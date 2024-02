Los héroes invisibles del Super Bowl

Como ya es tradicional, Aurora Hernández, una cajera de Food 4 Less en el área de Boyle Heights y sus compañeros de trabajo se afanan para que este fin de semana la clientela abarrote la tienda de los artículos de consumo para disfrutar el LVIII Super Bowl del domingo, entre los 49ers de San Francisco y los Jefes de Kansas City en Las Vegas.

La carga de trabajo para Aurora, nacida en Los Ángeles e hija de padres mexicanos de Guadalajara, Jalisco no es una novedad.

“Al final de este mes cumpliré cinco años que estoy trabajando aquí”, dijo Aurora, frente a la tienda ubicada sobre la calle Primera.

Ella se encarga de que todo esté en orden con los cajeros y que la gente se sienta satisfecha al hacer sus compras, que estén limpios los baños, y contestar los teléfonos, entre otras responsabilidades, dijo Aurora a La Opinión.

Los trabajadores de supermercados en LA tienen ajetreadas jornadas previo al Super Bowl. Crédito: Cortesía

Sin embargo, esta madre de 42 años, con dos hijas: Josselyn (17) y Destiny (13) asegura que los trabajadores Food 4 Less no los trata con la dignidad que merecen, preferentemente sobre salarios.

“Me gusta trabajar aquí, pero estaríamos mejor todos si nos aumentaran un poquito más el salario”, expresó. “Yo, como madre soltera, tengo dos hijas y lo que gano no alcanza”.

Ella apena gana $17.80 la hora. Es de las “mejor” pagadas de la tienda, aunque asegura que es difícil la situación para poder pagar renta, facturas y los estudios de sus hijas.

“Batallamos mucho; hay mucho estrés para poder hacer mis pagos poco a poquito, pero todos salimos adelante”, afirmó. “Es duro, pero igual, tengo que seguir echándole ganas por ellas”.

Un día ocupado

El fin de semana del Super Bowl es uno de los más ajetreados del año para Aurora y sus colegas.

A la vez, para ella es emocionante ser parte de la algarabía de los clientes que “arrasan” con las frituras, aguacates para el guacamole, botanas y cerveza.

Desde hace varios años, ella es una fan del futbol americano profesional.

“Yo le voy a los Rams, porque es el equipo de Los Ángeles, pero el domingo apoyaré a los 49ers, porque son de California”, expresó. “Me gusta la emoción del juego, como se avientan los jugadores”.

Aurora y varios de sus compañeros de trabajo frecuentemente se encuentran con grandes cargas de trabajo y poco personal. Su turno regular termina a la medianoche.

“Héroes olvidados”

La cajera de Food 4 Less y otros 30,000 miembros del Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio (UFCW) Local 770, en California, tendrían un nuevo contrato de trabajo, a partir de junio próximo. En el mismo se incluye a trabajadores de tiendas comestibles, embalaje y procesamiento, minoristas, libreros, farmacias, destilerías, personal del cuidado de la salud y de establecimientos de venta de marihuana.

Miles de ellos fueron considerados “héroes” durante la pandemia de Covid-19, por haber mantenido la economía en funcionamiento y trabajando en condiciones donde arriesgaron su salud, aunque después fueron ignorados por las empresas y sus esfuerzos nunca fueron reconocidos.

“Tuve miedo de morir”, dijo Aurora, quien se contagió con la enfermedad de Covid-19 en 2021. “Traté de mantenerme muy fuerte por mis hijas, pero igual me contagié y la enfermedad me tumbó muy fuerte porque me la pasaba aquí [en la tienda de Food 4 Less], aunque todos los días limpiaba todo con cloro”.

De hecho, recordó que estuvo en cama una semana completa sin poder levantarse debido a la calentura. Además, sufrió de anemia porque no podía probar alimentos.

“Gracias Dios no terminé en el hospital”, manifestó.

Aparte del Día de Acción de Gracias, los estadounidenses comen más el domingo del Super Bowl que cualquier otro día.

Los miembros del UFCW Local 770 como Alma Bueno, en tiendas de comestibles y plantas procesadoras de alimentos en todo el país han estado trabajando arduamente para preparar las carnes, bandejas de queso, sándwiches, platos de verduras y otros excelentes refrigerios para el día del juego que todos amamos.

Madre de cuatro hijos, Alma, de 28 años tiene casi un año de trabajar en la tienda Food 4 Less de Boyle Heights donde le pagan apenas $17.00 la hora.

“En un modo sí me ayuda; a veces gano $400, $500 o $600 por semana, todo depende de las horas que nos dan” indicó. “Lo bueno es que mi marido trabaja en la construcción”.

“Páguenles mejor”

Manuel Valle, de 81 años, un cliente de la tienda Food 4 Less comentó que los empleados deberían ganar al menos $25.00 y darles semanas de trabajo de solo días, con pago de seguro médico y vacaciones.

“La gente debería tener derecho a pasar más tiempo con su familia, no en los trabajos”, dijo. “¡Páguenles mejor! En estas tiendas siempre le cobran de más a los clientes, pero no ayudan a sus empleados; yo siempre los veo trabajando duro y no están sentados rascándose el trasero”.

En el interior de la tienda, el zacatecano Manuel González llegó para escoger los aguacates que necesitaría para preparar el guacamole del domingo de Super Bowl.

“Mis hijos vendrán a visitarme y juntos vamos a ver el partido”, dijo.

Mientras tanto, Armando Sánchez, residente del Este de Los Ángeles guardaba en la cajuela de su automóvil los numerosos paquetes de alitas y piernas de pollo que cocinará para la familia.

“Yo le voy a los 49ers”, dijo. “Son de California”.