Floyd Mayweather llevará a más de 30 personas por una gran suma de dinero al Super Bowl LVIII

Floyd Mayweather es conocido por su habilidad en el boxeo, pero también por sus excentricidades fuera del ring y para el Super Bowl LVIII no será la excepción.

Mayweather puso en redes sociales una imagen en que se observa una factura de la suite y los asientos que compró para llevar a 34 personas a disfrutar del Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Además, el exboxeador aprovechó de dejar un mensaje haciendo gala de su dinero apra comprar toda una suite.

“No beso culos y nunca tengo que rogar por nada, especialmente para no conseguir una suite de la Super Bowl. No me importa aceptar invitaciones a veces, pero una cosa es segura… La persona que está pagando hace todo el dicho”, comentó.

Este será el primer Super Bowl en las Vegas en uno de los estadios más grandes y creados recientemente.

“Tengo mis propios asuntos y suites para poder hacer lo que quiera e invitar a quien quiera. Tengo la suerte de llevar a 34 personas a experimentar el primer Super Bowl en Las Vegas por 1,131,000.00″.

Usher espera llevar una actuación que será recordada por varios años

El cantante Usher, estrella del rhythm and blues (R&B), afirmó este jueves que preparó una actuación que será recordada por millones en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII del próximo domingo.

“Hice este momento para compartirlo con el mundo, para todos hablen de mi show en Las Vegas. Ofreceré lo mejor ante más de 60.000 personas en el estadio y con suerte golpearé a otros millones de personas que lo verán alrededor del mundo”, afirmó el intérprete de ‘Yeah!’, en conferencia de prensa.

El ocho veces ganador del Grammy será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, que jugarán los campeones Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers el próximo domingo en el Allegian Stadium de Las Vegas, Nevada, recinto con capacidad para 65.000 aficionados.

Usher se presentó ante los medios de comunicación en la conferencia previa en la que compartió que el tiempo efectivo de su actuación será de 13 de los 30 minutos de los que se compone el intermedio.

“Ha sido realmente complicado tratar de planear y resumir en 13 minutos 30 años, ha sido difícil escoger las canciones correctas, la coreografía, el set perfecto durante 13 minutos en los que trataré de plasmar mi pasado y celebrar mi presente y hacia dónde voy en el futuro”, explicó.

Sigue leyendo:

– Así es la lujosa mansión en la que Patrick Mahomes descansa previo al Super Bowl LVIII

– La NFL aterrizará en el Santiago Bernabéu de España para 2025

– Los Angeles 2028 quiere tener jugadores de MLB en el regreso del béisbol a los Juegos Olímpicos