas herramientas acceso limitado a tus cuentas, así que antes lee atentamente sus políticas de privacidad).

2. Opta por borrar aplicaciones

Para ver una lista de las aplicaciones que estás pagando actualmente a través de Apple Pay, abre la App Store en tu teléfono inteligente y haz clic en “Cuenta” y luego en “Suscripciones”. Desde allí, puedes hacer clic en “cancelar” en aquellas que ya no desees. (Los pasos son similares para la tienda Google Play). Si quieres cancelar otras suscripciones, busca en Google instrucciones paso a paso para casos concretos (por ejemplo, “cómo cancelar una suscripción a Netflix”).

3. Lleva a cabo un seguimiento de los períodos de prueba gratuitos o con descuento

Cuando presionas “cancelar” en una suscripción, es común que los servicios te envíen un mensaje de “¡no te vayas!” y te ofrezcan una extensión gratuita o descuento por un tiempo limitado. Si decides aceptarlo, configura una alerta en el calendario dos o tres días antes de la fecha de finalización de la promoción para recordarte que debes tomar medidas. Lo mismo ocurre con las suscripciones de prueba gratuitas a las que puedas registrarte. Las alertas te ayudarán a manejar varias pruebas a la vez.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de marzo de 2024 de la revista Consumer Reports.

