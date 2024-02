Jens Stoltenberg: las declaraciones de Trump sobre la OTAN “socavan la seguridad de todos”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, rechazó el domingo (11.02.2024) las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de dejar de defender a los países de la Alianza que no destinen suficiente dinero a la defensa colectiva. “Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad de todos, incluida la de Estados Unidos, y expone a los soldados estadounidenses y europeos a un riesgo mayor”, declaró Stoltenberg en un comunicado de prensa.

Stoltenberg remarcó, no obstante, que la OTAN “sigue estando preparada y capacitada para defender a todos los aliados” y advirtió de que “cualquier ataque” contra alguno de sus miembros “será respondido con una respuesta unida y contundente”, siguiendo el principio de defensa colectiva que recoge el artículo 5 del Tratado Atlántico. Y mostró su deseo de que los Estados Unidos “sigan siendo un aliado fuerte y comprometido” de la OTAN “independientemente de quién gane las elecciones presidenciales” que el país celebrará en noviembre de este 2024, y para las cuales Trump aspira a ser de nuevo el candidato del Partido Republicano.

Durante un acto de campaña en Carolina del Sur el sábado, Trump amenazó con que no defendería a los países que no contribuyen lo suficiente con la Alianza y que incluso alentaría a Rusia a atacarlos. Trump reprocha a menudo a miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que no financian lo suficiente la defensa colectiva del bloque al no alcanzar el compromiso de destinar el 2 % de su PIB en gasto militar, algo que ya hacía cuando era presidente.

El exmandatario estadounidense dijo que, ante un eventual ataque ruso a alguno de los países que no cumplen con este objetivo, si él fuese presidente no sólo se negaría a protegerles, sino que “animaría” a Rusia a “hacer lo que le diese la gana” con ellos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también acusó este domingo a Trump de “servir a los intereses” del mandatario ruso, Vladímir Putin, y de no traer “ni más seguridad ni más paz al mundo” con estas declaraciones.

