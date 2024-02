Trader Joe’s retira del mercado productos elaborados con queso Cotija por posible contaminación con listeria

Los alimentos retirados del mercado incluyen enchiladas, aderezos para ensaladas y ensaladas envasadas.

Se han retirado del mercado ensaladas, aderezos para ensaladas y enchiladas de pollo.

Trader Joe’s ha retirado del mercado enchiladas, aderezos para ensaladas y ensaladas envasadas que contienen queso Cotija. El queso fue producido por Rizo-López Foods, que recientemente también ha retirado del mercado varios tipos de queso y otros productos lácteos porque pueden estar relacionados con un brote continuo de listeriosis, una enfermedad causada por la bacteria listeria monocytogenes. Más de dos docenas de personas han enfermado.

Actualmente no se ha informado de enfermedades relacionadas con los productos Trader Joe’s que han sido retirados del mercado.

Todos los códigos de lote de los siguientes productos son parte del retiro:

•Trader Joe’s Chicken Enchiladas Verde (SKU 58292)

•Trader Joe’s Cilantro Salad Dressing (SKU 36420)

•Trader Joe’s Elote Chopped Salad Kit (SKU 74768)

•Trader Joe’s Southwest Salad (SKU 56077)

Si compraste alguno de estos productos, devuélvelos en cualquier tienda Trader Joe’s para obtener un reembolso. Si tienes preguntas, puedes llamar a la empresa al 626-599-3817 de lunes a viernes de 6 a.m. a 5 p.m. PT, o visita esta página de comentarios sobre el producto de la compañía.

Aproximadamente 1,600 personas se enferman de listeria cada año en los EE. UU., y se reportan alrededor de 260 muertes por año, lo que la convierte en la tercera causa principal de muerte por enfermedades transmitidas por los alimentos. Los síntomas pueden incluir fiebre, diarrea y otros problemas gastrointestinales, dolores musculares y de cabeza. La infección también puede propagarse al sistema nervioso y provocar que las personas experimenten rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. Los síntomas suelen aparecer dentro de las dos semanas posteriores a la exposición a la bacteria, aunque pueden también surgir entre un día y cuatro semanas después de ingerir alimentos contaminados.

Las personas con mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave son las mujeres embarazadas, los adultos de 65 años o más y los que tienen un sistema inmunológico debilitado debido a afecciones o tratamientos médicos.

