USCIS presume reducción de retrasos en un 15% en trámites de Green Card y otras visas

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informa que resolvió más de 10 millones de casos pendientes, lo que permitió reducir los retrasos en un 15% en trámites generales, incluidas las peticiones de Green Card, naturalización y visas de trabajo.

“Estoy muy orgullosa de la fuerza laboral de USCIS y de nuestra dedicación a la justicia, la integridad y el respeto por todos a quienes servimos”, dijo la directora de USCIS, Ur M. Jaddou. “Hemos completado un número récord de casos”.

El reporte detallado del año fiscal 2023 expone que la agencia atendió un número récord de entrevistas para quienes solicitaron refugio, las cuales sumaron más de 100,000; así como más de 146,000 evaluaciones de “miedo creíble” para peticiones de asilo.

“Respondimos a crisis emergentes en todo el mundo con ayuda humanitaria esencial y aplicamos soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del cliente y reducir los retrasos”, afirmó Jaddou.

USCIS señala que los ajustes en procesamientos forman parte de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden del 2021 sobre mejorar los trámites legales migratorios y “fortalecer la migración basada en el empleo”.

A mediados de enero, el Migration Policy Institute reportó que la Administración Biden implementó en tres años 535 acciones migratorias, incluidos procesos legales, los cuales son atendidos por USCIS.

“Al tomar 535 acciones migratorias en sus primeros tres años, la Administración Biden ya ha superado las 472 acciones ejecutivas relacionadas con la inmigración emprendidas en los cuatro años del mandato del presidente Donald Trump”, indicó el reporte. “En parte, como resultado de estos esfuerzos, la inmigración legal está regresando a los niveles previos a la pandemia y, en algunos casos, superándolos, incluidas las admisiones de refugiados”.

Reducen tiempo para ciudadanía

La agencia recibió 10.9 millones de nuevas solicitudes, entre las cuales integra todo tipo de trámites, como el Juramento de Lealtad a más de 878,500 nuevos ciudadanos estadounidenses, incluidos 12,000 miembros del ejército.

“El tiempo medio de procesamiento para los solicitantes de naturalización disminuyó de 10.5 meses a 6.1 meses al final del año fiscal, logrando el objetivo de largo tiempo de la agencia y reduciendo significativamente los tiempos de espera para la mayoría de las personas que buscan la ciudadanía estadounidense”, afirmó la agencia.

Mejores herramientas para migrantes

La agencia recordó que implementó diversos ajustes tecnológicos nuevas, las cuales ayudan a mejorar la experiencia de quienes tienen trámites en proceso.

“Nuestra nueva herramienta de autoservicio para la reprogramación de citas biométricas en línea se utilizó para reprogramar más de 33,000 citas de este tipo en el año fiscal 2023”, presumió USCIS como un ejemplo. “Nuestras nuevas capacidades de cambio de dirección empresarial permitieron enviar en línea más de 430,000 cambios de dirección hasta diciembre de 2023”.

Esto ha permitido también reducir las consultas telefónicas en un 31%, indicó la agencia.

“De agosto a septiembre de 2023, USCIS recibió más de 16,000 solicitudes de citas en oficinas locales utilizando nuestro formulario de solicitud en línea”, presumió.

Las visas de empleo y permisos de trabajo

USCIS y el Departamento de Estado se coordinaron para emitir más de 192,000 visas de inmigrantes basadas en el empleo, lo que permitió utilizar todas las visas disponibles, afirma la agencia.

Parte de los cambios significativos fue el aumento de validez del Documento de Autorización de Empleo (EAD, en inglés) a cinco años, particularmente para los solicitantes de ajuste de estatus, incluidas por ejemplo personas en condición de vulnerabilidad, como VAWA (violencia doméstica).

“Es un gran alivio tener este documento con más tiempo, porque mi visa final todavía no sé cuándo me la van a dar, pero al menos así puedo estar más segura con el trabajo”, dijo Rosa, una migrante de origen mexicano que vive en California, quien enfrentó violencia doméstica y prefirió no revelar su nombre verdadero.

USCIS también presumió mejoras en procesos para visas EB-1, J-1 (culturales e intercambio educativo), entre otras.